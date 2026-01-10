Nam thanh niên đột tử trên bàn ăn vì sai lầm thường gặp khi ăn lẩu trong thời tiết lạnh

Ngồi quây quần bên nồi lẩu nghi ngút khói, vừa ăn vừa trò chuyện tưởng như vô hại, nhưng nếu bỏ qua một chi tiết quan trọng, niềm vui có thể nhanh chóng biến thành thảm kịch.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), một người đàn ông 30 tuổi đã bất ngờ ngã gục, ngừng tim ngay sau bữa lẩu, được xác định là nhồi máu cơ tim cấp.

Bác sĩ tim mạch Trần Quán Nhậm, công tác tại Đài Loan (Trung Quốc), chia sẻ ca bệnh trong chương trình Health Late Call . Theo đó, người đàn ông này ăn lẩu và uống rượu vào một ngày đông lạnh.

Sau bữa ăn, cơ thể đang ở trạng thái ấm nóng. Tuy nhiên, khi vừa rời khỏi bàn ăn và bước ra ngoài trời lạnh, anh lập tức cảm thấy tức ngực, khó chịu rồi ngã xuống, mất ý thức và ngừng tim. Dù được đưa đi cấp cứu khẩn cấp, bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp tính.

Bác sĩ Trần giải thích, khi cơ thể chuyển đột ngột từ môi trường ấm sang lạnh, mạch máu sẽ giãn ra rồi co thắt mạnh trong thời gian rất ngắn. Sự thay đổi này có thể gây co thắt mạch vành, làm mảng xơ vữa trong lòng mạch trở nên không ổn định, thậm chí nứt vỡ, dẫn đến tắc mạch và gây nhồi máu cơ tim.

Đặc biệt nguy hiểm là thời điểm cơ thể còn đang “nóng” sau khi ăn lẩu, tắm nước nóng hoặc uống rượu. Rượu khiến mạch máu giãn rộng, khi gặp lạnh lại co thắt đột ngột, nguy cơ tim mạch càng tăng cao.

Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo, trước khi rời khỏi phòng ấm, cần mặc đủ áo khoác, đội mũ, quàng khăn, đứng lại vài phút để cơ thể thích nghi với nhiệt độ bên ngoài, tránh thay đổi quá đột ngột.

Dấu hiệu nhồi máu tim không chỉ là đau ngực

Theo bác sĩ Trần Quán Nhậm, khoảng 70-80% bệnh nhân nhồi máu cơ tim có triệu chứng điển hình như đau ngực, tức ngực, khó thở. Tuy nhiên, 20-30% còn lại có biểu hiện không điển hình, dễ bị bỏ qua như đau bụng, đau răng, đau hàm, cổ họng, cổ, vai, lưng trên hoặc cơn đau lan xuống cánh tay. Ngoài ra, cảm giác tê bì toàn thân, mệt mỏi bất thường cũng là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm.

Bác sĩ y học chức năng Lưu Bác Nhân cho biết, các ca đột tử mùa đông thường xảy ra khi cơ thể chịu cú sốc nhiệt lớn, đặc biệt vào ba thời điểm: lúc vừa thức dậy rời khỏi chăn ấm, khi đi từ phòng có sưởi ra ngoài trời lạnh, và trước hoặc sau khi tắm nước nóng. Trong thời gian ngắn, mạch máu liên tục giãn và co mạnh có thể khiến mảng xơ vữa bong tróc, gây tắc mạch vành cấp tính, đe dọa tính mạng.

Theo các chuyên gia tim mạch, nhồi máu cơ tim không phải lúc nào cũng xảy ra đột ngột. Nhiều trường hợp đã có dấu hiệu cảnh báo từ trước nhưng bị bỏ qua. Nếu xuất hiện những cơn đau bất thường, cảm giác mệt mỏi, khó thở, tức ngực hay đau lan không rõ nguyên nhân, đặc biệt trong mùa lạnh, cần đi khám ngay để tránh hậu quả đáng tiếc.

