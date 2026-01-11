Nếu là phụ nữ, BS nói có 5 dấu hiệu đau bụng này thì "đừng cố chịu", nhiều người phát hiện bệnh khi đã muộn

Nhiều phụ nữ quen với việc… chịu đau, kể cả những cơn đau bụng nhiều khi cũng được xem là chuyện "quen như cơm bữa" với các lý do: Khi thì do ăn uống thất thường, khi thì đổ cho stress, đau bụng kinh hay rối loạn tiêu hóa nhẹ. Nhưng theo các bác sĩ, có những cơn đau bụng không hề vô hại, nếu bỏ qua có thể dẫn tới biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng.

Thế nhưng, vấn đề nằm ở chỗ, phụ nữ thường có xu hướng coi nhẹ cơn đau của chính mình. Bác sĩ Pankaj Sharma, chuyên gia phẫu thuật bariatric và nội soi tại Bệnh viện Fortis, giải thích với Health Shots: Phụ nữ thường chịu đựng cơn đau một cách âm thầm và ưu tiên gia đình và trách nhiệm hơn sức khỏe của chính mình. Sự im lặng này có thể dẫn đến sự chậm trễ nghiêm trọng trong chẩn đoán và điều trị, thường dẫn đến các vấn đề sức khỏe phức tạp hơn về sau.

Vì sao phụ nữ dễ bỏ qua những cơn đau bụng nguy hiểm?

Theo các chuyên gia, phụ nữ thường quen với cảm giác đau do chu kỳ kinh nguyệt, nội tiết thay đổi hoặc áp lực công việc - gia đình. Điều này khiến nhiều người nhầm lẫn giữa đau sinh lý và đau bệnh lý. Không ít trường hợp chỉ đi khám khi cơn đau đã trở nên dữ dội, kéo dài hoặc gây biến chứng.

Trong khi đó, vùng bụng là nơi tập trung nhiều cơ quan quan trọng như gan, mật, ruột, buồng trứng, tử cung… Một cơn đau bất thường có thể là lời "kêu cứu" sớm của cơ thể.

5 nguyên nhân đau bụng ở phụ nữ không nên xem nhẹ

Sỏi mật - cơn đau dễ bị nhầm với đầy hơi

Sỏi mật thường gây đau ở vùng trên bên phải bụng, đặc biệt sau khi ăn đồ chiên rán, nhiều dầu mỡ. Cơn đau có thể lan ra lưng hoặc vai phải, kèm buồn nôn. Nhiều phụ nữ nhầm triệu chứng này với khó tiêu thông thường nên trì hoãn đi khám, trong khi sỏi mật kéo dài có thể dẫn tới viêm nhiễm nghiêm trọng và cần can thiệp phẫu thuật.

Viêm ruột thừa - đau âm ỉ nhưng cực kỳ nguy hiểm

Viêm ruột thừa có thể bắt đầu bằng cơn đau mơ hồ quanh rốn hoặc bụng dưới, rất dễ nhầm với đau bụng kinh. Tuy nhiên, cơn đau thường tăng dần và khu trú ở bụng dưới bên phải. Nếu không xử lý kịp thời, ruột thừa có thể vỡ, gây nhiễm trùng ổ bụng – một tình trạng cấp cứu nguy hiểm.

Lạc nội mạc tử cung - nỗi đau "khó nói" của phụ nữ

Lạc nội mạc tử cung là nguyên nhân phổ biến gây đau bụng dưới kéo dài, đau dữ dội khi hành kinh, thậm chí đau cả khi quan hệ tình dục. Do triệu chứng dễ bị quy chụp là "đau bụng kinh nặng", nhiều phụ nữ sống chung với cơn đau trong thời gian dài mà không biết rằng đây là một bệnh lý cần điều trị chuyên khoa.

U nang buồng trứng - âm thầm nhưng không hề hiền lành

U nang buồng trứng thường gây cảm giác tức nặng, đầy bụng hoặc đau âm ỉ vùng chậu. Trong một số trường hợp, khối u có thể xoắn hoặc vỡ, gây đau dữ dội, choáng váng, buồn nôn và cần cấp cứu ngay. Việc phát hiện sớm giúp tránh được những biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe sinh sản.

Thoát vị - cơn đau không chỉ ở tiêu hóa

Thoát vị có thể xuất hiện dưới dạng khối phồng ở bụng hoặc vùng bẹn, đau rõ hơn khi đứng lâu, mang vác nặng hoặc vận động. Nếu không điều trị, thoát vị có thể gây tắc ruột hoặc thiếu máu ruột – những tình trạng đe dọa tính mạng và buộc phải phẫu thuật khẩn cấp.

Khi nào phụ nữ cần đi khám ngay vì đau bụng?

Các bác sĩ khuyến cáo, đừng chờ đến khi đau "không chịu nổi" mới đi khám. Bạn nên đến cơ sở y tế nếu cơn đau bụng có những dấu hiệu sau:

Cơn đau kéo dài nhiều ngày hoặc ngày càng nặng hơn; đau kèm sốt, buồn nôn, nôn ói; bụng trướng, đầy hơi bất thường; đau rõ rệt sau khi ăn; hoặc cơn đau ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt và công việc hàng ngày.

Lắng nghe cơ thể - cách yêu bản thân thiết thực nhất

Y học hiện đại với siêu âm, xét nghiệm và các phương pháp phẫu thuật nội soi đã giúp việc chẩn đoán nguyên nhân đau bụng trở nên nhanh chóng và chính xác hơn rất nhiều. Phát hiện sớm không chỉ giúp điều trị nhẹ nhàng hơn mà còn bảo vệ sức khỏe lâu dài của phụ nữ.

Đau bụng không phải lúc nào cũng đáng sợ, nhưng coi nhẹ cơn đau thì có thể rất nguy hiểm. Đôi khi, lắng nghe cơ thể và đi khám sớm chính là cách đơn giản nhất để bảo vệ chính mình.