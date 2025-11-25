Người đàn ông ung thư giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, bác sĩ tiết lộ "4 loại độc tố" nhà nào cũng có mà không hay

Tiến sĩ Liao Chi-ting là một bác sĩ chuyên khoa ung bướu tại Đài Loan (Trung Quốc). Trên chương trình y tế trực tuyến Health 2.0 số gần đây, ông cảnh báo rằng ung thư có thể được "nhen nhóm" và phát triển từ những điều ít ai ngờ đến. Nhiều người tưởng rằng mình sống lành mạnh nhưng thật ra lại ngấm ngầm hấp thụ độc tố từ lâu.

Trong số các bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối gần đây Tiến sĩ Liao điều trị gần đây, có một nam kỹ sư xây dựng họ Cheng cũng rơi vào cảnh tương tự. Anh Cheng vừa bước qua tuổi 40, không chỉ chưa từng hút thuốc mà luôn tìm cách tránh xa khói thuốc thụ động. Anh cũng gần như không bao giờ động đến rượu bia, chỉ nhấp môi trong những dịp không thể chối từ. Anh cũng rất chăm vận động, dùng nhiều thuốc bổ.

Ảnh minh họa

Thế nhưng, trong một lần đi khám rối loạn tiêu hóa, anh được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối. Hỏi kỹ ra mới biết tính chất công việc khiến ăn ăn uống thất thường không đúng bữa, gần như chỉ ăn hàng, thường xuyên thức khuya hoặc làm ca đêm. Những đêm thức như vậy anh thường thích ăn khuya, dùng trà sữa và nước tăng lực để tỉnh táo.

Tiến sĩ Liao cho biết, những thói xấu này chính là nguyên nhân gây bệnh ung thư ở anh Cheng. Hóa ra, anh tưởng mình sống lành mạnh nhưng sự thật là không. Dù không uống rượu bia hay hút thuốc thì vẫn có thể mắc ung thư. Việc tập thể dục chăm chỉ hay ngù bù vào ban ngày không thể bù đắp những tổn thương của cơ thể.

Cảnh báo 4 loại độc tố hàng ngày có thể nuôi dưỡng tế bào ung thư

Thông qua câu chuyện của anh Cheng, Tiến sĩ Liao cảnh báo chúng ta về những thói quen nhỏ trong cuộc sống cũng có thể gây hậu quả lớn cho sức khỏe. Tế bào ung thư cũng có thể được "nuôi dưỡng" bởi những thói quen hàng ngày và 4 loại độc tố phổ biến trong môi trường sống hiện đại. Ông nhấn mạnh, việc tránh xa 4 độc tố này có thể giúp giảm gần 50% nguy cơ mắc bệnh. Đó là:

1. Ngộ độc đường

Vấn đề không nằm ở đường tự nhiên, mà là ở việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm có chỉ số đường huyết (GI) cao (như đồ uống có đường, mì trắng, bánh ngọt...). Điều này dẫn đến tiết insulin quá mức, kích hoạt yếu tố tăng trưởng IGF1 hoạt động quá mức. IGF1 bất thường sẽ tạo ra môi trường làm các tế bào dễ đột biến và nuôi dưỡng tế bào ung thư.

Ảnh minh họa

2. Ngộ độc dầu

Chất béo chuyển hóa và các loại dầu kém chất lượng (có trong gà rán, bánh quy, thịt chế biến sẵn như xúc xích) dễ bị oxy hóa trong cơ thể. Quá trình oxy hóa này sản sinh ra các gốc tự do, liên tục tấn công và làm hỏng DNA tế bào. Để bảo vệ cơ thể, cần giảm thịt chế biến sẵn và ưu tiên dầu chất lượng cao (dầu ô liu, dầu hạt).

3. Độc tố oxy hóa

Sinh ra từ lối sống như thức khuya, căng thẳng cao độ hoặc ô nhiễm. Những yếu tố này tạo ra lượng lớn gốc tự do, được ví như "chất gỉ sét", liên tục tấn công tế bào và gây đột biến DNA. Thói quen làm thêm giờ đến khuya của người kỹ sư họ Cheng chính là nguồn sản sinh độc tố oxy hóa. Tập thể dục và duy trì thói quen lành mạnh là cách để giảm thiểu độc tố này.

Ảnh minh họa

4. Độc tố tới ruột

Đường ruột được coi là "bộ não thứ hai". Chế độ ăn nhiều thịt, ít rau xanh và nhiều dầu mỡ (giống như thói quen ăn ngoài hàng ngày) gây mất cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột. Khi hệ vi sinh vật có lợi suy yếu, khả năng miễn dịch của cơ thể giảm sút, tạo điều kiện cho tế bào ung thư phát triển, đặc biệt là ung thư đại trực tràng. Cần tăng cường chất xơ và thực phẩm lên men để giải độc ruột.

Ngoài ra, Tiến sĩ Liao nhắc nhở nen khám sức khỏe định kỳ, không chủ quan với các bất thường của cơ thể mà đi khám ngay để tránh rơi vào cảnh "muốn chữa cũng không kịp" như anh Cheng.

Nguồn và ảnh: TOPick, Sohu