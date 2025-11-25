1 đồ dùng nhà bếp có thể thải ra hàng triệu hạt vi nhựa: Nhiều gia đình dùng mỗi ngày

Một nghiên cứu đã gióng lên hồi chuông cảnh báo: chỉ một vết xước nhỏ trên chảo chống dính có thể khiến hàng triệu hạt vi nhựa được trộn lẫn vào thức ăn.

Theo các kết quả được công bố bởi nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Flinders và Đại học Newcastle (Úc) trên tạp chí Science of The Total Environment, lớp phủ Teflon - vật liệu tạo nên bề mặt chống dính quen thuộc - có thể bong ra trong quá trình nấu nướng và rửa dọn, từ đó giải phóng lượng hạt vi nhựa lớn đến mức “khó lường”.

Vết trầy xước nhỏ, lượng hạt vi nhựa khổng lồ

Chảo chống dính bị trầy xước có thể thải ra hàng triệu hạt vi nhựa (Ảnh minh họa).

Khi mô phỏng quá trình sử dụng dụng cụ kim loại, miếng cọ rửa hoặc kẹp inox trên 6 mẫu nồi, chảo chống dính (gồm cả mới và đã qua sử dụng), nhóm nghiên cứu phát hiện lớp phủ Teflon bị xước có thể phát tán lượng hạt vi nhựa khổng lồ.

Theo đó, chỉ một vết trầy xước nhỏ trên chảo phủ chống dính Teflon cũng có thể thải ra tới 9.100 hạt vi nhựa.

Dựa trên công nghệ quét hình ảnh và mô hình thuật toán, nhóm nghiên cứu cho biết một chiếc chảo chống dính có lớp Teflon bong tróc nghiêm trọng có thể thải ra tới khoảng 2,3 triệu hạt vi nhựa và nanonhựa.

Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh việc đo lường chính xác lượng hạt vi nhựa bong ra là rất khó, nhưng con số ghi nhận được đã đủ để xem đây là vấn đề đáng quan ngại.

Teflon thực chất là một loại nhựa tổng hợp có cấu trúc từ carbon và fluor. Loại nhựa này thuộc nhóm PFAS - các chất được gọi là “hóa chất vĩnh cửu” vì mất hàng trăm đến hàng nghìn năm để phân hủy.

PFAS có thể tồn tại lâu dài trong cơ thể người và môi trường. Vì vậy, khi Teflon bị bong ra dưới dạng hạt vi nhựa rồi lẫn vào thức ăn, các nhà khoa học đặt câu hỏi liệu điều này có thể tạo ra nguy cơ sức khỏe về lâu dài hay không.

Nhà nghiên cứu Cheng Fang từ Đại học Newcastle cảnh báo: “PFAS là vấn đề lớn. Khi các mảnh Teflon rơi vào thực phẩm, chúng ta cần xem xét kỹ vì đây là những chất ô nhiễm mới mà khoa học chưa hiểu đầy đủ”.

Việc sử dụng lâu ngày - đặc biệt khi dùng dụng cụ kim loại để nấu ăn hoặc cọ rửa mạnh - vẫn có thể khiến lớp chống dính giải phóng hạt nhựa.

Cảnh báo cho thói quen bếp núc hằng ngày

Giáo sư Youhong Tang từ Đại học Flinders cho biết nghiên cứu này là lời nhắc nhở người dùng cần “cẩn trọng trong việc chọn lựa và sử dụng dụng cụ nấu nướng để tránh nguy cơ nhiễm hạt vi nhựa”.

Tại nhiều gia đình, chảo chống dính là vật dụng quen thuộc và được sử dụng gần như mỗi ngày. Chính vì phổ biến như vậy, lượng vi nhựa có thể phát tán từ một chiếc chảo bị trầy xước càng đáng lưu tâm.

Nghiên cứu đã nêu lên một thực tế không thể bỏ qua: sự tiện dụng của chảo chống dính đi kèm một rủi ro tiềm tàng mà trước đây ít ai nghĩ tới. Và bởi chúng có mặt trong hầu hết căn bếp, việc kiểm tra, thay mới khi chảo có dấu hiệu trầy xước, cũng như hạn chế dùng dụng cụ kim loại, có thể là những bước đầu tiên giúp giảm nguy cơ hạt vi nhựa “đi thẳng” vào bữa ăn của chúng ta.

Nguồn: Fox News, NDTV