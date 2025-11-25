Một nữ streamer hoại tử nội tạng vì chỉ ăn ức gà, bông cải luộc

Mới đây, tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc), các bác sĩ thuộc Bệnh viện Nhân dân Tây An (Bệnh viện số 4) vừa tiếp nhận trường hợp một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội 25 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng tuyến tụy bị hoại tử diện rộng.

Nguyên nhân bắt nguồn từ việc cô theo đuổi chế độ giảm cân cực kỳ khắc nghiệt: mỗi ngày chỉ ăn ức gà luộc và bông cải xanh, hoàn toàn cắt bỏ tinh bột và chất béo với mong muốn giảm cân nhanh.

Bác sĩ giải thích rằng tuyến tụy muốn hoạt động bình thường phải có chất béo kích thích để tiết dịch tụy. Khi một người duy trì chế độ siêu ít chất béo trong thời gian dài, dịch tụy dễ bị ứ đọng. Nếu tiền chất của men tụy bị kích hoạt ngay trong tuyến tụy, cơ quan này sẽ rơi vào tình trạng “tự tiêu hoá chính mình”, gây ra viêm tụy cấp, một bệnh lý có thể đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ nhận định, kiểu ăn kiêng “siêu thanh đạm” tưởng như lành mạnh nhưng thực tế lại phá vỡ nhịp tiết dịch của tụy và túi mật, dẫn đến rối loạn nghiêm trọng.

Nguyên tắc giảm cân lành mạnh không phải “càng ăn ít càng tốt”, mà là tạo mức thâm hụt năng lượng hợp lý đi kèm chuyển hoá ổn định. Một bữa ăn phù hợp nên dừng lại ở mức không còn đói nhưng vẫn có thể ăn thêm vài miếng, như vậy cơ thể mới duy trì được cân bằng và tránh những tai biến nguy hiểm.

Giảm cân an toàn và lành mạnh không dựa vào nhịn ăn hay cắt bỏ hoàn toàn tinh bột, mà nằm ở cách xây dựng chế độ dinh dưỡng cân bằng, lâu dài và phù hợp với cơ thể. Nguyên tắc quan trọng nhất là giảm calo nạp vào nhưng vẫn đảm bảo đủ dưỡng chất. Bữa ăn hàng ngày nên ưu tiên rau xanh, trái cây ít đường, ngũ cốc nguyên hạt và các nguồn đạm tốt như thịt trắng, trứng, cá, đậu phụ, các loại đậu. Chất đạm giúp no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn và hỗ trợ duy trì khối cơ, yếu tố khiến cơ thể đốt năng lượng hiệu quả hơn.

Chất béo không phải “kẻ thù”, nhưng cần chọn chất béo tốt có trong quả bơ, dầu ô liu, các loại hạt và cá biển. Những thực phẩm này hỗ trợ tim mạch, đồng thời giúp hormone hoạt động ổn định khi giảm cân. Song song đó, hạn chế tối đa đường tinh luyện, nước ngọt, bánh kẹo và đồ chiên rán, những thứ dễ gây tăng cân nhưng làm cơ thể nhanh đói trở lại. Tinh bột không cần bỏ hẳn, mà nên dùng tinh bột chậm như gạo lứt, khoai lang, yến mạch để giữ đường huyết ổn định.

Ngoài ra, uống đủ nước, ăn đúng giờ và ngủ đủ giấc cũng quan trọng không kém. Nếu cơ thể thiếu ngủ hoặc căng thẳng kéo dài, hormone gây đói sẽ tăng mạnh, khiến việc giảm cân khó khăn hơn. Khi duy trì chế độ ăn uống khoa học và đều đặn, tốc độ giảm cân an toàn thường là 0,5-1 kg mỗi tuần, một mức giúp cơ thể khỏe mạnh, giữ dáng bền vững mà không gây mệt mỏi hay mất sức.