Ngộ độc sau khi ăn bọ xít, một bệnh nhân nguy kịch

Ngày 25-11, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, tỉnh Gia Lai cho biết đang tích cực điều trị cho một bệnh nhân bị ngộ độc nặng, nghi do ăn bọ xít.

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai đang tích cực điều trị cho bệnh nhân T.Đ.T.

Chiều 22-11, anh T.Đ.T. (SN 1983, quê Đồng Nai; làm việc tại xã Ia Boòng, Gia Lai) được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai trong tình trạng đau bụng dữ dội, lơ mơ. Bệnh nhân cho biết trước đó đã ăn bọ xít.

Ngay sau đó, anh T. rơi vào hôn mê sâu, tụt huyết áp, xuất huyết dạ dày cấp, hạ đường huyết… nên được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Tại đây, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị suy đa tạng và phải áp dụng nhiều biện pháp cấp cứu chuyên sâu như lọc máu, chạy thận liên tục. Đến nay, anh T. vẫn trong tình trạng nguy kịch và đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc.

Theo các chuyên gia, bọ xít có nhiều loài, trong đó một số loài chứa độc tố không thể dùng làm thực phẩm. Nhiều trường hợp trên cả nước đã phải nhập viện vì ngộ độc sau khi ăn bọ xít, song không ít người dân vẫn tùy tiện sử dụng các loại côn trùng chưa được xác định mức độ an toàn.