Có nên rút điện tủ lạnh khi mất điện?

Tủ lạnh cần hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày để giữ thực phẩm tươi ngon. Tuy nhiên, trong đời sống thường gặp các tình huống mất điện đột ngột. Với các thiết bị khác, mất điện không ảnh hưởng nhiều, nhưng với tủ lạnh thì khác: ngắt điện đột ngột không chỉ làm thức ăn bị ảnh hưởng mà còn tiềm ẩn nguy cơ hỏng tủ.

Nhiều người thắc mắc: mất điện có cần rút điện tủ lạnh không?

Khi nhà mất điện hoặc nhảy cầu dao, nên rút phích cắm tủ lạnh và chỉ cắm lại khi điện trở lại. Lý do là bởi nếu tủ lạnh bị cắt điện rồi ngay lập tức có điện trở lại, dòng khởi động đột ngột sẽ rất lớn, dễ làm hỏng máy nén và giảm tuổi thọ thiết bị. Thậm chí, nếu quá tải có thể gây cháy mạch, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sử dụng của tủ lạnh.

Sau khi mất điện, cần để tủ lạnh “nghỉ” một lúc để cân bằng áp suất bên trong máy nén . Nếu cắm điện ngay lập tức, máy nén chịu tải quá lớn, dễ hỏng. Khuyến cáo là nên chờ ít nhất 5 phút sau khi điện trở lại rồi mới cắm tủ lạnh, để máy nén cân bằng áp suất tự nhiên, sau đó mới khởi động.

Mất điện lâu, bảo quản thực phẩm trong tủ thế nào?

Tủ lạnh bình thường sau khoảng 2 giờ mất điện có thể lên tới khoảng 10 độ C , đây là mức nhiệt lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi. Khi nhiệt tăng, quá trình hư hỏng của thực phẩm diễn ra nhanh hơn, và chỉ sau 3 giờ , tủ lạnh gần như mất chức năng bảo quản.

Trong thời gian này, không mở cửa tủ lạnh nhiều lần , vì mỗi lần mở sẽ làm thất thoát hơi lạnh, tăng tốc độ hỏng thực phẩm.

Khi lấy đồ ăn, nên ưu tiên lấy từ ngăn mát trước , để ngăn đông vẫn được giữ kín, tránh mất lạnh cho thực phẩm đông đá.

Tóm lại:

- Mất điện nên rút phích cắm tủ lạnh , cắm lại sau vài phút khi điện trở lại.

- Hạn chế mở cửa tủ để duy trì nhiệt độ lạnh.

- Khi cắm lại, chờ ít nhất 5 phút trước khi khởi động để bảo vệ máy nén.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn vừa bảo vệ tuổi thọ tủ lạnh , vừa giữ thực phẩm an toàn và tươi ngon .

Nguồn và ảnh: Sohu