Chuyến du lịch hè vui vẻ bỗng "quay ngoắt 360 độ" thành cơn ác mộng khi anh Từ rơi vào cảnh "lành ít dữ nhiều" sau khi ăn hải sản tại địa phương.

Mỗi mùa hè, hải sản lại trở thành một trong những món ăn được yêu thích hàng đầu, nhất là mỗi lần đi du lịch. Các món hải sản sống ướp gia vị cay nồng, đậm đà ngon miệng và được truyền miệng "cực tươi, giàu dinh dưỡng" từ lâu đã trở thành trải nghiệm ẩm thực "vạn người mê" của nhiều du khách tới Thái Lan.

Tuy nhiên, đằng sau sự ngon miệng đó lại tiềm ẩn những mối nguy cơ nhiễm khuẩn chết người nếu công đoạn chế biến không đảm bảo vệ sinh. Trường hợp của ông Từ (Thượng Hải, Trung Quốc) một lần nữa rung lên hồi chuông cảnh báo chấn động về vấn đề này.

Hải sản sống ướp gia vị là món ngon, đặc sản ở nhiều khu du lịch (Ảnh minh họa)

Trong chuyến đi Thái Lan tháng trước, anh Từ đã ăn một lượng lớn hải sản sống ướp gia vị và uống kèm đồ uống lạnh. Ban đầu, anh chỉ cảm thấy khó chịu nhẹ ở đường tiêu hóa nên chủ quan bỏ qua. Thế nhưng ngay sau đó khi trở về Trung Quốc, sức khỏe của anh đổ dốc không phanh. Anh tự mua thuốc tiêu hóa uống vẫn không đỡ, thậm chí bắt đầu đau bụng tới mức đứng ngồi không yên, sốt cao, tiêu chảy không dừng nổi.

Hành trình 30 ngày giành giật sự sống từ tay tử thần

Anh Từ nhập viện cấp cứu trong tình trạng viêm nhiễm toàn thân nghiêm trọng, loét ruột lan rộng, xuất huyết ồ ạt tái phát và rơi vào sốc nhiễm trùng.

Người đàn ông Trung Quốc nhiễm amip ăn não cực kỳ nguy hiểm sau khi ăn hải sản tại Thái Lan (Ảnh từ BV)

Tại bệnh viện ban đầu, anh được tiến hành phẫu thuật khẩn cấp nhưng tình trạng vẫn không mấy khả quan. Chỉ số sinh tồn của anh rơi vào mức nguy kịch: Rối loạn đông máu hoàn toàn, nồng độ hemoglobin giảm xuống dưới 6g/dL (mức thiếu máu cấp tính nguy hiểm) và khoang bụng xuất hiện vô số vết loét, tiềm ẩn nguy cơ thủng ruột.

Nhận thấy bệnh nhân không đủ sức khỏe để chịu đựng ca phẫu thuật thứ hai, gia đình đã chuyển anh đến Trung tâm Lâm sàng Y tế Công cộng Thượng Hải (Trung Quốc) để điều trị đặc biệt.

Sau khi xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ chẩn đoán anh Từ bị nhiễm Entamoeba histolytica (thường gọi là amip ăn não). Đây là một loại ký sinh sinh sống phổ biến tại các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Ký sinh trùng này liên tục tấn công và ăn mòn thành ruột, gây hoại tử diện rộng, tiêu chảy ra máu nghiêm trọng và sốt cao kéo dài.

Các bác sĩ chỉ ra rằng tình trạng của anh Từ rất nguy hiểm vì thủ phạm là "Entamoeba histolytica", amip ăn não (Ảnh từ BV)

Các bác sĩ lập tức mở hội chẩn đa khoa để lên hướng điều trị, phòng tránh rủi ro cho anh Từ. Sau hơn 1 tuần nghẹt thở từng giây từng phút chạy đua với tử thần, cộng thêm 3 tuần kiên trì cứu chữa trong phòng chăm sóc tích cực, tình trạng xuất huyết và nhiễm trùng toàn thân của anh Từ mới được kiểm soát hoàn toàn.

Hiện tại, anh đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất, các chỉ số sinh tồn dần ổn định và đang trong quá trình hồi phục thể trạng dưới sự theo dõi sát sao của bác sĩ.

Sau 30 ngày điều trị tại bệnh viện, các chỉ số sinh tồ của anh Từ đã bắt đầu ổn định (Ảnh từ BV)

Mối nguy hiểm rình rập từ đồ sống và dấu hiệu nhận biết sớm

Các bác sĩ tại Trung tâm Lâm sàng Y tế Công cộng Thượng Hải cảnh báo, nhiễm trùng amip cấp tính có tỷ lệ tử vong rất cao nhưng ở giai đoạn đầu lại dễ bị nhầm lẫn với viêm dạ dày ruột thông thường. Việc bệnh nhân tự mua thuốc cầm tiêu chảy uống tại nhà sẽ làm trễ khung giờ vàng điều trị. Không chỉ gây "nát" thành ruột, loại amip này còn có thể theo đường máu di chuyển lên gan tạo thành các ổ áp xe nguy hiểm, buộc phải cắt bỏ ruột hoặc dẫn đến tử vong.

Đáng lưu ý, không riêng gì hải sản sống, Entamoeba histolytica còn có thể lây nhiễm qua nhiều nguồn thực phẩm khác. Thói quen ăn gỏi cá, các loại thịt tái chưa chín kỹ, rau sống rửa không sạch, đồ lên men tự làm hay uống nước chưa đun sôi đều là những con đường phổ biến đưa loại ký sinh trùng này xâm nhập vào cơ thể.

Để chủ động bảo vệ bản thân, không chỉ người đi du lịch mà bất cứ ai cũng cần đặc biệt chú ý các dấu hiệu nhận biết sớm khi vô tình nhiễm ký sinh trùng sau khi ăn hải sản sống hay đồ tái sống nói chung:

- Đau bụng âm ỉ dai dẳng: Các cơn co thắt bụng xuất hiện rải rác và ngày càng tăng dần về mức độ.

- Rối loạn tiêu hóa kéo dài: Đi ngoài nhiều lần trong ngày, phân lỏng có lẫn nhầy hoặc vệt máu tươi.

- Sốt nhẹ kèm ớn lạnh: Cơ thể bắt đầu phản ứng lại với sự xâm nhập của vi sinh vật, dễ nhầm với cảm sốt thông thường.

- Mệt mỏi và buồn nôn: Cơ thể mất nước nhanh chóng dẫn đến kiệt sức, mất cảm giác thèm ăn.

5 nguyên tắc ăn uống an toàn khi đi du lịch

Thực tế, trường hợp ngộ độc do ăn hải sản tươi sống khi đi du lịch không hề hiếm gặp. T¥báio chí truyền thông nhiều lần đưa tin du khách khi đến Chiang Mai (Thái Lan) cũng từng phải nhập viện khẩn cấp trong tình trạng sốt cao, nôn mửa, tiêu chảy cấp và co thắt cơ sau khi thưởng thức hải sản sống ướp gia vị đặc sản.

Các bác sĩ tại Trung tâm Lâm sàng Y tế Công cộng Thượng Hải nhấn mạnh, thời tiết mùa hè nóng ẩm là điều kiện lý tưởng cho các vi sinh vật và ký sinh trùng đường ruột phát triển mạnh mẽ. Để bảo vệ sức khỏe bản thân, tất cả mọi người khi đi du lịch cần ghi nhớ 5 quy tắc vàng:

Không chỉ hải sản, bất kỳ thực phẩm sống nào cũng không nên tiêu thụ, nhấy là nếu đang đi du lịch (Ảnh minh họa)

- Tuân thủ nguyên tắc ăn chín uống sôi: Hạn chế tối đa các món tái hoặc sống, chưa qua xử lý nhiệt, đặc biệt là tại các quán ăn vỉa hè.

- Lựa chọn nguồn nước sạch: Chỉ sử dụng nước đóng chai còn nguyên tem niêm phong và tránh dùng đá viên không rõ nguồn gốc.

- Lựa chọn cơ sở uy tín: Ưu tiên thưởng thức ẩm thực tại các nhà hàng đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, có lượng khách đông đúc và nguồn nguyên liệu tươi mới.

- Vệ sinh tay sạch sẽ: Luôn rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh để ngắt con đường lây truyền vi khuẩn.

- Chủ động thăm khám sớm: Nếu xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau bụng dữ dội, tiêu chảy kéo dài hoặc sốt cao sau khi ăn hải sản, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán kịp thời.

Nguồn và ảnh: HK01, Sanook, China Times