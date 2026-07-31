Ăn rau cải mỗi ngày suốt 10 năm, người phụ nữ 60 tuổi bất ngờ khi đi khám

Người phụ nữ 60 tuổi duy trì thói quen ăn rau họ cải mỗi ngày trong suốt 10 năm và nhận kết quả bất ngờ khi đi khám.

Trong một chương trình tư vấn sức khỏe mới đây, bác sĩ thận học Hồng Vĩnh Tường đến từ Trung Quốc đã dẫn chứng trường hợp đáng chú ý của một bệnh nhân nữ 60 tuổi, người duy trì thói quen ăn rau họ cải mỗi ngày và có kết quả hồi phục ấn tượng trong suốt 10 năm sau điều trị ung thư thận giai đoạn sớm.

Theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, trước khi được chẩn đoán bệnh, bệnh nhân thường xuyên bị viêm đường tiết niệu tái phát, trung bình 6-7 lần/năm. Mỗi đợt bệnh kéo dài với cảm giác nóng rát khi đi tiểu, đôi khi xuất hiện máu.

Xét nghiệm nước tiểu cho thấy lượng bạch cầu tăng nhưng không phát hiện vi khuẩn đặc hiệu. Để tìm hiểu nguyên nhân sâu hơn, bác sĩ chỉ định siêu âm và phát hiện khối u kích thước 1,5 cm tại thận, nghi ung thư. Kết quả giải phẫu bệnh sau phẫu thuật xác nhận đây là ung thư biểu mô tế bào thận ở giai đoạn sớm.

Bệnh nhân được khuyến khích thay đổi chế độ sinh hoạt, tăng cường rau quả, đặc biệt là nhóm rau họ cải như súp lơ, cải xanh, cải xoăn, bông cải xanh hay cải thảo.

Bà duy trì lượng rau ổn định mỗi ngày, kết hợp hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và sinh hoạt điều độ. Suốt 10 năm theo dõi, bệnh không tái phát và tình trạng viêm đường tiết niệu cũng gần như biến mất. Bác sĩ Hồng cho biết sự thay đổi này mang lại kết quả tích cực hơn cả kỳ vọng ban đầu.

Theo Everydayhealth , các loại rau họ cải mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe người cao tuổi nhờ sự kết hợp giữa các chất dinh dưỡng và hợp chất thực vật.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Ảnh minh họa (Shutterstock)

Ăn nhiều loại rau có thể làm giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim và các nguyên nhân khác. Tác dụng bảo vệ tim của chúng có thể đến từ isothiocyanate, hợp chất có tác dụng giảm viêm và stress oxy hóa.

Sulforaphane trong rau họ cải cũng có lợi cho sức khỏe tim mạch. Nó đã được chứng minh là có thể làm giảm LDL hay cholesterol xấu.

Giảm nguy cơ ung thư

Sulforaphane là một hợp chất đa tác dụng. Nó cũng đóng vai trò trong nguy cơ ung thư, giúp ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Indole-3-carbinol (I3C) là một hợp chất khác được tìm thấy trong họ rau cải đã được chứng minh là có thể kích hoạt các gen ức chế khối u, có thể ngăn ngừa sự phát triển của khối u.

Cải thiện sức khỏe đường ruột

Rau chứa chất xơ hòa tan và không hòa tan, giúp tăng cường sức khỏe đường ruột của bạn bằng cách nuôi dưỡng tất cả các vi khuẩn có lợi sống trong đó. Điều đó cũng giúp tăng sự đa dạng của hệ vi sinh đường ruột và duy trì quá trình tiêu hóa của bạn.

Tốt cho sức khỏe não bộ

Các loại rau họ cải có chứa các hợp chất như indole-3-carbinol và diindolylmethane, giúp bảo vệ não của bạn vì chúng vừa có tác dụng chống oxy hóa vừa chống viêm.

Nhiều loại rau họ cải cũng giàu vitamin E và K, beta-carotene và folate. Vitamin E giúp bảo vệ các tế bào của bạn (bao gồm cả tế bào não) khỏi các gốc tự do, có thể ngăn ngừa hoặc làm chậm quá trình suy giảm nhận thức. Mặt khác, vitamin K đã được chứng minh là có tác dụng tăng cường trí nhớ. Beta-carotene cũng có thể làm chậm quá trình suy giảm nhận thức.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Rau họ cải có hàm lượng calo thấp. Điều đó có nghĩa là bạn có thể ăn nhiều mà không vượt quá mục tiêu calo hàng ngày. Chúng cũng giàu chất xơ, giúp kiểm soát cân nặng bằng cách giúp bạn cảm thấy no lâu hơn sau bữa ăn.

Ăn rau cải thế nào có lợi nhất cho sức khỏe?

Chuyên gia khuyến nghị nên ăn đa dạng các loại rau họ cải để thu nhận nhiều nhóm glucosinolate khác nhau. Hấp nhẹ từ 1-3 phút là phương pháp giữ được nhiều enzyme myrosinase, yếu tố quan trọng để tạo sulforaphane. Việc nấu quá lâu hoặc xào ở nhiệt độ cao có thể làm giảm hiệu quả. Nếu món ăn phải chế biến kỹ, có thể bổ sung một lượng nhỏ rau họ cải sống để tăng sinh hoạt chất có lợi.

Không có khuyến cáo cố định về lượng ăn, nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ gồm 3-5 khẩu phần rau/ngày, trong đó có ít nhất một khẩu phần rau họ cải, có thể mang lại lợi ích lâu dài cho sức khỏe.

Bác sĩ Hồng nhấn mạnh, rau họ cải rất tốt nhưng không thể thay thế cho lối sống lành mạnh, kiểm soát bệnh nền và khám định kỳ.