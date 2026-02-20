Người đàn ông 40 tuổi tử vong vì nhồi máu cơ tim, bác sĩ cảnh báo: Khát đến đâu ban đêm cũng đừng uống 3 loại nước này

2 giờ sáng giữa mùa đông, ông Ngô 40 tuổi ở Trung Quốc tỉnh giấc vì khô miệng dữ dội. Ngại ra khỏi giường lấy nước, ông thấy trên tủ đầu giường còn nửa cốc nước để từ trước khi ngủ nên uống cạn rồi nằm xuống nghỉ tiếp. Không lâu sau, ông xuất hiện cơn đau ngực dữ dội. Gia đình lập tức đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, nguyên nhân được xác định là nhồi máu cơ tim cấp.

Theo người nhà, ông vốn ít bệnh tật, chỉ thỉnh thoảng có cảm giác khó chịu nhẹ ở vùng tim rồi tự hết nên không đi kiểm tra. Các bác sĩ cho rằng ly nước lạnh giữa đêm có thể là yếu tố kích hoạt cơn biến cố tim mạch trong bối cảnh tuổi cao và có dấu hiệu bệnh tim tiềm ẩn.

Khoa Cấp cứu cho biết, ban đêm là thời điểm các biến cố tim mạch như nhồi máu cơ tim, đột quỵ dễ xảy ra. Huyết áp, nhịp tim và tình trạng đông máu có những thay đổi sinh lý khi ngủ. Một số thói quen uống nước không phù hợp có thể làm tăng nguy cơ, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi.

Ba loại nước nên tránh khi khát vào ban đêm gồm:

Nước đá lạnh

Khi cơ thể đang ở trạng thái nghỉ ngơi, việc uống nhiều nước đá có thể khiến mạch máu co thắt đột ngột. Ở người có bệnh mạch vành, sự co thắt này làm tăng gánh nặng cho tim, huyết áp có thể tăng nhanh, từ đó kích hoạt cơn đau thắt ngực hoặc nhồi máu cơ tim. Ngoài ra, nước quá lạnh còn kích thích đường tiêu hóa gây co thắt dạ dày, đau bụng, tiêu chảy, gián tiếp ảnh hưởng tuần hoàn.

Nước muối đậm đặc

Ban đêm tốc độ chuyển hóa và bài tiết của thận giảm xuống. Nếu uống nước muối nồng độ cao, lượng natri trong máu tăng nhanh có thể kéo theo tăng thể tích tuần hoàn và tăng huyết áp. Với người tăng huyết áp hoặc bệnh mạch vành, sự dao động huyết áp ban đêm là yếu tố nguy cơ rõ rệt cho nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Đồ uống nhiều đường

Nước ngọt, trà sữa hoặc đồ uống pha sẵn chứa hàm lượng đường cao. Uống vào thời điểm cơ thể nghỉ ngơi dễ làm đường huyết tăng vọt, tăng độ nhớt máu và làm chậm lưu thông. Khi dòng máu chậm lại, nguy cơ thiếu máu cơ tim hoặc hình thành cục máu đông có thể tăng lên, nhất là ở người đã có bệnh lý tim mạch. Về lâu dài, thói quen này còn liên quan đến tăng cân, đái tháo đường và rối loạn chuyển hóa, đều là yếu tố nguy cơ của bệnh tim.

Các chuyên gia khuyến cáo nếu thực sự khát vào ban đêm, nên uống một lượng nhỏ nước ấm, nhấp từng ngụm thay vì uống ồ ạt. Người cao tuổi, người có tăng huyết áp, bệnh mạch vành hoặc rối loạn chuyển hóa càng cần thận trọng với thói quen tưởng chừng đơn giản này để tránh những biến cố đáng tiếc.

