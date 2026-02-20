Chuyên gia khuyến cáo phụ nữ: Loại áo ngực này mặc lâu có thể gây hại, nếu còn trong tủ nên cân nhắc thay thế

Trong đó, áo ngực có gọng kim loại đang được nhiều ý kiến khuyến cáo nên cân nhắc khi sử dụng thường xuyên và kéo dài.

Vì sao áo ngực có gọng có thể gây bất lợi nếu mặc lâu?

Áo ngực có gọng được thiết kế với phần khung kim loại ở đáy cúp nhằm nâng đỡ và tạo đường cong rõ nét hơn. Nhiều người lựa chọn loại này để “gom” phần mỡ nách, mỡ hai bên ngực, tạo khe ngực đầy đặn hơn.

Tuy nhiên, nếu chọn size quá chật hoặc mặc trong thời gian dài mỗi ngày, phần gọng có thể tạo áp lực liên tục lên mô ngực và vùng nách. Đây là khu vực tập trung nhiều hạch bạch huyết và mạch máu. Sự chèn ép kéo dài có thể gây khó chịu, đau tức, cản trở lưu thông máu tại chỗ.

Đặc biệt ở tuổi dậy thì, khi mô ngực đang phát triển, việc mặc áo ngực quá chật hoặc có gọng cứng có thể gây cảm giác đau và ảnh hưởng đến sự thoải mái. Với phụ nữ mang thai, cơ thể thay đổi nội tiết và thể tích tuyến vú tăng lên, áo ngực gọng cứng có thể làm tăng cảm giác căng tức, khó chịu, thậm chí làm tăng nguy cơ viêm tuyến vú nếu không phù hợp.

Ngoài ra, trong một số trường hợp hiếm, gọng kim loại có thể bị cong, lộ ra khỏi lớp vải và gây trầy xước da khi vận động mạnh. Dù xác suất không cao, đây vẫn là yếu tố cần lưu ý về an toàn.

Cần nhìn nhận cân bằng

Hiện chưa có bằng chứng khoa học xác nhận áo ngực có gọng trực tiếp gây bệnh lý nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc mặc áo quá chật, kém vừa vặn trong thời gian dài chắc chắn có thể gây đau mỏi vai gáy, hằn da, giảm sự thoải mái và ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt hằng ngày.

Vì vậy, thay vì tuyệt đối hóa việc “cấm” hay “phải mặc”, điều quan trọng là lựa chọn đúng kích cỡ, chất liệu mềm mại, co giãn tốt và phù hợp với mục đích sử dụng. Trong sinh hoạt thường ngày, áo ngực không gọng có thể mang lại cảm giác dễ chịu hơn, giảm áp lực lên mô ngực.

Những lưu ý quan trọng khi chọn và sử dụng áo ngực

Dù là loại nào, áo ngực cũng cần được thay mới định kỳ. Nhiều nghiên cứu về độ bền sợi vải cho thấy sau khoảng 80 đến 100 lần giặt, khả năng nâng đỡ và đàn hồi đã suy giảm đáng kể. Nếu mặc thường xuyên, nên thay sau khoảng 3 tháng. Với tần suất thấp hơn, tối đa khoảng 6 tháng tùy tình trạng sử dụng.

Các dấu hiệu như cúp áo biến dạng, dây vai trễ, áo bị xô lệch hoặc không còn ôm sát cơ thể là lúc nên thay mới.

Ngoài ra, không nên chọn áo quá rẻ, chất liệu kém. Vải nhuộm kém chất lượng có thể phai màu, chứa hóa chất tồn dư gây kích ứng da. Phần mút nếu không đảm bảo vệ sinh có thể ẩm mốc, tạo môi trường cho vi khuẩn phát triển.

Tóm lại, áo ngực không chỉ là món đồ thời trang mà còn liên quan trực tiếp đến sự thoải mái và sức khỏe. Lựa chọn sản phẩm vừa vặn, chất lượng tốt và thay mới định kỳ sẽ giúp giảm áp lực không cần thiết lên cơ thể, đặc biệt là vùng ngực và vai gáy.

Nguồn và ảnh: Sohu