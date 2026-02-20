4 loại rau dễ "ngậm thuốc trừ sâu", chuyên gia dinh dưỡng mách nấu ăn làm thêm 1 việc để an tâm hơn

Theo chuyên gia dinh dưỡng Đài Loan (Trung Quốc) Dương Tư Hà, một số loại rau do đặc tính canh tác có nguy cơ tồn dư cao hơn, nếu xử lý không kỹ có thể vô tình đưa hóa chất vào cơ thể.

4 nhóm rau có nguy cơ tồn dư cao

Dẫn lại số liệu kiểm nghiệm qua nhiều năm, Dương Tư Hà cho biết những nhóm sau cần đặc biệt chú ý khi sơ chế.

- Nhóm đậu quả như đậu que, đậu Hà Lan. Đây là cây thu hoạch nhiều đợt, trên cùng một cây có quả đã lớn và quả non đang phát triển. Trong thời gian thu hái vẫn phải phun thuốc để bảo vệ quả non, vì vậy nguy cơ tồn dư cao hơn.

- Nhóm rau lá như cải bó xôi, cải thìa, cải xoăn. Lá rộng, diện tích tiếp xúc với thuốc lớn. Phần cuống sát gốc dễ đọng nước và tích tụ hóa chất, là vị trí cần rửa kỹ.

- Nhóm ớt và ớt chuông. Phần cuống lõm xuống dễ giữ lại thuốc bảo vệ thực vật. Đây cũng là nhóm cây dễ bị sâu bệnh nên tần suất phun thuốc có thể nhiều hơn.

- Nhóm rau họ cải như súp lơ, bông cải xanh. Cấu trúc hoa dày và nhiều khe nhỏ khiến trứng côn trùng và hóa chất dễ mắc kẹt, nước khó len vào để rửa trôi hoàn toàn.

3 bước rửa rau đúng cách

Chuyên gia cho rằng không cần dùng các loại dung dịch rửa rau đắt tiền. Nước sạch chảy liên tục vẫn là phương pháp hiệu quả và an toàn nhất. Quy trình có thể thực hiện theo 3 bước.

- Bước một là ngâm. Ngâm rau trong nước sạch khoảng 3 đến 5 phút để hòa tan bớt các chất tan trong nước.

- Bước hai là rửa dưới vòi nước chảy. Với rau lá nên tách từng lá, chú ý rửa kỹ phần cuống gần gốc. Với bông cải hay đậu, có thể dùng bàn chải mềm chà nhẹ bề mặt để loại bỏ chất bẩn trong khe nhỏ.

- Bước ba là rửa xong mới cắt. Nếu cắt trước rồi mới rửa, nước bẩn và hóa chất có thể thấm qua bề mặt cắt vào bên trong, làm giảm hiệu quả làm sạch.

Khi nấu nên làm thêm 1 bước

Để tăng độ an toàn, có thể chần rau qua nước sôi trong thời gian ngắn rồi bỏ phần nước đầu trước khi chế biến tiếp. Nhiệt độ cao giúp giảm thêm một phần dư lượng còn sót lại, đặc biệt với rau ăn chín.

Những loại rau củ thường có dư lượng thấp hơn

Nếu muốn đơn giản hóa khâu xử lý, nhất là khi chuẩn bị thức ăn cho trẻ nhỏ, có thể ưu tiên một số loại được đánh giá có nguy cơ tồn dư thấp hơn như hành tây, ngô, măng tây, bơ và bắp cải sau khi bỏ lớp lá ngoài cùng.

Rau xanh vẫn là nguồn cung cấp chất xơ và hợp chất thực vật quan trọng cho cơ thể. Vấn đề không phải là kiêng rau vì sợ hóa chất, mà là chọn nguồn tin cậy và sơ chế đúng cách để bữa ăn vừa đủ dinh dưỡng vừa an toàn hơn cho gia đình.

