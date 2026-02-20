Những người không nên ăn nhiều thịt lợn

Báo Thanh Niên dẫn nguồn trang tin sức khỏe Verywell Health cho biết, thịt lợn chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng, bao gồm protein, sắt, kẽm, vitamin B12 và các vitamin B khác như niacin, riboflavin và thiamine.

Thịt lợn là nguồn cung cấp protein tuyệt vời, thịt giúp xây dựng và sửa chữa cơ bắp cũng như các tế bào trong cơ thể. Protein cũng hỗ trợ tạo cảm giác no, chống nhiễm trùng, vận chuyển chất dinh dưỡng và oxy đi khắp cơ thể, giữ cân bằng chất lỏng trong cơ thể và làm đông máu.

Tuy thịt lợn mang lại nguồn dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng ăn được. Dưới đây là những người nên hạn chế ăn thịt lợn.

Những người nên hạn chế ăn thịt lợn

Người mắc bệnh gút tránh ăn nhiều thịt lợn

Bệnh gút là một dạng viêm khớp gây ra bởi sự tích tụ axit uric trong máu. Axit uric được hình thành khi cơ thể phân hủy purine, một chất có trong nhiều loại thực phẩm. Thịt lợn, đặc biệt là nội tạng động vật, chứa hàm lượng purine cao.

Khi ăn nhiều thịt lợn, lượng axit uric trong máu tăng lên, làm tăng nguy cơ bệnh gút bùng phát, gây đau đớn và sưng tấy các khớp. Người bệnh gút nên hạn chế ăn thịt lợn, đặc biệt là các loại thịt đỏ và nội tạng động vật.

Người mắc bệnh mỡ máu

Báo điện tử VOV dẫn nguồn trang tin sức khoẻ Healthline cho biết, bệnh mỡ máu là tình trạng rối loạn chuyển hóa lipid máu, khiến cholesterol và triglyceride trong máu tăng cao. Thịt lợn, đặc biệt là phần mỡ, chứa nhiều cholesterol và chất béo bão hòa. Tiêu thụ quá nhiều thịt lợn có thể làm tăng lượng cholesterol xấu trong máu, gây xơ vữa động mạch, tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Người bệnh mỡ máu nên hạn chế ăn thịt lợn mỡ, thay vào đó nên chọn thịt nạc và chế biến bằng các phương pháp luộc, hấp, hạn chế chiên xào. Nên tăng cường ăn cá, rau củ quả và các loại hạt giàu chất béo không bão hòa.

Thịt lợn giàu dinh dưỡng nhưng không phải ai cũng ăn được

Người bị sỏi thận

Sỏi thận hình thành khi các chất khoáng trong nước tiểu kết tinh lại. Thịt lợn chứa nhiều protein, khi tiêu thụ quá nhiều có thể làm tăng lượng oxalate trong nước tiểu, một trong những nguyên nhân gây sỏi thận. Người bị sỏi thận nên hạn chế ăn thịt lợn, đặc biệt là nội tạng động vật. Nên uống nhiều nước, ăn nhiều rau xanh và trái cây để giúp ngăn ngừa sỏi thận.

Người thừa cân, béo phì

Thịt lợn, đặc biệt là phần mỡ, chứa nhiều calo và chất béo. Ăn quá nhiều thịt lợn, đặc biệt là thịt mỡ, có thể dẫn đến tăng cân, béo phì, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường, tim mạch.

Người béo phì, thừa cân nên hạn chế ăn thịt lợn mỡ, thay vào đó nên chọn thịt nạc và chế biến bằng các phương pháp lành mạnh như luộc, hấp. Nên kết hợp với chế độ ăn uống khoa học và tập luyện thể dục thường xuyên để kiểm soát cân nặng.

Người cao huyết áp

Thịt lợn, đặc biệt là các phần mỡ, chứa lượng lớn chất béo bão hòa. Đối với người bệnh huyết áp cao, việc tiêu thụ quá nhiều chất béo bão hòa có thể làm tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn. Để bảo vệ sức khỏe, người bệnh nên hạn chế ăn thịt đỏ, đặc biệt là các phần có nhiều mỡ, thay vào đó là các loại thịt trắng như thịt gà không da, cá.

Người bị tim mạch

Do thịt lợn có thành phần đạm cao nên người bị tim mạch không nên ăn thịt lợn. Việc hấp thu quá nhiều chất sẽ làm tăng lượng cholesterol trong máu, từ đó gây ra nhiều thể bệnh tim mạch nguy hiểm như xơ vữa động mạch tai biến nhồi máu cơ tim đột quỵ Người bị tim mạch cũng không nên ăn quá 50-70 gam/bữa. Bên cạnh đó, việc duy trì một chế độ ăn uống cân bằng, giàu rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt cũng rất quan trọng.