Cách xử lý thức ăn thừa sau Tết vừa ngon vừa đảm bảo sức khỏe

Mỗi dịp Tết, những bữa ăn lớn giàu năng lượng khiến dạ dày của chúng ta mệt mỏi. (Ảnh: ITN).

Phải xử lý những món ăn thừa này thế nào để vừa không lãng phí vừa ngon và lành mạnh là điều chúng ta cần tham khảo.

Những món ăn sau đây không nên ăn nếu để qua đêm

Canh

Cách tốt nhất để bảo quản canh là không thêm muối hay các loại gia vị vào nước dùng. Khi nấu xong, hãy múc lượng canh cần dùng trong ngày bằng muỗng sạch, phần còn lại nên bảo quản trong nồi đậy kín, đựng trong tủ lạnh và chỉ nên ăn trong ngày.

Nếu để canh thừa lâu trong nồi nhôm hoặc nồi inox, dễ xảy ra phản ứng hóa học, nên để trong dụng cụ bằng thủy tinh hoặc gốm sứ.

Cá và hải sản

Cá và hải sản để qua đêm dễ sinh ra các sản phẩm phân giải protein, có thể làm tổn thương gan và thận. Vì vậy, khi có kế hoạch ăn hải sản, bạn chỉ nên mua khẩu phần vừa đủ, tránh lãng phí.

Các món ăn ướp sẵn

Đồ hầm, tẩm ướp gia vị nên ăn hết trong ngày, không nên để qua đêm. Từ góc độ an toàn thực phẩm, để qua đêm là không vệ sinh. Chuyên gia thực phẩm nhắc nhở, ngay cả thực phẩm để trong tủ lạnh cũng không hoàn toàn “an toàn”. Không gian trong tủ lạnh dễ sinh nấm mốc, ngoài ra còn có nhiều loại vi khuẩn ưa lạnh khác.

Trà

Trà để qua đêm, do thời gian quá lâu, phần lớn vitamin đã bị mất, và protein, đường trong nước trà sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho vi khuẩn cũng như nấm mốc phát triển.

Rau lá xanh

Do một số loại rau lá xanh có chứa nhiều nitrat, khi nấu chín mà để quá lâu, dưới tác dụng phân hủy của vi khuẩn, nitrat sẽ bị chuyển thành nitrit, có tác dụng gây ung thư, việc đun nóng cũng không thể loại bỏ được.

Mộc nhĩ

Mộc nhĩ trồng trong nhà hay trồng ngoài tự nhiên trên gỗ đều chứa khá nhiều nitrat. Sau khi nấu chín, nếu để quá lâu, dưới tác dụng phân giải của vi khuẩn, nitrat sẽ bị khử thành nitrit.

Điều này cho thấy, nếu thức ăn thừa trong nhà không được xử lý đúng cách, nặng thì có thể gây ngộ độc thực phẩm, nhẹ thì cũng để lại nguy cơ cho sức khỏe.

Đối với nhiều gia đình, phần thức ăn còn thừa dịp Tết cũng ai cũng cảm thấy ái ngại: Bỏ hết thì thật lãng phí, không bỏ thì lại lo vấn đề an toàn. Vậy nên, thức ăn thừa, cơm thừa nên xử lý thế nào?

Mẹo xử lý thức ăn thừa

Cần sử dụng dụng cụ sạch để đậy kín thức ăn thừa, như hộp bảo quản, túi bảo quản, hoặc màng bọc thực phẩm. (Ảnh: ITN).

Bảo quản

Phủ màng bọc thực phẩm, để nguội rồi cho vào tủ lạnh.

Thức ăn thừa không phải hoàn toàn không thể ăn, nhưng điều kiện bảo quản cần được chú ý đặc biệt, sau khi để nguội nên cho ngay vào tủ lạnh.

Các loại thức ăn thừa khác nhau nên được lưu trữ riêng, cách này giúp tránh sự lây chéo của vi khuẩn. Bên cạnh đó, bạn cũng cần sử dụng dụng cụ sạch để đậy kín, như hộp bảo quản, túi bảo quản, hoặc phủ màng bọc thực phẩm lên bát đĩa.

Hâm lại

Hải sản nên cho thêm gừng và tỏi, món thịt nên có thêm một chút giấm.

Thức ăn thừa được bảo quản trong tủ lạnh, trước khi ăn nhất định phải nấu lại ở nhiệt độ cao. Vì nhiệt độ thấp chỉ kìm hãm sự sinh sôi của vi khuẩn, không thể tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn.

Một số lưu ý

Các loại thức ăn thừa khác nhau, cách hâm cũng có kỹ thuật riêng. Trong số thức ăn thừa, cá, tôm, cua, sò là những loại dễ hỏng nhất, dù được bảo quản ở nhiệt độ thấp vẫn có thể sinh vi khuẩn, dễ bị ôi thiu.

Do đó, khi hâm nóng nên thêm một ít rượu, hành, gừng, tỏi và các gia vị khác, không những giúp tăng hương vị mà còn có tác dụng khử khuẩn nhất định, ngăn ngừa các vấn đề về dạ dày.

Thịt cũng nhất định phải được hâm kỹ, tốt nhất là hâm trên 10 phút hoặc quay lò vi sóng trên 1 phút. Khi hâm, có thể thêm một chút giấm, vì thịt giàu khoáng chất, khi gặp axit axetic tạo thành canxi axetat, giúp cơ thể hấp thụ và sử dụng tốt hơn.