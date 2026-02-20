Chàng trai trẻ "tá hỏa" vì thấy dấu hiệu sùi mào gà, sốc nặng khi bác sĩ nói: 25% nam giới giống anh

Anh Tiêu, ngoài 20 tuổi, sống tại Đài Loan (Trung Quốc), bủn rủn tay chân khi phát hiện quanh vành quy đầu xuất hiện một vòng nốt nhỏ li ti. Những nốt này màu hồng nhạt, xếp khá đều thành hàng. Lên mạng tra cứu thông tin, annh càng hoảng hơn khi hình ảnh hiện ra rất giống sùi mào gà.

"Em chưa từng quan hệ bừa bãi, vệ sinh cũng kỹ nhưng không ngờ vẫn mắc sùi mào gà" - anh Tiêu nói với bác sĩ bằng giọng lo lắng khi đến khám. Bác sĩ Chuang Feng-pin (Đài Loan, Trung Quốc) kể lại, đó là lần đầu tiên anh Tiêu đi khám nam khoa. Bác sĩ còn chưa kịp kiểm tra gì anh đã vội vàng kết luận, thế nhưng sự thật thì hoàn toàn khác.

Ảnh minh họa

Kết quả thăm khám cho thấy các nốt trên "cậu nhỏ" của anh Tiêu là sẩn "ngọc trai dương vật", một dạng u xơ mạch máu lành tính. Chúng có kích thước khoảng 1 - 3 mm, thường phân bố thành vòng quanh rãnh vành quy đầu. Được cho là hình thành do biến thể sinh lý tự nhiên sau dậy thì, liên quan đến sự phát triển của mô mạch máu ở vùng vành quy đầu.

Cũng theo bác sĩ Chuang, có khoảng 25% nam giới có tình trạng này, đặc biệt ở độ tuổi 20 - 30 hoặc ở người chưa cắt bao quy đầu như anh Tiêu. Ở nam giới chưa cắt bao quy đầu, sự tích tụ smegma và ma sát nhẹ kéo dài có thể kích thích vùng này xuất hiện các nhú nhỏ. Đây không phải bệnh lây truyền qua đường tình dục, không do virus HPV và không ảnh hưởng đến chức năng sinh lý.

Phân biệt nốt sẩn "ngọc trai dương vật" với mụn cóc do sùi mào gà

Bác sĩ Chuang chia sẻ thêm, trong quá trình làm việc mình gặp rất nhiều nam giới, nhất là nam giới trẻ giống như anh Tiêu. Cho rằng những nốt lạ ở cơ quan sinh dục là mụn cóc sinh dục do sùi mào gà hay mắc bệnh gì đó qua đường tình dục, nhưng sau khi khám chỉ là sẩn "ngọc trai dương vật". Điều này không khó hiểu vì chúng có vài nét tương đồng.

Để phân biệt dấu hiệu sùi mào gà nguy hiểm và nốt sẩn "ngọc trai dương vật" gần như vô hại, ông đưa ra 4 đặc điểm so sánh:

1. Nguyên nhân hình thành

Sẩn "ngọc trai dương vật" là u xơ mạch máu lành tính, một biến thể sinh lý bình thường sau dậy thì. Không do virus, không lây nhiễm. Sùi mào gà do virus HPV gây ra, lây truyền chủ yếu qua quan hệ tình dục không an toàn.

2. Hình dạng và cách phân bố

Sẩn ngọc trai thường nhỏ 1 - 3 mm, đồng đều, xếp thành hàng gọn gàng quanh rãnh vành quy đầu, gần như đối xứng. Sùi mào gà có bề mặt sần sùi, mềm, ẩm, có thể mọc rải rác hoặc kết thành cụm giống súp lơ, kích thước không đồng đều.

3. Diễn tiến theo thời gian

Sẩn ngọc trai ổn định, không lan rộng, không tăng kích thước nhanh. Sùi mào gà có xu hướng lan nhanh, tăng số lượng và kích thước, đặc biệt khi hệ miễn dịch yếu.

4. Triệu chứng đi kèm

Sẩn "ngọc trai dương vật" không đau, không ngứa, không chảy dịch, không chảy máu. Sùi mào gà có thể gây ngứa, tiết dịch, chảy máu khi va chạm, đôi khi có mùi khó chịu.

Ảnh minh họa

5. Ảnh hưởng sức khỏe

Sẩn ngọc trai không ảnh hưởng chức năng sinh lý và không cần điều trị nếu không vì lý do thẩm mỹ. Sùi mào gà cần điều trị sớm vì có thể lây cho bạn tình và làm tăng nguy cơ tổn thương tiền ung thư ở một số trường hợp.

Ông cũng nhấn mạnh tuyệt đối không tự ý bôi thuốc trị mụn cóc hoặc nặn các nốt li ti này, vì có thể gây viêm nhiễm và để lại sẹo.

Với anh Tiêu, câu nói "25% nam giới giống anh" giúp anh trút bỏ nỗi lo kéo dài nhiều ngày. Quan trọng hơn, anh hiểu rằng không phải mọi dấu hiệu lạ ở vùng kín đều là bệnh nguy hiểm, nhưng khi nghi ngờ, cách an toàn nhất vẫn là thăm khám thay vì tự kết luận hay tìm kiếm thông tin trên mạng.

Nguồn và ảnh: HK01, Family Doctor