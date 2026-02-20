Người bệnh bớt nhọc nhằn nhờ xạ trị chữa ung thư tại bệnh viện tuyến tỉnh

Trong không khí đón Xuân Bính Ngọ 2026, Khu Xạ trị kỹ thuật cao - Khoa Ung bướu, Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh), nhịp làm việc vẫn diễn ra đều đặn với các ca trực, bảo đảm mỗi bệnh nhân được điều trị đủ liều, đúng phác đồ, không để gián đoạn liệu trình.

Đội ngũ kỹ thuật viên thực hiện các quy trình xạ trị tại Khu Xạ trị kỹ thuật cao - Khoa Ung bướu, Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh)

Với bệnh nhân ung thư, mỗi buổi xạ trị là một mắt xích quan trọng trong hành trình điều trị kéo dài nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng. Việc duy trì liên tục không chỉ là yêu cầu chuyên môn mà còn quyết định hiệu quả cuối cùng của cả phác đồ. Vì thế, trong những ngày cận Tết và cả trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Khu Xạ trị kỹ thuật cao vẫn đảm bảo hoạt động xạ trị theo lịch hẹn đối với các bệnh nhân.

Đầu năm 2025, Khu Xạ trị kỹ thuật cao thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước tiến quan trọng trong điều trị ung thư tại tuyến tỉnh. Lần đầu tiên, người bệnh trên địa bàn và khu vực lân cận có thể tiếp cận các kỹ thuật xạ trị hiện đại ngay tại địa phương, thay vì phải chuyển tuyến lên Hà Nội hay các bệnh viện lớn.

Trung tâm được đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị theo tiêu chuẩn kỹ thuật cao trong xạ trị, bảo đảm độ chính xác và an toàn trong từng phác đồ điều trị. Cùng với đó là đội ngũ y bác sĩ, kỹ sư, kỹ thuật viên được đào tạo bài bản, chuyên sâu, từng bước làm chủ công nghệ mới, nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh ung thư.

Bác sĩ CKI Lê Văn Cường - Khoa Ung bướu - Y học hạt nhân thăm khám cho bệnh nhân điều trị tại khoa

Theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, kể từ khi Khu Xạ trị kỹ thuật cao đi vào vận hành, đơn vị đã tiếp nhận và điều trị cho hơn 200 bệnh nhân ung thư, thực hiện trên 4.000 lượt xạ trị.

Kết quả đánh giá sau các đợt điều trị cho thấy gần 70% bệnh nhân đạt đáp ứng hoàn toàn. Đây là tỷ lệ tích cực, có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh điều trị ung thư tại tuyến tỉnh vẫn còn nhiều thách thức về nhân lực, trang thiết bị và áp lực số lượng người bệnh ngày càng tăng.

Những con số này không chỉ phản ánh hiệu quả bước đầu của hệ thống xạ trị hiện đại, mà còn cho thấy năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ địa phương đang từng bước được nâng cao, góp phần giảm tải cho tuyến trên và tạo cơ hội điều trị kịp thời cho người bệnh ngay tại quê nhà.

Đại diện Khoa Ung bướu, Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, việc Khu Xạ trị kỹ thuật cao được đưa vào vận hành ngay tại địa phương đã tạo thuận lợi đáng kể cho người bệnh trong quá trình thăm khám, điều trị và tái khám. Thay vì phải di chuyển xa, tốn kém chi phí và thời gian, bệnh nhân có thể tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại tỉnh, đồng thời được bác sĩ theo dõi sát diễn biến bệnh để kịp thời điều chỉnh phác đồ khi cần thiết.

Các bác sĩ, nhân viên y tế Khu Xạ trị kỹ thuật cao - Khoa Ung bướu, Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) chụp ảnh cùng một số bệnh nhân vừa hoàn thành xạ trị vào chiều 29 Tết (ngày 16-2) và động viên các bệnh nhân an tâm về đón Tết Bính Ngọ cùng gia đình.

Thực tế cho thấy nhiều bệnh nhân đáp ứng tích cực với điều trị, sức khỏe từng bước ổn định. Đặc biệt, việc được chăm sóc y tế gần nhà, gần gia đình giúp người bệnh an tâm hơn về tinh thần - yếu tố quan trọng song hành với hiệu quả điều trị trong cuộc chiến chống ung thư.

Bác sĩ CKI Lê Văn Cường - Khoa Ung bướu - Y học hạt nhân, cho biết một bệnh nhân nữ (63 tuổi), được chẩn đoán ung thư vòm họng từ năm 2022, kèm nhiều bệnh lý nền nặng như xơ gan và tiền sử xuất huyết tiêu hóa do giãn tĩnh mạch thực quản. Ngay từ thời điểm phát hiện bệnh, các bác sĩ đã tư vấn đầy đủ về nguy cơ trong quá trình điều trị, bao gồm chảy máu, vỡ khối u và xuất huyết tiêu hóa. Tuy nhiên, do lo ngại biến chứng, bệnh nhân đã từ chối điều trị.

Trong suốt 3 năm theo dõi, bệnh tiến triển dần. Gần đây, bệnh nhân nhập Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh trong tình trạng thường xuyên chảy máu mũi và vòm họng, nguyên nhân do khối u vòm phát triển và xâm lấn, nguy cơ vỡ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Trước tình trạng nguy cơ xuất huyết nghiêm trọng do vỡ khối u, trên nền xơ gan, giảm tiểu cầu nặng (40–80 G/L), các bác sĩ khoa Ung bướu - Y học hạt nhân đã tiến hành hội chẩn chuyên môn, cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi ích và nguy cơ. Sau khi giải thích rõ ràng, đầy đủ cho bệnh nhân và gia đình, ê-kíp xạ trị quyết định triển khai xạ trị kỹ thuật cao điều biến liều (IMRT) tập trung vào khối u vòm, với mục tiêu kiểm soát chảy máu và bảo vệ an toàn cho người bệnh.

Các bác sĩ, nhân viên y tế làm việc tại khu xạ trị kỹ thuật cao

Sau 1 tháng điều trị, kết quả đánh giá cho thấy khối u đáp ứng tốt, tình trạng chảy máu được kiểm soát hiệu quả. Bệnh nhân thoát khỏi nguy cơ nguy hiểm do vỡ khối u vòm, sức khỏe dần ổn định, chất lượng cuộc sống được cải thiện rõ rệt.

"Trường hợp này một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của xạ trị hiện đại, đặc biệt trong những ca bệnh phức tạp, nhiều nguy cơ, không chỉ nhằm mục tiêu điều trị ung thư mà còn cấp cứu biến chứng, bảo toàn tính mạng cho người bệnh"- bác sĩ Cường cho hay.

Ông C.Đ.S. (68 tuổi, ở Hà Tĩnh) chia sẻ, trước đây khi mới phát hiện bệnh, gia đình từng tính chuyện ra Hà Nội điều trị vì nghĩ kỹ thuật xạ trị chỉ có ở tuyến trên. "Nếu phải đi xa, mỗi đợt điều trị kéo dài hàng tuần, chi phí ăn ở, đi lại rất tốn kém, chưa kể mệt mỏi vì di chuyển. Nay được xạ trị ngay tại tỉnh, vừa đỡ áp lực tài chính, vừa có người thân bên cạnh chăm sóc. Bác sĩ theo dõi sát sao, giải thích cặn kẽ nên tôi yên tâm hơn rất nhiều"- ông S. nói.

Theo ông S., điều quan trọng nhất không chỉ là tiết kiệm chi phí mà còn là cảm giác được điều trị kịp thời, liên tục, không bị gián đoạn. "Ở gần nhà, tôi thấy mình có thêm động lực để cố gắng. Mỗi buổi xạ trị trôi qua là thêm một hy vọng"- bệnh nhân S. chia sẻ.

Xuân Bính Ngọ đến, Khu Xạ trị kỹ thuật cao - Khoa Ung bướu, Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) lại chứng kiến thêm những bệnh nhân hoàn tất phác đồ, trở về nhà với sức khỏe dần ổn định. Kỹ thuật cao được triển khai ngay tại địa phương giúp hành trình ấy bớt nhọc nhằn, bớt những chuyến đi xa đầy lo toan.