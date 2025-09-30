Người phụ nữ 54 tuổi đau ngực dữ dội, bác sĩ sốc nặng khi gắp ra thứ "đáng sợ" bên trong

Các bác sĩ tại Bệnh viện Apollo, Kakinada (Ấn Độ) đã thực hiện một thủ thuật y khoa cứu sống bệnh nhân, lấy xương cá đâm xuyên mạch máu chính gần tim. Thủ thuật này tránh được các biến chứng của phẫu thuật mở và sử dụng kỹ thuật xâm lấn tối thiểu. Các bác sĩ cho biết loại thủ thuật này mới chỉ được thực hiện một lần tại quốc gia này trước đây.

Bệnh nhân là Jampa Jangayamma, 54 tuổi, đến từ Bikkavolu, quận East Godavari đã vô tình nuốt phải một chiếc xương cá dài 4cm.

Sau đó, bà bị đau ngực dữ dội và được đưa đến Bệnh viện Apollo, nơi chụp CT cho thấy xương đã đâm vào động mạch chủ, động mạch chính gần tim bằng cách đâm xuyên qua thực quản.

Các bác sĩ cho biết thông thường họ sẽ chọn phẫu thuật mở ngực, một phẫu thuật phức tạp, nguy hiểm và tốn thời gian, kéo dài hơn 12 tiếng đồng hồ.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, nhóm bác sĩ đã chọn một phương pháp khác và thực hiện TEVAR (Can thiệp nội mạch động mạch chủ ngực). Thủ thuật này, thay vì mở ngực, sẽ tiếp cận động mạch chủ thông qua một vết mổ nhỏ ở đùi. Ca phẫu thuật chỉ mất 3 giờ và chỉ cần hai mũi khâu. Bà Jangayamma hồi phục khá nhanh và được xuất viện chỉ sau 4 ngày.

"Đây là một thành tựu đáng chú ý của bệnh viện chúng tôi và là một cột mốc quan trọng trong lĩnh vực chăm sóc tim mạch ít xâm lấn tại khu vực", Tiến sĩ RR Reddy, Giám đốc Điều hành Bệnh viện Apollo, phát biểu. Ông khen ngợi đội ngũ phẫu thuật gồm Tiến sĩ Vamsi Chaitanya, Tiến sĩ Krishna và Tiến sĩ P. Nageswara Rao vì kỹ năng và khả năng ra quyết định của họ.