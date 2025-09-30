6 thói xấu nhỏ nhưng hại lớn, khiến chị em bước qua tuổi 40 vẫn chưa thoát mụn

Mụn vốn được coi là “cơn ác mộng tuổi dậy thì”, khi nội tiết tố thay đổi mạnh mẽ. Thế nhưng nhiều phụ nữ sau tuổi 40, đặc biệt trong giai đoạn tiền mãn kinh, vẫn khổ sở vì mụn không dứt. Đây là thời điểm hormone estrogen và progesterone giảm sút, làn da trở nên nhạy cảm, tuyến bã nhờn hoạt động thất thường. Nếu duy trì thêm những thói quen xấu hằng ngày, tình trạng mụn sẽ không chỉ kéo dài mà còn dễ để lại sẹo, thâm và khiến da lão hóa nhanh hơn.

Dưới đây là 6 thói quen tưởng nhỏ nhưng lại khiến chị em ngoài 40 khó thoát khỏi mụn:

1. Thức khuya, ngủ không đủ giấc

Khi cơ thể thiếu ngủ, nồng độ hormone căng thẳng cortisol tăng cao. Cortisol kích thích tuyến bã nhờn hoạt động quá mức, da tiết dầu nhiều hơn, lỗ chân lông bít tắc và mụn viêm hình thành. Ở phụ nữ tiền mãn kinh, mất ngủ vốn đã phổ biến do rối loạn nội tiết, cộng thêm thói quen thức khuya càng khiến mụn kéo dài và da xuống sắc nhanh chóng. Ngoài gây mụn, thiếu ngủ còn làm tăng nguy cơ cao huyết áp, suy giảm trí nhớ và bệnh tim mạch.

Ảnh minh họa

2. Ăn quá nhiều đồ ngọt

Đường khiến đường huyết tăng đột ngột, buộc cơ thể tiết nhiều insulin để xử lý. Insulin dư thừa không chỉ gây tích mỡ bụng mà còn kích thích tuyến bã nhờn, làm lỗ chân lông dễ viêm nhiễm. Với phụ nữ tiền mãn kinh, khả năng kiểm soát đường huyết suy giảm, ăn nhiều đồ ngọt sẽ làm mụn nặng hơn, thậm chí kéo dài triền miên. Ngoài mụn, thói quen này còn làm tăng nguy cơ tiểu đường type 2 và thoái hóa mạch máu.

3. Căng thẳng kéo dài

Áp lực từ công việc, gia đình, cộng thêm sự thay đổi nội tiết trong giai đoạn tiền mãn kinh, khiến phụ nữ rất dễ bị stress. Khi căng thẳng, cơ thể lại tiết nhiều cortisol, gây rối loạn nội tiết và làm da viêm nhiễm, dễ nổi mụn bọc, mụn ẩn khó lành. Da càng mỏng manh hơn khi stress kéo dài, dẫn đến nếp nhăn và chảy xệ sớm. Không chỉ gây mụn, stress còn làm suy giảm miễn dịch và tăng nguy cơ trầm cảm ở phụ nữ trung niên.

4. Hay chạm tay bẩn lên mặt

Nhiều chị em có thói quen chống cằm, gãi mặt hoặc vô thức đưa tay lên da. Tuy nhiên, bàn tay chứa rất nhiều vi khuẩn và bụi bẩn. Khi tiếp xúc với da, chúng xâm nhập vào lỗ chân lông, tạo môi trường lý tưởng cho mụn hình thành. Phụ nữ tiền mãn kinh có làn da nhạy cảm hơn nên hậu quả càng nặng nề, dễ viêm và để lại sẹo thâm. Thói quen này không chỉ gây mụn mà còn làm tăng nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn, dẫn tới viêm da tiếp xúc hoặc dị ứng.

5. Lười uống nước

Ảnh minh họa

Da thiếu nước sẽ kích thích tuyến bã nhờn tiết dầu nhiều hơn để bù đắp, từ đó gây tắc nghẽn lỗ chân lông. Uống ít nước cũng khiến độc tố trong cơ thể khó đào thải, làm mụn xuất hiện dày đặc và lâu lành. Ở giai đoạn tiền mãn kinh, sự mất cân bằng hormone càng làm da dễ khô, nên nếu không uống đủ nước, mụn và lão hóa sẽ đồng thời trầm trọng hơn. Ngoài mụn, việc lười uống nước còn ảnh hưởng đến chức năng thận và làm tăng nguy cơ sỏi tiết niệu.

6. Trang điểm dày nhưng tẩy trang qua loa

Sau tuổi 40, nhiều chị em dùng mỹ phẩm dày hơn để che khuyết điểm. Thế nhưng nếu tẩy trang không kỹ, cặn trang điểm kết hợp với dầu thừa sẽ làm bít lỗ chân lông, gây mụn ẩn, mụn đầu đen hoặc viêm nặng. Với phụ nữ tiền mãn kinh, làn da mỏng yếu càng khó chống chọi, dễ kích ứng khi tích tụ hóa chất. Ngoài mụn, thói quen này còn đẩy nhanh tốc độ lão hóa da và có thể gây viêm da mãn tính.

Ngoài ra, ngay cả khi sống lành mạnh, có những phụ nữ vẫn phải đối diện với mụn sau tuổi 40. Đó có thể là dấu hiệu của một số vấn đề sức khỏe tiềm ẩn như rối loạn nội tiết, u nang buồng trứng, bệnh tuyến giáp hay rối loạn chuyển hóa. Khi mụn xuất hiện dày đặc, kéo dài kèm theo rối loạn kinh nguyệt, rụng tóc hay tăng cân bất thường, chị em nên thăm khám chuyên khoa để tìm ra nguyên nhân chính xác.