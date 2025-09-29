Bị gan nhiễm mỡ, người đàn ông chạy bộ 30 phút mỗi ngày, 6 tháng sau nhận kết quả bất ngờ!

Khi tờ giấy khám sức khỏe xuất hiện 3 chữ “gan nhiễm mỡ” , phản ứng đầu tiên của không ít bệnh nhân là phải tập thể dục ngay!

Một nam lập trình viên 38 tuổi được chẩn đoán gan nhiễm mỡ đã chọn cách kiên trì chạy bộ 30 phút mỗi ngày. Sau nửa năm, kết quả kiểm tra lại khiến chính anh và bác sĩ bất ngờ.

Chạy bộ giúp cải thiện gan nhiễm mỡ thế nào?

Theo các chuyên gia, chạy bộ đều đặn giúp cơ thể tiêu hao mỡ thừa, đặc biệt là lượng mỡ tích tụ trong gan. Bài tập này còn giúp tăng độ nhạy insulin, giảm tình trạng kháng insulin - nguyên nhân phổ biến ở bệnh nhân gan nhiễm mỡ. Ngoài ra, khi vận động, cơ thể tiết ra các chất kháng viêm, giúp hạ men gan (ALT, AST), cải thiện tình trạng viêm nhẹ ở gan.

Kết quả thực tế sau 6 tháng chạy bộ:

- Thể trạng: Cân nặng giảm, vòng bụng thu nhỏ 7cm, tỷ lệ mỡ cơ thể từ 28% xuống còn 22%.

- Chỉ số gan: Men gan ALT từ 68U/L giảm còn 35U/L, chỉ số GGT từ 85U/L xuống 42U/L.

- Mỡ máu: Triglycerid từ 2,8 mmol/L giảm còn 1,6 mmol/L, đồng thời cholesterol “tốt” (HDL-C) tăng thêm 0,3 mmol/L.

Làm thế nào để tập luyện hiệu quả?

Các bác sĩ khuyến nghị người bệnh nên duy trì nhịp chạy vừa phải, khoảng 60-70% nhịp tim tối đa. Bài tập 30 phút có thể chia thành: 5 phút khởi động, 20 phút chạy đều và 5 phút thả lỏng. Mỗi tuần duy trì 4-5 buổi để vừa đạt hiệu quả, vừa tránh quá tải. Người bệnh nên tránh chạy khi bụng đói buổi sáng, đồng thời bổ sung thêm nước và protein sau tập.

Nếu chỉ tập mà không kiểm soát dinh dưỡng, hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Người bệnh nên:

- Hạn chế cơm trắng, bún, mì; thay bằng ngũ cốc nguyên hạt.

- Ăn nhiều rau xanh, bổ sung protein từ cá, đậu phụ, trứng.

- Tránh đồ chiên rán, nhiều dầu mỡ.

- Ăn thêm các loại hạt để tăng vitamin E, giúp bảo vệ gan.

Lưu ý đặc biệt

Nếu men gan tăng cao gấp 3 lần mức bình thường, bệnh nhân nên đi khám thay vì tự tập luyện nặng. Người mắc bệnh tiểu đường cần chú ý đường huyết, còn bệnh nhân tim mạch phải được bác sĩ đánh giá nguy cơ trước khi chạy bộ. Với người béo phì nặng (BMI trên 28), nên bắt đầu bằng đi bộ nhanh để tránh tổn thương khớp.

Sau nửa năm, nam lập trình viên không chỉ cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ từ mức trung bình xuống nhẹ, mà giấc ngủ cũng sâu hơn, sức khỏe tổng thể tốt lên rõ rệt. Điều này cho thấy gan nhiễm mỡ hoàn toàn có thể đảo ngược, nếu kiên trì thay đổi lối sống, kết hợp vận động và ăn uống khoa học.

Gan nhiễm mỡ không thể “chữa trong một sớm một chiều”. Điều quan trọng là bắt đầu ngay hôm nay, duy trì lâu dài, để những lần khám sức khỏe tiếp theo mang đến tin vui thay vì nỗi lo.

Nguồn và ảnh: Sohu