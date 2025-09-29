Để túi nilon trong tủ lạnh có gây ung thư, ngộ độc?

Theo các chuyên gia, túi nilon dùng trong thực phẩm thường làm từ nhựa PE (polyethylene), nếu đạt chuẩn “thực phẩm an toàn” thì hầu như không gây hại. Thí nghiệm cho thấy ở nhiệt độ 4 độ C, lượng chất độc thôi nhiễm ra từ loại túi này chỉ bằng 1/50 so với ngưỡng cho phép. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là túi phải có nhãn “dùng cho thực phẩm”.

Ngược lại, những loại túi nilon màu sắc trôi nổi ngoài chợ lại tiềm ẩn rủi ro. Chúng có thể chứa phụ gia công nghiệp như phthalates (chất làm dẻo), vốn có khả năng gây rối loạn nội tiết nếu tiếp xúc lâu dài, đặc biệt là khi chứa thực phẩm nhiều dầu mỡ.

Đáng chú ý, nhiệt độ cao là “chất xúc tác” khiến nhựa giải phóng độc tố mạnh hơn gấp nhiều lần - lý do vì sao tuyệt đối không nên đựng đồ ăn nóng bằng túi nilon.

3 thói quen nguy hiểm cần bỏ ngay

- Đựng thức ăn còn nóng hổi như bánh bao, canh nóng, đồ chiên rán trong túi nilon, khiến độc tố thôi nhiễm nhanh gấp 20 lần.

- Tái sử dụng chai nước khoáng để đựng dầu ăn, nước mắm, do chai PET dễ giải phóng kim loại nặng khi dùng nhiều lần.

- Để thực phẩm nhiều dầu mỡ như xúc xích, thịt xông khói trong túi nilon quá lâu trong ngăn đá - sau 2 tuần, hàm lượng hóa chất có thể tăng tới 30%.

Chuyên gia khuyến cáo nên chọn túi có giấy phép sản xuất, phân loại rõ ràng giữa đồ sống, đồ chín và rau củ. Thực phẩm không nên để trong túi nilon quá 5 ngày, đặc biệt là rau lá. Với đồ chua, dầu mỡ hay bảo quản lâu dài, nên chuyển sang hộp thủy tinh, hộp inox hoặc màng bọc sáp ong - vừa an toàn, vừa thân thiện môi trường.

Không thể phủ nhận, túi nilon là vật dụng phổ biến, khó thay thế hoàn toàn. Nhưng sử dụng đúng cách, đúng mục đích sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ sức khỏe. Quá lo lắng cũng không cần thiết, nhưng lơ là thì hậu quả lâu dài rất khó lường. Giữ thói quen khoa học khi bảo quản thực phẩm chính là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe cả gia đình.

Nguồn và ảnh: Sohu