Ngừng soi Irene lão hóa

Irene từ lâu đã được mệnh danh là “bà cố nội visual” của Kpop nhờ gương mặt gần như hoàn hảo, hài hòa giữa nét ngọt ngào và khí chất sang chảnh. Đường nét thanh tú, sống mũi cao và làn da sáng giúp cô luôn nổi bật trong mọi khung hình. Ở độ tuổi 35, nữ idol vẫn duy trì được vẻ ngoài xinh đẹp, rạng rỡ. Tuy nhiên, trong một vài khoảnh khắc cận mặt, những nếp nhăn vốn tự nhiên phải có theo thời gian của trưởng nhóm Red Velvet trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Irene qua ống kính cam thường tại một sự kiện mới đây. (Ảnh:X)

Qua cam thường, Irene vẫn ghi điểm với visual trong trẻo đặc trưng. Từ làn da trắng mịn, đều màu đến các đường nét hài hòa, càng thêm nổi bật với layout makeup tông hồng, mang lại cảm giác tươi tắn và ngọt ngào. Tuy nhiên, phần rãnh cười (rãnh rồng) lộ khá rõ khi cô cười. Dẫu vậy, đây là dấu hiệu rất tự nhiên theo thời gian và không làm ảnh hưởng quá nhiều đến tổng thể nhan sắc của Irene. Điều này cũng chứng minh nữ thần không hề lạm dụng các phương pháp thẩm mỹ để níu giữ tuổi xuân.

Phần lớn netizen đều bênh vực, cho rằng trạng thái làn da như Irene hiện tại đã là quá trẻ so với tuổi. Ngoài phần rãnh cười, làn da của nữ idol vẫn đạt được độ mịn màng và đàn hồi tốt.

Làn da của Irene từ lâu đã được xem như “vũ khí” visual đắt giá, thậm chí ở thời điểm hiện tại vẫn khiến công chúng phải trầm trồ. Qua những bức ảnh cam thường hay ảnh Getty chưa chỉnh sửa, làn da của nữ idol vẫn giữ được độ mịn màng, đều màu và căng bóng tự nhiên . Không chỉ trắng hồng, bề mặt da còn có độ đàn hồi tốt, gần như không lộ khuyết điểm ngay cả khi zoom cận, từ vùng trán đến hai bên má đều giữ được độ “glow” khỏe khoắn. Chính kết cấu da mướt mịn như phủ một lớp sương nhẹ đã giúp tổng thể gương mặt Irene luôn trông trong trẻo, tươi trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Có thể nói, nhan sắc của Irene vẫn ở trạng thái đáng mơ ước, góp phần củng cố danh xưng “tường thành nhan sắc” của Kpop.

Làn da của Irene đến ống kính Getty Images cũng không dìm nổi. (Ảnh: Instagram)