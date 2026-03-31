Bác sĩ da liễu nổi tiếng lên tiếng về mặt mụn của Quốc Trường

Sau sự cố lộ làn da kém mịn màng trên sóng trực tiếp Miss World Vietnam 2025 vừa qua, câu chuyện về những nốt thâm mụn của diễn viên Quốc Trường bỗng trở thành chủ đề thu hút nhiều sự bàn tán của cư dân mạng. Tuy nhiên, thay vì mổ xẻ hay phán xét khuyết điểm, netizen phần đông tiếp nhận câu chuyện với tinh thần vui vẻ, thoải mái. Trong đó, một bác sĩ da liễu nổi tiếng cũng lên tiếng, đưa ra góc nhìn và lời khuyên tích cực.

Đứng ở góc độ chuyên môn với sự đồng cảm, Bác sĩ Đức - Bác sĩ CK1 Da Liễu từ Đại học Y Dược TP.HCM (chủ nhân kênh TikTok có hơn 50 nghìn người theo dõi) đã mượn tình huống này để chia sẻ một thông điệp ý nghĩa trên mạng xã hội Threads. Theo đó, anh thẳng thắn bày tỏ quan điểm kêu gọi mọi người cởi mở hơn với những khuyết điểm tự nhiên của bất cứ ai, bao gồm người nổi tiếng:

"Bình thường hoá việc bị mụn được ko mọi người ơi. Nghệ sĩ hay bác sĩ cũng là con người bình thường thôi nà. Đôi khi chúng ta tập chấp nhận những điểm chưa hoàn hảo trên gương mặt như mụn, lỗ chân lông, tàn nhang, nếp nhăn,… cũng là 1 cách yêu bản thân đấy mọi người".

Để tăng thêm "sức nặng" cho lời khuyên của mình, bác sĩ Đức còn đính kèm một bức ảnh cận mặt của bản thân đang có một nốt mụn to trên trán. Động thái dễ thương này nhanh chóng nhận nhận được sự đồng tình từ cộng đồng mạng vì tinh thần lan tỏa năng lượng tích cực, giúp giảm bớt áp lực ngoại hình.

Về phía chính chủ Quốc Trường, sau khi khoảnh khắc "dìm hàng" lan truyền rầm rộ, tối cùng ngày nam diễn viên cũng đã có động thái phản hồi cực kỳ dí dỏm. Thay vì ngó lơ, anh mở luôn một cuộc "truy tìm" người chụp ảnh dìm mình kèm theo phần thưởng là vài thùng mì cay, đồng thời đính chính rằng ánh sáng trường quay đã vô tình dìm hàng nhan sắc thực tế của mình.

Đáp lại lời "thách thức" đầy hào phóng này, hàng loạt netizen đã rần rần "trả ảnh" chụp màn hình khoảnh khắc nọ hòng quyết tâm "đòi" bằng được vài thùng mì như status của nam tài tử. Trước sự lầy lội của cư dân mạng, Quốc Trường cũng vui vẻ hòa theo không khí khi tự nhận bản thân lúc đó nhìn "xấu đau xấu đớn". Để bù đắp cho làn da sau một ngày bỗng dưng trở thành tâm điểm bàn tán bất đắc dĩ, nam diễn viên còn chia sẻ thêm khung hình bản thân đang chăm chỉ đắp mặt nạ dưỡng da tại nhà.

Đăng tải hình ảnh mới cùng với visual sáng láng trong đêm Chung kết hôm ấy, nam diễn viên cuối cùng cũng thừa nhận đang nổi mụn vài hôm, nhưng "thủ phạm" thì không liên quan đến món mì: "Đẹp trai cả năm không ai hay, nổi mụn vài hôm cả nước biết, đính chính nổi mụn do tiếp đối tác, bạn bè, gia đình, không liên quan đến mì cay..." - Quốc Trường viết.