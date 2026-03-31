Founder liệu trình giảm cân khoa học hot suốt 8 năm tại Việt Nam: “Nhiều người vẫn chỉ chăm chăm vào con số trên bàn cân”

Có một thời, giảm cân đơn giản chỉ là câu chuyện của chiếc cân và số đo vòng eo. Nhưng trong thế giới hiện đại, nơi cơ thể, sức khỏe và hình ảnh cá nhân ngày càng gắn chặt với cảm giác tự tin và cách mỗi người xuất hiện trong xã hội, việc giữ dáng đã trở thành một câu chuyện phức tạp hơn nhiều. Nó không chỉ nói về việc bạn gầy đi bao nhiêu ký, mà còn phản ánh mong muốn kiểm soát cuộc sống, chăm sóc bản thân và hướng mình một trạng thái cân bằng lâu dài cả về thể chất lẫn tinh thần.

Cũng vì thế, những năm gần đây chứng kiến sự bùng nổ của vô số phương pháp giảm cân hay "reset cơ thể". Từ các chế độ ăn kiêng được nghiên cứu bài bản, những liệu trình detox, cho đến các xu hướng ăn uống giữ dáng mới liên tục xuất hiện trên social, tất cả tạo nên một vũ trụ lựa chọn phong phú hơn bao giờ hết cho những ai muốn cải thiện vóc dáng và sức khỏe. Ở mặt tích cực, sự phát triển này mở ra nhiều cách tiếp cận khoa học và đa dạng hơn, giúp mỗi người có thể tìm thấy phương pháp phù hợp với cơ địa và nhịp sống của riêng mình.

Hoa hậu Kỳ Duyên và Thiên Ân mới đây cũng sử dụng liệu trình KetoX kết hợp với tập luyện để giữ dáng. (Nguồn: Instagram)

Thế nhưng, khi câu chuyện giảm cân và giữ dáng trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống, áp lực xoay quanh nó cũng lớn dần. Những hành trình "lột xác" được chia sẻ hàng ngày, những bí quyết giảm cân nhanh chóng hay các trào lưu ăn kiêng mới liên tục lan truyền vô tình tạo nên một chuẩn mực vô hình: rằng chúng ta luôn có thể (và nên) cải thiện cơ thể của mình hơn nữa. Trong bối cảnh đó, không ít người bắt đầu tìm kiếm những cách tiếp cận bền vững hơn, nơi việc giữ dáng không còn là cuộc đua với những con số, mà là hành trình xây dựng một mối quan hệ lành mạnh với cơ thể của chính mình.

Trong dòng chảy ấy, chuyên gia dinh dưỡng Hạnh Chu được biết đến như một người theo đuổi hướng tiếp cận dinh dưỡng dựa trên sự cân bằng. Hạnh Chu xây dựng KetoX xuất phát từ chính những vấn đề sức khỏe cá nhân cùng mong muốn "tự cứu mình". Từ đó đến nay đã được 8 năm, KetoX vẫn là liệu trình bền vững không chỉ hướng đến mục tiêu giảm cân mà còn giúp cải thiện hệ tiêu hóa và tạo nền tảng cho một lối sống cân bằng, bền vững. Và chắc hẳn hơn ai hết, founder KetoX là người hiểu rõ về dinh dưỡng, sức khỏe cũng như những vấn đề xung quanh câu chuyện giảm cân từ góc nhìn của người làm nghề lâu năm.

Ám ảnh cân nặng: Sai lầm phổ biến nhiều người hay mắc phải

Hành trình KetoX của Hạnh đã trải qua thời gian đủ dài để có chỗ đứng và tên tuổi trên thị trường. Hiện tại, KetoX đã đạt được những kết quả vượt trội thế nào so với thời điểm mới bắt đầu?

- Mình bắt đầu nghiên cứu dinh dưỡng từ khoảng 20 năm trước, trong thời gian học tại Đại học Arizona (Mỹ). Khi trở về Việt Nam, lĩnh vực này vẫn còn khá mới, phải đến khoảng năm 2016, khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe tăng lên, mình mới thấy rõ sự quan tâm của mọi người. KetoX ban đầu xuất phát từ trải nghiệm cá nhân sau nhiều năm điều trị vô sinh khiến cơ thể mất cân bằng, tăng cân và giảm tự tin. Mình nhận ra việc ăn kiêng đơn thuần không mang lại hiệu quả lâu dài, nên hướng đến một lộ trình giúp cơ thể tự cân bằng lại: cải thiện chuyển hóa, sử dụng năng lượng từ mỡ tích trữ và hỗ trợ thải độc từ bên trong. Qua thời gian, phương pháp này cho thấy hiệu quả không chỉ ở việc kiểm soát cân nặng mà còn giúp duy trì sức khỏe một cách ổn định, bền vững.

- Phần lớn người tìm đến KetoX với mục tiêu giảm cân, nhưng nhiều người quay lại sau vài năm nhờ cảm nhận rõ sự thay đổi về sức khỏe và sự cân bằng của cơ thể. Tệp khách hàng vì thế cũng dần mở rộng, không chỉ ở phụ nữ 30 – 40 tuổi như trước mà còn có cả người lớn tuổi và các bạn trẻ. Ban đầu chỉ có gói KetoX 7 ngày, về sau bổ sung thêm Ketox 5 ngày, gói Reset 3 ngày và EM.cleanse trong 36 giờ để đáp ứng lịch trình bận rộn hoặc nhu cầu trải nghiệm. Đến năm 2025, khi tệp khách hàng trẻ hơn, mình ra mắt thêm Ketox Stater (trên nền gói Ketox Premium) với chi phí dễ tiếp cận hơn, nhưng vẫn giữ được phần lớn hiệu quả của lộ trình.

- Cụ thể, hiện giá gói Premium giao động từ 10-12 triệu còn giá gói Starter từ 5-7 triệu. Lượng khách hàng sử dụng các gói tương đối đồng đều, với khách hàng trẻ thường sử dụng Starter nhiều hơn và khách độ tuổi ngoài 30 sẽ có xu hướng chọn gói Premium.

Bạn nghĩ sao với những ý kiến cho rằng nhiều phương pháp detox chỉ là trào lưu? Điểm khác biệt của KetoX với các phương pháp detox thường thấy là gì?

- Điểm khác biệt cốt lõi của lộ trình không nằm ở tên gọi, mà ở việc xây dựng công thức dinh dưỡng dựa trên nghiên cứu sinh lý – sinh hóa, nhằm đưa cơ thể vào trạng thái ketosis (trạng thái sử dụng mỡ làm năng lượng) một cách an toàn và bền vững. Thực tế, việc nhịn ăn hay cắt giảm calo đột ngột cũng có thể đạt trạng thái này , nhưng chúng tiềm ẩn nhiều rủi ro về lâu dài. Mình nhận thấy nhiều chế độ ăn cực đoan như chỉ uống nước ép, uống trà, cà phê để giảm cân, chế độ ăn GM hay gần đây nhất là chế độ ăn 5 này của Lưu Diệc Phi, đa phần đều chỉ dựa trên cắt giảm calo đột ngột và có nguy cơ sẽ để lại nhiều hậu quả cho cơ thể, cả sức khoẻ vật lý lẫn sức khỏe hệ thần kinh. KetoX không chạy theo xu hướng giảm cân nhanh, mà ưu tiên sự an toàn và bền vững.

- Detox là một trào lưu phổ biến, nhưng bản thân mình không dùng khái niệm này theo cách nó đang được truyền thông. Cái tên KetoX được ghép từ Ketogenic diet và cellular detox (thải độc ở cấp độ tế bào). Mình tin vào cơ chế thải độc tự nhiên của cơ thể khi được cung cấp dinh dưỡng hợp lý đưa về trạng thái cân bằng, thay vì nhịn ăn hay phụ thuộc vào một sản phẩm nào đó. Chăm sóc sức khỏe nên là quá trình lâu dài, cần đầu tư thời gian và hiểu biết, chứ không phải giải pháp tức thời trong vài ngày.

Theo bạn, sai lầm phổ biến nhất của mọi người khi cố gắng giảm cân hoặc detox là gì?

- Mình nghĩ sai lầm phổ biến là nhiều người bắt đầu quá vội vàng mà chưa hiểu rõ nền tảng sức khỏe của bản thân hay nguyên nhân thực sự khiến cơ thể tăng cân. Vì vậy, họ thường tìm đến những phương pháp giảm cân nhanh nhưng khá "thô bạo" với cơ thể. Một chế độ ăn chỉ được xem là hiệu quả khi bạn có thể duy trì mức cân nặng đó ít nhất 6 tháng, lý tưởng là đến 2 năm. Nếu giảm cân nhanh nhưng sau đó tăng trở lại, thậm chí mỡ tăng – cơ giảm, thì đó không phải là phương pháp hợp lý. Thực tế, nhiều người vẫn chỉ chăm chăm vào con số trên bàn cân. Nếu đo đạc kỹ càng hơn các chỉ số cơ thể, bạn sẽ thấy phần lớn cân nặng giảm đi đôi khi chỉ là nước, không phải mỡ. Việc giảm cân đúng nên thể hiện rõ ở số đo vòng eo, bụng hay lưng (với phụ nữ) giảm đi nhiều hơn so với các vòng khác. Ngược lại, những cách giảm cực đoan hoặc dùng thuốc thường khiến cơ thể gầy rộc đi một cách thiếu cân đối. Vì vậy, mình luôn khuyên khách hàng đừng quá ám ảnh cân nặng, mà hãy tập trung vào tỷ lệ và số đo cơ thể để đánh giá hiệu quả một cách chính xác hơn.

Mình mong mọi người sẽ tiếp cận sức khỏe một cách toàn diện và thực tế

Bạn nhìn nhận thế nào về xu hướng người trẻ ngày càng quan tâm đến dinh dưỡng và sức khỏe? Với mức giá hiện tại của KetoX, bạn có nghĩ đây chính là rào cản khiến giới trẻ khó tiếp cận hơn?

- Mình thấy đây là một tín hiệu đáng mừng. So với thời điểm mình mới về nước hay đến năm 2016 bắt đầu làm KetoX, thị trường nay đã xuất hiện nhiều cộng đồng và doanh nghiệp nhỏ cùng hướng mình sức khỏe và dinh dưỡng hơn rất nhiều. Nhờ đó, các bạn trẻ, đặc biệt là Gen Z, cũng bắt đầu quan tâm hơn đến cơ thể mình. Tuy nhiên, mình vẫn mong mọi người tiếp cận sức khỏe một cách toàn diện và thực tế, không chỉ dừng lại ở những giải pháp nhanh trên mạng. Khi tìm hiểu đủ sâu, sẽ thấy chế độ ăn tốt nhất vẫn là thực phẩm tự nhiên, theo mùa và gần với môi trường sống.

Nếu với mức giá trước đây, KetoX đúng là rào cản với người trẻ, nhưng với gói Stater, việc tiếp cận đã trở nên dễ dàng hơn hơn. mình không đặt mục tiêu cạnh tranh về giá, bởi chi phí đó phản ánh toàn bộ quá trình nghiên cứu, phát triển và vận hành.

Một số người cho rằng ngành công nghiệp "wellness" đang thương mại hóa nỗi lo về sức khỏe và vóc dáng của phụ nữ. bạn nghĩ sao về nhận định này?

- Mình nghĩ nhận định này đúng, ít nhất ở một mức độ nhất định. Bản thân mình, dù thường xuyên cập nhật thông tin, vẫn không tránh khỏi việc tiếp cận những quảng cáo xoay quanh "chuẩn mực" vóc dáng hay các sản phẩm hứa hẹn duy trì sắc vóc. Những băn khoăn rất đời thường của phụ nữ dễ bị thổi phồng, rồi cuối cùng được "đóng gói" thành lời giải bằng một sản phẩm nào đó. Sau gần một thập kỷ làm trong lĩnh vực wellness, mình nhận ra không tồn tại một công thức chung cho tất cả. Mỗi người cần hiểu rõ cơ thể và vấn đề của mình thì mới có thể giải quyết tận gốc một cách bền vững. Việc chạy theo quảng cáo hay tìm giải pháp nhanh chẳng khác nào chỉ chăm chăm bôi dưỡng da mà bỏ qua dinh dưỡng từ bên trong. Bề mặt có thể cải thiện, nhưng đó là vẻ đẹp mong manh và khó duy trì lâu dài.

Vậy theo Hạnh, ranh giới giữa chăm sóc sức khỏe và ám ảnh với cơ thể hoàn hảo nằm ở đâu?

Đặt mục tiêu khi chăm sóc sức khỏe là cần thiết, nhưng nếu vượt quá giới hạn cơ thể, nó rất dễ trở thành áp lực. Ví dụ như chính bản thân mình cao 1m65 và đã trải qua hai lần sinh nở, việc hướng mình vòng eo 58cm như siêu mẫu hay 60–62cm như người mẫu là điều khó khả thi. Để đạt được, có thể phải đánh đổi nhiều thứ như tỷ lệ cơ, thời gian sinh hoạt hay thậm chí là sức khỏe lâu dài. Nếu cố chấp theo đuổi, rất dễ biến thành ám ảnh. Những tiêu chuẩn này phần lớn đến từ những gì chúng ta nhìn thấy mỗi ngày trên mạng xã hội. Điều quan trọng là hiểu rõ cơ thể mình ở từng giai đoạn để đặt mục tiêu phù hợp: ở tuổi 18–20, vòng eo 60cm có thể khả thi, nhưng khi cơ thể đã thay đổi, mục tiêu nên chuyển sang sự cân bằng và khỏe mạnh từ bên trong. Khi xuất phát từ sự hiểu biết và yêu thương bản thân, hành trình này mới thực sự bền vững.

Có câu chuyện nào của khách hàng đã sử dụng KetoX mà Hạnh Chu cảm thấy đặc biệt ấn tượng không?

Trong hành trình đó, mình nhớ nhất hai trường hợp khách hàng đều sử dụng liệu trình dưới sự theo dõi của bác sĩ, bởi KetoX chỉ là dinh dưỡng hỗ trợ, không thay thế điều trị y khoa. Một khách hàng tìm đến trong tình trạng nghiện rượu, mất ngủ kéo dài. Sau khi được bác sĩ đồng ý, bạn bắt đầu với KetoX 7 ngày và giảm 6kg ngay tuần đầu, đồng thời giảm đáng kể cảm giác thèm rượu, tinh thần tỉnh táo hơn. Kết hợp thêm tập luyện và điều chỉnh dinh dưỡng, bạn dần ổn định sức khỏe, không còn phụ thuộc vào thuốc.

Trường hợp thứ hai là một bạn trẻ nặng 120kg, từng thử nhiều phương pháp nhưng không hiệu quả, thậm chí đối mặt nguy cơ tổn thương khớp nghiêm trọng. Sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ, bạn bắt đầu KetoX và giảm 11kg chỉ trong tuần đầu. Tiếp tục duy trì kỷ luật ăn uống và tập luyện, bạn giảm xuống còn 80kg, cải thiện đáng kể tình trạng sức khỏe và không còn cần can thiệp phẫu thuật. Đến nay, bạn vẫn duy trì lối sống lành mạnh và sử dụng KetoX định kỳ, với thể trạng ổn định hơn rất nhiều.

Đó là hai trong số những ca mà mình ấn tượng khi thấy dinh dưỡng có thể giúp cải thiện chất lượng sống một cách ngoạn mục đến thế nào. Nhưng nếu nói về mong muốn, mình mong càng ngày càng gặp những khách hàng khoẻ mạnh, có ý thức tốt về sức khoẻ và KetoX chỉ hỗ trợ một chút thôi. Thậm chí nếu có một tương lai mọi người đều tự chăm sóc tốt sức khoẻ của bạn thân thì mình sẽ chuyển sang làm nông nghiệp và các hoạt động chăm sóc sức khoẻ chủ động khác, mình sẽ vẫn rất vui mừng.

Điều gì khiến bạn nghĩ giúp KetoX giữ được sức hút bền bỉ sau ngần ấy năm?

Mình nghĩ sự bền bỉ đó đến từ chính bản thân mình và những người đồng hành. Chúng mình chưa từng xem KetoX là một "hiện tượng". Dù có những giai đoạn thăng trầm, mình vẫn duy trì vì đây là công việc mình yêu thích, và đến nay đã gần 10 năm. KetoX không dựa vào quảng cáo hay KOL, mà phát triển từ phản hồi thật của khách hàng để liên tục cải thiện. Mình mong có thể giữ nhịp ổn định này thêm nhiều năm nữa, cho đến khi không còn đủ năng lượng hoặc tìm được hướng đi phù hợp hơn, mang lại được nhiều giá trị cho bản thân cũng như cộng đồng hơn.