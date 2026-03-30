Nữ chính Trục Ngọc nhẹ cân nhưng vòng 1 luôn đầy đặn nhờ chế độ giữ dáng 4 “không”

Sức hút của Trục Ngọc không chỉ đến từ nội dung mà còn giúp tên tuổi Điền Hi Vi ngày càng thăng hạng. Sở hữu chiều cao 1m68 nhưng chỉ nặng khoảng 45kg, nữ diễn viên vẫn giữ được đường cong tự nhiên, đặc biệt là vòng một đầy đặn, không hề “lép kẹp” như nhiều người lo ngại khi giảm cân. Chính vì vậy, cô được netizen ưu ái gọi là “mỹ nhân vòng 1” của màn ảnh Hoa ngữ.

Quan sát từ các chia sẻ đời thường và phỏng vấn, có thể thấy Điền Hi Vi không theo đuổi kiểu giảm cân cực đoan mà thiên về nuôi dưỡng cơ thể đúng cách. Thay vì ép cân, cô duy trì những nguyên tắc đơn giản nhưng hiệu quả để vừa giữ dáng, vừa bảo toàn đường cong.

Ăn uống thanh đạm nhưng không cực đoan

Chế độ ăn của Điền Hi Vi khá “clean”, ưu tiên thực phẩm ít dầu mỡ và nêm nếm nhẹ nhàng. Tuy nhiên, cô không cắt giảm calo quá mức. Bởi khi cơ thể rơi vào trạng thái thiếu năng lượng, nó sẽ đốt cả mỡ lẫn cơ, và vòng một cũng là vùng dễ bị ảnh hưởng đầu tiên.

Vì vậy, bí quyết của cô không nằm ở việc ăn thật ít mà là ăn đủ và cân bằng. Khi cơ thể được cung cấp năng lượng ổn định, việc giữ form dáng, đặc biệt là các đường cong cũng trở nên dễ dàng hơn.

Không tập luyện quá sức, ưu tiên vận động đều đặn

Khác với nhiều người chọn cách tập luyện cường độ cao để giảm cân nhanh, Điền Hi Vi lại duy trì thói quen vận động nhẹ nhàng nhưng đều đặn. Cô yêu thích các bộ môn như pilates hay tập với dây kháng lực để giữ cơ thể săn chắc.

Theo cô, việc duy trì mức độ hoạt động hàng ngày quan trọng hơn những đợt tập luyện dồn dập. Chỉ cần đi bộ nhiều hơn, kết hợp giãn cơ và vận động nhẹ mỗi ngày cũng đủ giúp cơ thể giữ được form dáng ổn định lâu dài.

Không gù vai, giữ thói quen để vai luôn mở vai để cải thiện tư thế

Sở hữu khung xương nhỏ là một lợi thế giúp Điền Hi Vi dù nhẹ cân vẫn giữ được vẻ mềm mại. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng hơn lại nằm ở tư thế.

Cô đặc biệt chú ý đến việc “mở vai”, giữ lưng thẳng và cổ vai gáy thả lỏng. Khi phần thân trên được kéo giãn đúng cách, vòng 1 sẽ trông đầy đặn và cân đối hơn về mặt thị giác. Đồng thời, tổng thể vóc dáng cũng trở nên thanh thoát và có sức sống hơn.

Không để công việc làm ảnh hưởng đến thói quen sinh hoạt ổn định

Một yếu tố ít được chú ý nhưng lại đóng vai trò quan trọng chính là nhịp sinh hoạt. Điền Hi Vi duy trì thói quen ngủ nghỉ điều độ, hạn chế thức khuya để giữ cơ thể ở trạng thái cân bằng.

Việc sinh hoạt ổn định giúp điều hòa hormone và quá trình trao đổi chất, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến cách cơ thể phân bổ mỡ. Khi cơ thể hoạt động “đúng nhịp”, vóc dáng cũng ít bị biến động hơn.

Câu chuyện của Điền Hi Vi cho thấy giảm cân không đồng nghĩa với việc đánh mất đường cong. Thay vì chạy theo những phương pháp cực đoan, việc xây dựng thói quen ăn uống, vận động và sinh hoạt hợp lý mới là chìa khóa giúp cơ thể vừa thon gọn, vừa giữ được nét quyến rũ tự nhiên.

Nguồn TVBS