Bạn trai Ý Nhi bảnh hơn hẳn sau 3 năm, tay không rời túi Dior bạn gái tặng

Đêm chung kết Miss World Vietnam 2025 diễn ra tối ngày 29/4 vừa qua không chỉ là một đêm hội nhan sắc mãn nhãn mà còn đánh dấu chặng hành trình hơn 2 năm đương nhiệm đầy thăng trầm của Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi. Trong số rất nhiều khoảnh khắc bùng nổ truyền thông tại sự kiện, sự xuất hiện của Anh Kiệt - bạn trai lâu năm của nàng Hậu - đã thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng khi anh cùng gia đình đến để chúc mừng và ủng hộ cô.

Anh Kiệt hiếm hoi đóng bộ suit long trọng để chúc mừng Ý Nhi kết thúc nhiệm kỳ (Ảnh FBNV).

Nhìn lại thời điểm tháng 7/2023, trong đêm đăng quang ồn ào của Ý Nhi, hình ảnh Anh Kiệt đứng dưới khán đài với chiếc áo sơ mi đơn giản, lặng lẽ dõi theo bạn gái từng trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận. Khi đó, không ít ý kiến trái chiều cho rằng ngoại hình của cặp đôi có phần "kém vừa vặn" khi đứng cạnh nhau.

Thế nhưng, màn tái xuất lần này của Anh Kiệt đã hoàn toàn đập tan những nghi ngờ. Xuất hiện trong một bộ suit hai hàng khuy vô cùng trang trọng và bảnh bao, kết hợp cùng phong thái tự tin và trưởng thành rõ rệt, anh chàng nhận về vô số lời khen ngợi từ khán giả nhờ sự thay đổi và nâng cấp tích cực về mặt hình ảnh.

Khung hình gần 3 năm trước, cặp đôi từng bị nhận xét là có khoảng cách ngoại hình lớn (Ảnh Internet).

Bên cạnh sự thăng hạng về nhan sắc và gu thời trang, một chi tiết thú vị khác lọt vào ống kính của "team qua đường" chính là chiếc túi xách mà Anh Kiệt luôn cầm trên tay ở trước và sau sự kiện. Được biết, đây chính Dior Sauvage Denim Pouch 2025 - một mẫu túi gift độc quyền mới nhất đi liền với dòng nước hoa danh tiếng Dior Sauvage ra mắt vào cuối năm 2025. Mẫu túi mang đậm tinh thần nam tính với chất liệu denim xanh hiện đại và logo Dior dập nổi tinh xảo. Vốn là món phụ kiện không bán lẻ, thiết kế này được giới mộ điệu yêu thích và săn lùng.

Trước và sau sự kiện, Anh Kiệt luôn được nhìn thấy sử dụng chiếc túi của Dior (Ảnh TikTok).

Diện mạo của bạn trai Ý Nhi trong sự kiện vừa qua được netizen chú ý (Nguồn Đi Soi Sao Đi).

Việc Anh Kiệt sở hữu món quà độc quyền này được cho là nhờ sự chăm sóc chu đáo của Ý Nhi. Nàng Hậu từng chia sẻ, bên cạnh việc học tập tại Úc, cô đang làm thêm với vị trí nhân viên bán hàng tại Dior Beauty. Từ môi trường làm việc này, khả năng cao đã giúp Ý Nhi sở hữu những món quà nhỏ xinh để gửi tặng bạn trai. Hành động luôn mang theo chiếc túi bên mình của Anh Kiệt không chỉ chứng minh sự trân trọng anh dành cho bạn gái, mà còn là lời khẳng định tình cảm bền chặt bất chấp khoảng cách địa lý của cặp đôi.

Mẫu Dior Sauvage Denim Pouch 2025 (Ảnh Internet).

Thực tế, mối quan hệ của cặp "thanh mai trúc mã" này từng khiến người hâm mộ nhiều lần lo lắng trước tin đồn rạn nứt, do cả hai hạn chế chia sẻ hình ảnh chung lên mạng xã hội. Tuy nhiên, sự xuất hiện công khai đầy tình cảm lần này cùng những chi tiết được "soi" tinh tế từ netizen trước đó đã dẹp tan mọi nghi ngờ.

Hồi tháng 1, cặp đôi được phát hiện ngầm thả thính nhau bằng cách diện áo đôi trong clip hẹn hò giấu mặt. Mẫu áo được lựa chọn là dòng Linen Shirt huyền thoại của Ralph Lauren - một biểu tượng kinh điển của phong cách preppy cổ điển và lối sống "old money" kín đáo. Trên trang cá nhân, Ý Nhi từng chia sẻ video săn sale cặp áo trên trong thời gian ở Úc, cho thấy sự chăm sóc đáng trân trọng mà nàng Hậu dành cho người ấy.

Chặng đường yêu gần một thập kỷ của Ý Nhi và Anh Kiệt đang bước sang một trang mới đầy chín chắn và ngọt ngào. Sự nỗ lực hoàn thiện bản thân của Anh Kiệt để xứng đôi hơn với bạn gái là minh chứng rõ nhất cho một tình yêu chân thành và bền bỉ trong showbiz.