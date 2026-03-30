Không thể làm ngơ trước 5 mẫu váy mùa hè tuyệt xinh của các mỹ nhân Việt: Đẹp từ dạo phố tới đi du lịch

Mùa hè luôn là thời điểm lý tưởng để những chiếc váy lên ngôi. Từ phong cách nữ tính nhẹ nhàng đến quyến rũ, phóng khoáng, các mỹ nhân Việt đã không ngừng biến tấu để tạo nên những công thức mặc đẹp vừa dễ áp dụng vừa đầy cảm hứng. Nếu đang tìm kiếm cách nâng cấp tủ đồ mùa nóng, bạn có thể tham khảo 5 kiểu váy quen thuộc nhưng chưa bao giờ lỗi mốt dưới đây.

Váy dáng chữ A

Không phải ngẫu nhiên mà váy dáng chữ A luôn xuất hiện dày đặc trong street style mùa hè. Thiết kế ôm nhẹ phần eo và xòe dần xuống dưới giúp tôn lên đường cong cơ thể một cách tinh tế, đồng thời che khuyết điểm phần hông và đùi rất hiệu quả. Các mỹ nhân Việt thường chọn váy chữ A với chất liệu nhẹ như cotton, linen hoặc vải thô nhẹ để tạo cảm giác thoáng mát.

Một bí quyết nhỏ là hãy ưu tiên những gam màu tươi sáng hoặc trung tính để dễ phối đồ. Váy chữ A có thể kết hợp linh hoạt với giày sneaker để tạo vẻ năng động, hoặc sandal mảnh cho những buổi dạo phố nhẹ nhàng. Khi cần thêm điểm nhấn, chỉ cần một chiếc túi cói hoặc kính mát là đủ hoàn thiện tổng thể.

Váy họa tiết hoa

Không gì gợi nhắc mùa hè rõ ràng hơn những chiếc váy hoa rực rỡ. Từ hoa nhí vintage đến họa tiết hoa bản lớn nổi bật, kiểu váy này luôn mang đến vẻ ngoài tươi tắn, tràn đầy sức sống. Các người đẹp Việt thường chọn váy hoa dáng midi hoặc maxi để tạo cảm giác bay bổng và nữ tính.

Điểm quan trọng khi diện váy hoa là giữ sự cân bằng. Nếu họa tiết đã nổi bật, phụ kiện nên tối giản để tránh rối mắt. Ngược lại, với những mẫu hoa nhí nhẹ nhàng, bạn có thể nhấn nhá bằng thắt lưng bản nhỏ hoặc khuyên tai nổi bật. Kiểu tóc buông xõa tự nhiên hoặc buộc thấp cũng giúp tổng thể thêm phần dịu dàng, đúng chất mùa hè.

Váy maxi

Váy maxi là "bảo bối" giúp các mỹ nhân Việt ghi điểm trong những chuyến du lịch biển hay dạo phố cuối tuần. Với độ dài chạm mắt cá chân, thiết kế này mang lại cảm giác thướt tha, nữ tính nhưng vẫn rất thoải mái. Chất liệu thường được lựa chọn là chiffon, voan hoặc lụa mỏng để tạo độ bay khi di chuyển.

Một trong những công thức phổ biến là váy maxi hai dây kết hợp cùng sandal đế bệt và túi xách cỡ lớn. Nếu muốn tăng thêm phần cá tính, bạn có thể khoác ngoài một chiếc áo sơ mi mỏng hoặc áo denim. Đối với những cô nàng thấp, nên ưu tiên váy maxi có chi tiết chiết eo cao để "ăn gian" chiều cao hiệu quả.

Váy màu pastel

Gam màu pastel luôn có sức hút riêng trong mùa hè nhờ sự nhẹ nhàng và dễ chịu. Từ hồng phấn, xanh mint đến tím lavender, những tông màu này không chỉ giúp làm sáng da mà còn mang lại cảm giác thanh lịch, hiện đại. Các mỹ nhân Việt thường lựa chọn váy pastel với thiết kế tối giản để tôn lên vẻ tinh tế.

Cách phối đồ với váy pastel cũng không quá cầu kỳ. Bạn có thể kết hợp cùng phụ kiện trắng, be hoặc xám để giữ sự hài hòa. Một đôi giày cao gót mũi nhọn hoặc sandal quai mảnh sẽ giúp tổng thể thêm phần thanh thoát. Nếu muốn tạo điểm nhấn, hãy thử mix cùng túi xách có màu tương phản nhẹ, nhưng vẫn nằm trong bảng màu dịu.

Váy trắng

Váy trắng là item không thể thiếu trong tủ đồ mùa hè của bất kỳ cô gái nào. Sự tinh khôi, nhẹ nhàng của màu trắng mang lại cảm giác mát mẻ và dễ chịu, đặc biệt phù hợp với thời tiết nắng nóng. Các mỹ nhân Việt thường chọn váy trắng với nhiều kiểu dáng khác nhau như váy hai dây, váy babydoll hay váy ren.

Điểm thú vị của váy trắng nằm ở khả năng biến hóa linh hoạt. Bạn có thể diện váy trắng cùng sneaker cho phong cách trẻ trung, hoặc kết hợp với giày cao gót và túi xách thanh lịch để phù hợp với những dịp đặc biệt. Ngoài ra, phụ kiện như mũ rộng vành, kính râm hay trang sức vàng ánh kim cũng giúp tăng thêm phần nổi bật mà không làm mất đi sự tinh giản vốn có.

Ảnh: Instagram