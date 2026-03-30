4 công thức trang phục tối giản cho những ai không thích mix đồ cầu kỳ

Mùa hè luôn là thời điểm lý tưởng để theo đuổi phong cách tối giản – nhẹ nhàng, thoáng mát nhưng vẫn giữ được sự tinh tế. Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ hay màu sắc nổi bật, chỉ với vài công thức phối đồ cơ bản, bạn đã có thể xây dựng một tủ đồ mùa hè vừa linh hoạt vừa thời trang. Dưới đây là 4 gợi ý dễ áp dụng, phù hợp với nhiều hoàn cảnh từ đi làm đến dạo phố.

Áo sơ mi/blouse và chân váy suông

Sự kết hợp giữa áo sơ mi hoặc blouse cùng chân váy suông luôn mang lại vẻ ngoài thanh lịch mà không hề gò bó. Đây là công thức "cứ mặc là đẹp" cho những ngày bạn không muốn suy nghĩ quá nhiều về việc phối đồ. Một chiếc áo sơ mi trắng dáng rộng hoặc blouse chất liệu nhẹ như cotton, linen khi đi cùng chân váy suông dài qua gối sẽ tạo nên tổng thể hài hòa, thoáng mát.

Điểm thú vị của set đồ này nằm ở sự cân bằng giữa cấu trúc và chuyển động. Áo sơ mi thường có phom đứng, trong khi chân váy suông lại mềm mại, tạo cảm giác bay nhẹ theo từng bước chân. Bạn có thể sơ vin gọn gàng để tăng nét chỉn chu, hoặc thả nhẹ vạt áo để tạo vẻ phóng khoáng.

Về màu sắc, những gam trung tính như trắng, be, xám nhạt hay xanh pastel sẽ giúp tổng thể trông dịu mắt và phù hợp với tinh thần tối giản.

Áo blouse và quần jeans

Nếu bạn muốn một chút trẻ trung nhưng vẫn giữ được nét tinh tế, áo blouse kết hợp với quần jeans là lựa chọn không thể bỏ qua. Công thức này đặc biệt phù hợp với những ngày hè năng động, khi bạn cần sự thoải mái nhưng vẫn muốn trông chỉn chu.

Áo blouse thường có thiết kế mềm mại hơn áo sơ mi, với các chi tiết như tay bồng, cổ vuông hoặc cổ chữ V. Khi phối cùng quần jeans, đặc biệt là jeans xanh cơ bản, bạn sẽ có một tổng thể cân bằng giữa nữ tính và cá tính.

Để giữ đúng tinh thần tối giản, hãy ưu tiên những chiếc blouse có thiết kế đơn sắc, hạn chế họa tiết rườm rà. Quần jeans cũng nên chọn form đứng hoặc hơi rộng, tránh kiểu bó sát gây cảm giác nặng nề trong thời tiết nóng.

Áo sơ mi và quần ống suông

Đây là công thức mang hơi hướng hiện đại, rất được ưa chuộng trong những năm gần đây. Áo sơ mi kết hợp cùng quần ống suông không chỉ tạo cảm giác thoải mái mà còn giúp vóc dáng trông cao ráo, thanh thoát hơn.

Một chiếc áo sơ mi oversized khi đi cùng quần ống suông cạp cao sẽ tạo nên tỷ lệ cơ thể cân đối. Bạn có thể sơ vin một phần vạt áo phía trước để tạo điểm nhấn, đồng thời giữ được sự tự nhiên.

Quần ống suông nên ưu tiên các gam màu trung tính như đen, be hoặc xám, dễ dàng phối với nhiều kiểu áo khác nhau. Độ dài quần chạm mắt cá hoặc phủ nhẹ lên giày sẽ giúp tổng thể trông gọn gàng hơn.

Áo thun và quần jeans ống suông

Đơn giản nhưng chưa bao giờ nhàm chán, áo thun và quần jeans ống suông là cặp đôi hoàn hảo của mùa hè. Công thức này ghi điểm nhờ sự thoải mái tuyệt đối, dễ mặc, dễ phối và phù hợp với hầu hết mọi phong cách.

Một chiếc áo thun trơn, form vừa vặn hoặc hơi rộng, khi kết hợp với quần jeans ống suông sẽ tạo nên vẻ ngoài năng động nhưng vẫn gọn gàng. Điểm quan trọng là chọn chất liệu áo thun thoáng mát, thấm hút tốt để phù hợp với thời tiết nóng.

Bạn có thể chọn áo thun màu trắng, đen hoặc các gam pastel nhẹ nhàng để giữ đúng tinh thần tối giản. Quần jeans ống suông mang lại cảm giác dễ chịu hơn so với jeans bó, đồng thời tạo hiệu ứng kéo dài vóc dáng.

Để outfit không bị quá đơn điệu, bạn có thể thêm một chiếc thắt lưng da mảnh hoặc một chiếc túi đeo chéo nhỏ. Giày sneaker trắng, sandal hoặc thậm chí dép lê tối giản đều có thể kết hợp hài hòa với set đồ này.

Ảnh: Instagram