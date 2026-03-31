Mặc jeans rách ra biển: Phải size ngực giống Jennie mới đu được

Quần jeans rách vốn không phải là item lý tưởng cho những chuyến đi biển, bởi chất liệu denim dày và nặng dễ gây bí bách, chưa kể khi dính nước sẽ lâu khô, tạo cảm giác khó chịu. Những đường rách tưởng chừng “thoáng mát” lại dễ khiến cát len vào bên trong, vừa bất tiện vừa kém thoải mái khi di chuyển. Chính vì thế, đa số những outfit đồ đi biển thường xoay quanh váy maxi, đồ linen hay quần short nhẹ nhàng. Tuy nhiên, Jennie lại mang đến một gợi ý thú vị khi biến quần jeans rách thành điểm nhấn cá tính cho outfit đi biển. Và đặc biệt, một lần nữa size ngực vừa vặn, cân đối của nữ idol đã khiến outfit thêm phần năng động, cá tính và gợi cảm đến vậy. Cách phối này không chỉ phá vỡ định kiến quen thuộc mà còn mang đến làn gió mới, giúp phong cách đi biển trở nên khác biệt và thời thượng hơn.

Jennie đầy quyến rũ trong shoot hình cùng Frankies Bikinis. (Ảnh: Instagram)

Nàng It girl đình đám gây chú ý khi lựa chọn quần jeans rách làm outfit đi biển. (Ảnh: Instagram)

Jennie mang đến một outfit đi biển vừa phóng khoáng vừa đầy tính thời trang. Cô lựa chọn bikini hai mảnh với họa tiết, phần dây mảnh tạo cảm giác nhẹ tênh, tôn lên bờ vai thon và làn da khỏe khoắn. Thiết kế kiểu dáng tam giác đơn giản nhưng tinh tế giúp vòng 1 được nâng đỡ vừa đủ, không o ép phô trương mà vẫn toát lên nét gợi cảm cuốn hút, mang đúng tinh thần sporty-chic. Kết hợp cùng quần jeans rách bẻ cạp thật trễ, Jennie khéo léo cân bằng giữa vẻ bụi bặm và nữ tính, khiến tổng thể trở nên cá tính hơn hẳn những set đồ đi biển quen thuộc. Chi tiết quần jeans sờn rách ở ống quần càng tăng thêm nét ngẫu hứng, tự do. Không cần phụ kiện cầu kỳ, chính vóc dáng săn chắc, vòng eo gọn gàng cùng thần thái tự tin đã biến outfit này thành một tuyên ngôn phong cách đầy sức hút. Đặc biệt, điểm cộng không khiến outfit này của Jennie trở nên nặng nề chính là nhờ vòng 1 cân đối.

Hè này đi biển sẽ có thêm 1 idea outfit, phối bikini với quần jeans rách từ Jennie. (Ảnh: Instagram)

Vòng 1 sexy vừa đủ, không quá ngồn ngộn giúp outfit này của nữ idol quyến rũ nhưng vẫn mang vibe cá tính, cuốn hút. (Ảnh: Instagram)

Jennie khoe trọn lợi thế hình thể khi diện bikini đầy sexy, cuốn hút. (Nguồn: Instagram)

Trước đó, số đo vòng 1 của Jennie cũng từng nhiều lần trở thành chủ đề được cộng đồng mạng quan tâm. Vòng một của Jennie không quá đầy đặn theo kiểu phô trương, nhưng vẫn đủ sức tạo nên nét gợi cảm tinh tế, giúp cô dễ dàng biến hóa với nhiều phong cách khác nhau. Chính sự hài hòa này mang lại lợi thế lớn khi Jennie có thể “cân” từ những thiết kế ôm sát, gợi cảm đến các outfit năng động, cá tính mà không bị lệch tổng thể. Tỷ lệ cơ thể cân đối, vừa vặn cũng góp phần định hình hình ảnh một vóc dáng lý tưởng hiện đại, khiến nữ idol trở thành hình mẫu vóc dáng được nhiều người yêu thích.