Nữ idol gập bụng 800 lần 1 ngày bị netizen Trung chê phát tướng, mặc luộm thuộm

Ahyeon vốn là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ idol mới khi sở hữu vóc dáng mảnh mai cùng cơ bụng săn chắc đáng ngưỡng mộ. Nữ thần tượng từng khiến nhiều người phải nể phục với bí quyết luyện tập khắc nghiệt, đặc biệt là thói quen gập bụng tới 800 lần mỗi ngày để duy trì hình thể. Tuy nhiên, diện mạo gần đây của “bản sao Jennie” lại bất ngờ trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng cô có dấu hiệu tăng cân so với trước. Bên cạnh đó, phong cách thời trang của nữ idol cũng bị nhận xét là chưa chỉn chu.

Bài đăng chê diện mạo tại sân bay mới đây của Ahyeon hút hơn 1,7 triệu lượt xem.

Trong lần xuất hiện này, Ahyeon khiến nhiều người bất ngờ khi gương mặt trông bầu bĩnh hơn hẳn so với những hình ảnh thường thấy. Trong các bức ảnh được post lên, hầu hết Ahyeon đều có biểu cảm khá đờ đẫn, ánh mắt thiếu sức sống, khiến tổng thể visual bị giảm phong độ đáng kể. Tuy vậy, làn da zoom cận của thành viên BABYMONSTER vẫn ghi điểm vì căng bóng, trắng sáng dù có xuất hiện chút khuyết điểm như mụn.

Trang phục lần này của Ahyeon cũng góp phần khiến diện mạo của nữ idol trở thành tâm điểm tranh cãi. Cô diện áo thun đen dáng dài rộng thùng thình, phối cùng chân váy trắng layer bên trong, qua góc ảnh chụp nhìn tổng thể rối mắt, dìm vóc dáng. Đôi boots xanh pastel lại càng trở nên lạc quẻ so với bảng màu outfit, khiến set đồ trông nặng nề, mất đi sự hài hòa. Chiếc vòng choker cũng được phối khá khó hiểu. Bên cạnh đó, mái tóc buộc lòa xòa và mũ đội không hết đầu càng làm hình ảnh của Ahyeon trông luộm thuộm, thiếu chỉn chu.

Cộng đồng mạng tranh luận trái chiều về giao diện của bản sao Jennie.

Không chỉ gây chú ý với gương mặt được ví như “bản sao Jennie”, Ahyeon còn được nhiều người yêu thích nhờ phong cách thời trang trẻ trung, hiện đại. Nữ idol thường xuất hiện với những set đồ năng động, tôn dáng, mang đậm tinh thần Y2K pha chút cá tính riêng, giúp hình ảnh luôn tươi mới và cuốn hút trong mắt người hâm mộ. Ngôi sao trẻ cũng từng không ít lần khoe vóc dáng thon gọn, vòng eo nhỏ xíu qua những set đồ đời thường. Chính vì vậy, lần xuất hiện gần đây với diện mạo kém chỉn chu, xuống phong độ này của cô đã khiến không ít người bất ngờ.