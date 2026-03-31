4 cách buộc tóc thu gọn gương mặt, nhẹ mát cho mùa hè

Không cần cắt tóc hay thay đổi kiểu quá nhiều, chỉ với vài cách buộc và tạo kiểu đơn giản, bạn hoàn toàn có thể "hack" dáng mặt trở nên thon gọn, hài hòa hơn. Dưới đây là 4 kiểu buộc tóc vừa dễ thực hiện, vừa giúp che khuyết điểm gương mặt một cách tinh tế mà bạn nên thử ngay.

Tóc búi rẽ ngôi giữa thả mái bay

Kiểu tóc này đặc biệt phù hợp với những ai có gương mặt tròn hoặc hơi bầu bĩnh. Phần rẽ ngôi giữa giúp tạo sự cân đối, trong khi mái bay ôm nhẹ hai bên má sẽ giúp che đi phần gò má hoặc má đầy, khiến khuôn mặt trông gọn gàng hơn rõ rệt.

Để thực hiện, bạn chỉ cần rẽ ngôi giữa tóc, sau đó búi gọn phần tóc phía sau lên cao hoặc thấp tùy thích. Điểm quan trọng nằm ở phần mái: hãy để lại hai lọn tóc mỏng ở hai bên và uốn nhẹ để tạo độ cong tự nhiên. Không nên để mái quá dày vì sẽ làm gương mặt nặng nề hơn, thay vào đó hãy giữ độ mỏng vừa phải để tạo hiệu ứng mềm mại.

Kiểu tóc này mang lại vẻ ngoài nữ tính, nhẹ nhàng nhưng vẫn rất hiện đại. Đặc biệt, khi kết hợp với trang điểm tự nhiên, bạn sẽ có một diện mạo vừa thanh thoát vừa cuốn hút.

Tóc búi rẽ ngôi lệch

Nếu bạn muốn tạo cảm giác gương mặt nhỏ hơn một cách nhanh chóng, tóc búi rẽ ngôi lệch là lựa chọn không nên bỏ qua. Việc rẽ ngôi lệch giúp phá vỡ sự đối xứng, từ đó đánh lạc hướng ánh nhìn khỏi những đường nét chưa hoàn hảo trên khuôn mặt.

Bạn có thể chọn rẽ ngôi 6/4 hoặc 7/3 tùy theo tỷ lệ khuôn mặt. Sau đó búi tóc gọn gàng ở phía sau, có thể là búi thấp thanh lịch hoặc búi cao năng động. Để tăng hiệu ứng thu gọn mặt, hãy kéo nhẹ một vài sợi tóc ở phần mái hoặc hai bên thái dương để tạo độ phồng tự nhiên.

Ưu điểm lớn của kiểu tóc này là tính linh hoạt: phù hợp từ đi làm đến dự tiệc. Nó không chỉ giúp gương mặt trông nhỏ hơn mà còn tạo cảm giác sang trọng, trưởng thành hơn cho tổng thể diện mạo.

Tóc buộc nửa chải phồng chân tóc

Đây là kiểu tóc lý tưởng cho những ngày bạn muốn giữ vẻ trẻ trung nhưng vẫn cần sự gọn gàng. Việc buộc nửa giúp giữ lại độ mềm mại của tóc xõa, trong khi phần chải phồng chân tóc lại đóng vai trò quan trọng trong việc "kéo dài" tỷ lệ gương mặt.

Khi phần đỉnh đầu được làm phồng, chiều cao tổng thể của khuôn mặt sẽ được cải thiện, tạo cảm giác thon dài hơn. Điều này đặc biệt hiệu quả với những người có khuôn mặt ngắn hoặc tròn.

Để thực hiện, bạn chia tóc thành hai phần: phần trên buộc lại, phần dưới để xõa tự nhiên. Trước khi buộc, hãy dùng lược đánh rối nhẹ ở chân tóc hoặc dùng máy sấy để tạo độ phồng. Sau đó cố định bằng dây buộc và có thể che dây bằng một lọn tóc để tăng tính thẩm mỹ.

Bạn cũng có thể kết hợp thêm mái bay hoặc mái thưa để tăng hiệu ứng che khuyết điểm. Đây là kiểu tóc đơn giản nhưng mang lại hiệu quả bất ngờ trong việc cân đối gương mặt.

Tóc buộc thấp thả mái bay

Nếu bạn yêu thích phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch thì tóc buộc thấp thả mái bay là lựa chọn hoàn hảo. Kiểu tóc này không chỉ dễ thực hiện mà còn giúp gương mặt trông nhỏ gọn và mềm mại hơn.

Phần tóc được buộc thấp phía sau gáy tạo cảm giác dịu dàng, trong khi mái bay ôm sát hai bên giúp che đi phần má hoặc xương hàm góc cạnh. Để kiểu tóc trông tự nhiên hơn, bạn có thể uốn nhẹ phần đuôi tóc và mái để tạo độ bồng bềnh.

Một mẹo nhỏ là không nên buộc tóc quá chặt. Hãy nới lỏng nhẹ phần tóc phía trên để tạo độ phồng tự nhiên, giúp tổng thể hài hòa hơn. Bạn cũng có thể kéo nhẹ vài sợi tóc quanh khuôn mặt để tăng hiệu ứng "thu nhỏ" mà không bị cứng nhắc.

Kiểu tóc này đặc biệt phù hợp với môi trường công sở hoặc những buổi gặp gỡ nhẹ nhàng. Nó mang lại cảm giác tinh tế, nữ tính nhưng vẫn rất hiện đại và dễ ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Ảnh: Instagram