Đôi boots kéo Anne Hathaway xuống đáy visual

The Devil Wears Prada phần 2 đang trở thành một trong những dự án được trông đợi nhất hiện nay, đặc biệt khi yếu tố thời trang – “linh hồn” của tác phẩm này được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên những khoảnh khắc biểu tượng. Khán giả mong chờ những màn lên đồ đậm chất high fashion, nơi từng outfit không chỉ đẹp mà còn định hình xu hướng. Tuy nhiên, khi phim còn chưa chính thức ra mắt, một trong những ngôi sao chính của bộ phim - Anne Hathaway lại tham dự sự kiện premiere với Một bộ cánh gây tranh cãi. Thiết kế mà cô lựa chọn bị nhận xét là quá dìm dáng, “lạc quẻ” so với hình ảnh thời thượng mà nhân vật Andy Sachs từng gắn liền.

Bộ cánh tại buổi premiere The Devil Wears Prada 2 của Anne Hathaway gây tranh cãi. (Nguồn: Instagram)

Anne Hathaway xuất hiện nổi bật trong một thiết kế váy đỏ sequin lấp lánh, ôm dáng với phần chân váy xòe nhẹ mang tinh thần party đầy quyến rũ. Chất liệu ánh kim bắt sáng giúp tổng thể trở nên rực rỡ, thu hút mọi ánh nhìn ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Phom váy ngắn khoe trọn đôi chân thon dài, kết hợp cùng phần tay dài và cổ kín tạo nên sự cân bằng giữa gợi cảm và nữ tính. Tuy nhiên, việc bê nguyên full look từ sàn runway của thương hiệu Stella McCartney ra đời thực lại là sự lựa chọn không tinh tế, khi điểm trừ của outfit chính là ở đôi boots cao quá gối bằng da. Thiết kế boots quá cồng kềnh tới nỗi “nuốt dáng”, khiến tỷ lệ cơ thể minh tinh đình đám trở nên nặng nề. Hơn nữa, khi đứng cạnh Meryl Streep với outfit sang trọng, thanh lịch đến từ Dolce & Gabbana, bộ cánh của Anne Hathaway trông lại càng lố, mất điểm trong lòng giới mộ điệu.

Outfit của Anne Hathaway gây tranh cãi nhất là ở đôi boots. (Ảnh: Instagram)

Netizen khó cảm được bộ cánh lần này của Anne Hathaway.

Trong The Devil Wears Prada , Anne Hathaway cũng ghi dấu ấn với loạt signature look gắn liền cùng những đôi boots cao, trở thành biểu tượng thời trang khó quên. Điểm đặc trưng của các thiết kế này nằm ở phom dáng ôm gọn, vừa vặn, giúp tôn lên đôi chân dài miên man và tạo cảm giác thanh thoát cho tổng thể. Thay vì lựa chọn những kiểu boots quá hầm hố hay nặng nề, nhân vật Andy Sachs thường ưu ái các thiết kế tinh giản, đường nét sắc sảo, dễ dàng kết hợp cùng váy, áo khoác hay layering nhiều lớp. Chính sự tiết chế này lại góp phần nâng tầm outfit, mang đến vẻ ngoài thời thượng, nịnh mắt mà vẫn giữ được nét thanh lịch đặc trưng.