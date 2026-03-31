Angelina Jolie: Từ tóc tém nổi loạn thời trẻ tới nhan sắc giờ không ai nhận ra, ẩn sau đó là cả 1 hành trình nhiều thông điệp

Angelina Jolie, sinh năm 1975 tại Los Angeles, là một trong những ngôi sao điện ảnh có hành trình nhan sắc ấn tượng và đa dạng nhất Hollywood. Không chỉ sở hữu sắc đẹp thiên bẩm với đôi môi dày, đôi mắt sắc lạnh và gương mặt góc cạnh, Angelina Jolie còn biết cách để vẻ đẹp của mình tiến hóa theo từng giai đoạn cuộc sống. Từ hình ảnh của tuổi trẻ nổi loạn đến phong cách trưởng thành, tinh tế ở độ tuổi 51, hành trình của cô là minh chứng cho sức hút đến từ sự tự tin và chân thực.

Mang trong mình dòng máu Đức, Cộng Hòa Séc, Hà Lan, Ấn Độ và Mỹ, cô được ví như đóa hoa hồng gợi cảm kiêu kỳ nhưng hoang dã của Hollywood. Từ năm 2007, gương mặt của Jolie đã trở thành "tiêu chuẩn vàng" trong phẫu thuật thẩm mỹ. Bác sĩ người Mỹ Ava Shamban từng nhận xét: "Jolie được yêu thích bởi đôi môi, đôi mắt và xương gò má sắc nét như tạc tượng" . Gần đây nhất, màn xuất hiện của nữ diễn viên ở sự kiện Tom Ford Beauty tại Thượng Hải ngày 29/3/2026 đã khiến công chúng bàn tán và tranh luận.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Angelina Jolie từ khi còn là cô bé nhỏ đã rất đáng yêu. Với đôi môi gợi cảm và đôi mắt xanh cuốn hút, nữ diễn viên được đánh giá là sở hữu vẻ đẹp "vạn người mê" từ nhỏ. Ảnh: Dazed

Từ nhỏ, Angelina Jolie đã có cơ hội được tham dự các sự kiện lớn, xuất hiện trên các thảm đỏ cùng gia đình. Ảnh: Dazed.

Hình ảnh thời nữ sinh trung học của Angelina Jolie cũng khiến bao người phải xuýt xoa. Ảnh: X

Những năm đầu sự nghiệp ở thập niên 90, Angelina Jolie bắt đầu với nghề người mẫu và góp mặt trong vài dự án phim nhỏ. Cô nổi bật với vẻ đẹp cá tính mạnh mẽ, khác biệt so với chuẩn mực dịu dàng của Hollywood lúc bấy giờ.

Angelina Jolie bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một người mẫu. Ảnh: Dazed.

Nữ minh tinh thường xuất hiện với mái tóc đen dài thẳng, đôi mắt xanh lạnh lùng và phong cách goth đầy nổi loạn. Ảnh: Pinterest.

Angelina Jolie không ngại thể hiện sự phản kháng qua ngoại hình: những hình xăm cá nhân, tóc cắt ngắn pixie. Vẻ đẹp của cô lúc này mang tính “hoang dã”, không theo khuôn mẫu, nhấn mạnh vào đường nét góc cạnh và sự tự do trong cách ăn mặc. Cô từng chia sẻ rằng mình chưa bao giờ theo đuổi vẻ đẹp hoàn hảo mà chỉ muốn sống thật với bản thân.

Vai diễn trong bộ phim Gia đã mở ra kỷ nguyên tóc ngắn của Angelina Jolie. Ảnh: Instagram.

Không chỉ xuất hiện trong phim mà chính "nữ thần điện ảnh" cũng gây sốt với mái tóc này khi tham dự các sự kiện. Ảnh: X

Kể từ sau bộ phim Gia (1998), Angelina Jolie chưa từng comeback với kiểu tóc này. Ảnh: X

Bước sang những năm 2000, nhan sắc “nữ thần điện ảnh” dần chuyển hướng sang sự quyến rũ, gợi cảm và tinh tế hơn. Vai Lara Croft trong Tomb Raider (2001) đưa cô trở thành biểu tượng gợi cảm với thân hình săn chắc, mái tóc đen và makeup smoky eyes. Đến Mr. & Mrs. Smith (2005), cô bùng nổ với mái tóc nâu voluminous, son đỏ rực và eyeliner sắc nét. Đây cũng là thời điểm cô bắt đầu định hình “signature look”: son đỏ đậm, tóc dài uốn sóng tự nhiên và đôi mắt luôn được nhấn mạnh bằng liner đen.

Phong cách phóng khoáng, gợi cảm của Angelina Jolie đầu thập niên 2000. Ảnh: Instyle.

Phong cách Old Hollywood của cô cũng bắt đầu xuất hiện rõ nét hơn trong thời kỳ thập niên 2000 này: tóc bouffant cao, lọn xoăn retro, son hồng nhạt, nude hoặc đỏ tươi. Angelina Jolie không ngại thử nghiệm: từ tóc caramel highlight đến updo gọn gàng, nhưng luôn giữ nguyên tinh thần “tóc để xa mặt để tôn đường nét”.

Lúc này, nữ diễn viên đã làm mẹ và bắt đầu hành trình thiện nguyện. Vẻ đẹp của cô không còn quá sắc cạnh mà chuyển sang sự cân bằng giữa cá tính và nữ tính. Cô thường để tóc buông xõa hoặc buộc cao đơn giản, trang điểm tối giản với eyeliner mảnh và má hồng nhẹ, giúp gương mặt luôn tươi tắn và cuốn hút. Ảnh: Instyle

Thập niên 2010 đánh dấu sự thay đổi sâu sắc trong cả ngoại hình lẫn tâm hồn của Angelina Jolie. Sau những biến cố gia đình, việc nhận nuôi 6 người con và đặc biệt là ca phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú dự phòng năm 2013 vì nguy cơ ung thư, Angelina Jolie chọn hướng tới vẻ đẹp tự nhiên, khỏe mạnh. Cô ưu tiên “no-makeup makeup” - chỉ son nude, má hồng dịu và eyeliner nhẹ nhàng. Tóc của cô thường là màu nâu chocolate dài, uốn sóng casual hoặc để thẳng để tôn đường nét khuôn mặt. Vẻ đẹp của cô lúc này mang tính “điềm tĩnh quyền lực”, phù hợp với vai trò Đặc phái viên của UNHCR và các hoạt động từ thiện toàn cầu. Angelina Jolie khẳng định nhiều lần rằng cô chưa từng can thiệp dao kéo vào khuôn mặt và mong muốn lão hóa một cách tự nhiên.

Ảnh: Instyle

“No-makeup makeup" là layout ưa thích của Angelina Jolie thời kỳ này. Ảnh: Instyle

Khoảng thời gian sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với tài tử Brad Pitt vào năm 2016, nhiều khán giả bắt đầu nhận thấy nhan sắc của “nữ thần điện ảnh” ngày nào có phần tụt dốc. Cân nặng của Angelina giảm sút trầm trọng. Hai cánh tay, chân cô lộ rõ những đường gân guốc thiếu sức sống. Hình ảnh này trái ngược với thời kỳ đầy sức sống của minh tinh cách đó vài năm. Ảnh: X

Bước vào thập niên 2020, Angelina Jolie càng củng cố triết lý sắc đẹp “ít là nhiều” (less is more). Sau khoảng thời gian ít xuất hiện công khai để tập trung vào gia đình và sức khỏe tinh thần, cô trở lại với vẻ ngoài thanh lịch, tối giản trên thảm đỏ LHP Venice 2024. Ảnh: Just Jared

Cũng trong năm 2024, việc trở thành đại sứ sắc đẹp đầu tiên của Tom Ford Beauty là cột mốc quan trọng, giúp nữ diễn viên khẳng định vị thế biểu tượng nhan sắc. Cô yêu thích son đỏ đậm của thương hiệu và thường kết hợp với mái tóc dài buông xõa trong thời gian gần đây. Ảnh: Tom Ford.

Tháng 5/2025, sau 14 năm vắng bóng, Angelina Jolie đã có màn tái xuất đáng nhớ trên thảm đỏ LiHP Cannes 2025. Không còn là biểu tượng gợi cảm với váy xẻ cao như năm 2011, minh tinh Hollywood trở lại với vẻ đẹp tinh tế, sang trọng và đậm chất "quiet luxury". Nhan sắc của Angelina Jolie cũng đã thể hiện rõ dấu vết của thời gian với các nếp nhăn xuất hiện nhiều trên gương mặt. Tuy nhiên, sự xuất hiện này của cô vẫn được nhiều khán giả và các tạp chí danh tiếng khen ngợi bởi sự tự nhiên đầy cuốn hút.

Angelina Jolie tái xuất LHP Cannes sau 14 năm. Ảnh WWD.

Mới đây nhất, ngày 29/3/2026, Angelina Jolie đã có một lần xuất hiện hiếm hoi tại sự kiện Tom Ford Beauty trong khuôn khổ Shanghai Fashion Week. Cô diện chiếc váy lụa trắng plunging (kiểu áo choàng trench coat trắng ngà từ bộ sưu tập Xuân-Hè 2026 của Tom Ford), kết hợp son đỏ Scarlet Rouge signature. Makeup của nữ diễn viên tinh tế với má sculpted nhẹ, eyeshadow nâu matte và eyeliner đen. Đặc biệt, Angelina Jolie thử nghiệm mái tóc blonde sáng hơn, nhẹ nhàng hơn so với màu nâu quen thuộc, mang đến vẻ tươi mới và hiện đại. Cô đứng cạnh nhà thiết kế Haider Ackermann - Giám đốc sáng tạo của Tom Ford - và để lại ấn tượng mạnh mẽ về sự thanh lịch, tự tin.

Sự xuất hiện của Angelina Jolie tại sự kiện Tom Ford tại Thượng Hải khiến dân mạng xôn xao. Ảnh: Instagram.

Tuy nhiên, màn xuất hiện này cũng nhanh chóng gây tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều người khen ngợi vẻ đẹp “bừng sáng”, tinh tế và khí chất quý phái của Jolie ở tuổi 50. Ngược lại, một bộ phận dư luận cho rằng khuôn mặt cô khác lạ, nhợt nhạt, mệt mỏi hoặc không còn như xưa. Thậm chí, nhiều người còn bông đùa về các thuyết âm mưu liệu đây có phải bản “clone” của Angelina không. Một số bình luận còn chú ý đến câu nói ngắn gọn của cô tại sự kiện: “Tôi rất biết ơn khi được ở đây. Tôi ước gì có thêm thời gian và mong được quay lại”. Lời phát biểu này bị một số người cho là mơ hồ, khiến fan suy đoán về tình trạng sức khỏe hoặc cảm xúc của ngôi sao. Dù có tranh cãi, phần lớn ý kiến vẫn công nhận rằng Angelina Jolie vẫn giữ được sức hút đặc biệt - không chỉ nhờ ngoại hình mà còn nhờ sự chín muồi và khí chất nội tại.

Nhiều fan hâm mộ không nhận ra đây là Angelina Jolie. Ảnh: Instagram

Hành trình nhan sắc của Angelina Jolie không đơn thuần là thay đổi kiểu tóc, màu son hay phong cách, mà là câu chuyện của người phụ nữ dám sống thật với bản thân qua từng giai đoạn: từ cô gái nổi loạn tìm kiếm chính mình, đến hình ảnh người mẹ dịu dàng, nhà hoạt động nhân đạo và cuối cùng là biểu tượng thanh lịch, mạnh mẽ. Ở tuổi 51, Angelina Jolie không chạy theo xu hướng trẻ hóa hay sợ hãi dấu vết thời gian. Như chính cô từng nói: vẻ đẹp thực sự đến từ sự chân thực, sức sống bên trong và khả năng chấp nhận chính mình. Dù thời gian có trôi qua, Angelina Jolie vẫn mãi là một trong những khuôn mặt đẹp nhất, có ảnh hưởng lớn nhất và đáng ngưỡng mộ nhất của làng giải trí thế giới.