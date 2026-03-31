4 kiểu giày mùa hè phù hợp nhất để mix với quần ống rộng, giúp cả set đồ nhìn đẹp hơn hẳn

Quần ống rộng đã trở thành một trong những item "đinh" trong tủ đồ của phái đẹp nhờ sự thoải mái, phóng khoáng và khả năng che khuyết điểm tuyệt vời. Tuy nhiên, để mặc đẹp với kiểu quần này, việc lựa chọn giày đi kèm đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Một đôi giày phù hợp không chỉ giúp cân đối tổng thể mà còn nâng tầm phong cách rõ rệt.

Dưới đây là 4 mẫu giày dễ phối nhất với quần ống rộng, vừa thời trang vừa ứng dụng cao trong đời sống hằng ngày.

Dép xỏ ngón

Dép xỏ ngón không còn đơn thuần là món đồ dành cho những ngày ở nhà hay đi biển. Trong vài năm trở lại đây, item này đã "lột xác" để trở thành lựa chọn thời trang mang tính biểu tượng của phong cách street style. Khi kết hợp với quần ống rộng, dép xỏ ngón mang lại vẻ ngoài nhẹ nhàng, thoáng đãng nhưng vẫn rất có gu.

Điểm thú vị của cách phối này nằm ở sự đối lập: quần ống rộng thường tạo cảm giác "thùng thình", trong khi dép xỏ ngón lại cực kỳ gọn nhẹ. Chính sự tương phản đó giúp tổng thể trở nên cân bằng hơn. Những chiếc dép xỏ ngón bản to, chất liệu da hoặc giả da sẽ phù hợp hơn so với loại xốp, giúp outfit trông chỉn chu và thời thượng.

Giày búp bê

Nếu bạn yêu thích sự mềm mại, thanh lịch thì giày búp bê là lựa chọn không thể bỏ qua. Khi đi cùng quần ống rộng, giày búp bê giúp tổng thể trở nên nhẹ nhàng và nữ tính hơn, đồng thời không làm mất đi sự thoải mái vốn có của kiểu quần này.

Một trong những ưu điểm lớn của giày búp bê là khả năng "hack" phong cách mà không cần quá nhiều chi tiết. Chỉ cần một chiếc quần ống rộng basic, áo sơ mi hoặc áo thun đơn giản, kết hợp với giày búp bê là bạn đã có ngay một set đồ phù hợp cho cả đi làm lẫn đi chơi.

Để tránh cảm giác bị "nuốt dáng", bạn nên chọn những đôi búp bê có thiết kế mũi nhọn hoặc có nơ nhỏ để tạo điểm nhấn. Những gam màu trung tính như đen, be, hoặc pastel cũng rất dễ phối và không bị lỗi mốt.

Sandal

Sandal là lựa chọn cực kỳ linh hoạt khi phối với quần ống rộng, đặc biệt trong những ngày thời tiết ấm áp. Tùy vào thiết kế, sandal có thể mang lại nhiều phong cách khác nhau: từ năng động, cá tính cho đến thanh lịch, nữ tính.

Với quần ống rộng, sandal quai mảnh sẽ giúp tổng thể trông thanh thoát hơn, đặc biệt phù hợp với những set đồ mang hơi hướng nữ tính hoặc tối giản. Ngược lại, sandal đế dày hoặc kiểu dáng "chunky" lại tạo cảm giác cá tính, hiện đại, rất hợp với phong cách streetwear.

Một mẹo nhỏ khi phối sandal với quần ống rộng là chú ý đến độ dài quần. Quần nên có độ dài vừa phải, không phủ kín toàn bộ bàn chân để tránh làm mất đi điểm nhấn của đôi giày. Khi được kết hợp đúng cách, sandal không chỉ giúp bạn thoải mái di chuyển mà còn khiến outfit trở nên "có gu" hơn hẳn.

Giày sneaker

Không thể không nhắc đến sneaker khi nói về những mẫu giày phù hợp với quần ống rộng. Đây là combo "kinh điển" được yêu thích bởi sự tiện dụng và khả năng ứng dụng cao trong nhiều hoàn cảnh.

Sneaker mang đến vẻ ngoài trẻ trung, năng động và có phần phóng khoáng, rất phù hợp với tinh thần của quần ống rộng. Những đôi sneaker trắng basic luôn là lựa chọn an toàn và dễ phối nhất. Tuy nhiên, nếu muốn tạo điểm nhấn, bạn có thể thử các thiết kế có màu sắc nổi bật hoặc form dáng độc đáo. Đặc biệt, sneaker đế cao còn giúp "ăn gian" chiều cao đáng kể, rất phù hợp với những ai lo ngại quần ống rộng có thể khiến mình trông thấp hơn.

Khi phối sneaker với quần ống rộng, bạn có thể kết hợp với áo croptop, áo thun hoặc sơ mi để tạo nên những set đồ đa dạng, phù hợp từ đi làm cho đến dạo phố.

Ảnh: Instagram