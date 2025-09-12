Nghiện pickleball kiểu Minh Hằng: Ra sân mặc chưa trùng bộ nào, cân đẹp từ đồ đắt tới rẻ bèo

Minh Hằng thừa nhận đang chìm đắm trong niềm say mê pickleball. Nữ ca sĩ thậm chí còn đầu tư mở hẳn một tổ hợp sân chơi để thỏa đam mê. Chia sẻ về đam mê, Minh Hằng viết: "Tình yêu của mình dành cho thể thao đã nảy nở từ rất lâu. Nó không chỉ là một sở thích, mà còn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống...". Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ liên tục cập nhật những bộ ảnh ra sân cùng bạn bè, mỗi lần cô lại biến nơi đây thành một sàn diễn thời trang với outfit thay đổi liên tục, phong cách luôn mới mẻ, chẳng lần nào lặp lại.

Dáng xinh mặc đẹp là một lợi thế, các thương hiệu mà Minh Hằng lựa chọn cũng hầu hết đều là những cái tên nổi trội của làng vợt, Wilson là một trong số đó. Nữ ca sĩ đã đôi lần ra sân cùng những set đồ tối giản, thanh lịch của thương hiệu thời trang hơn 100 năm tuổi của nước Mỹ.

Mẫu váy liền của Wilson mà Minh Hằng lựa chọn có giá 128 USD (khoảng 3,4 triệu đồng).

Wilson có những lựa chọn đa dạng về giá, như một set đồ khác cũng của thương hiệu này gồm áo tank và chân váy xếp ly, giá tổng cộng 136 USD (khoảng hơn 3,5 triệu đồng).

Trong một set đồ lấy tone hồng phấn làm chủ đạo, Minh Hằng mang đến visual trẻ trung, nữ tính nhưng vẫn khỏe khoắn. Set đồ của thương hiệu thời trang thể thao đến từ Pháp - Pom Pêche. Minh Hằng kết hợp Sleeveless Top (khoảng 1,8 triệu đồng) ôm sát tôn dáng, cùng chân váy tennis xếp ly (hơn 1,9 triệu đồng) tạo độ bay bổng, năng động. Hoàn thiện set đồ là mũ lưỡi trai (780k) và vòng tay (350k), vừa tạo điểm nhấn vừa mang đúng tinh thần sporty.

Tổng giá trị set đồ: 4,9 triệu đồng, xứng đáng để biến sân đấu thành một sàn diễn runway đúng nghĩa.

Dù outfit trên sân pickleball của Minh Hằng luôn biến hóa không ngừng nhưng có một chi tiết bất biến là đôi giày thể thao từ On Running. Đây gần như là bạn đồng hành mà Minh Hằng luôn mang theo trong mọi trận đấu.

Mẫu The Roger Clubhouse Pro mà Minh Hằng lựa chọn là thiết kế mới trong dòng The Roger, thành quả hợp tác cùng huyền thoại quần vợt Roger Federer, người đồng thời cũng là nhà đầu tư của On Running. Với mức giá 170 USD (khoảng 4,4 triệu đồng), đôi giày không chỉ chinh phục giới vận động viên chuyên nghiệp mà còn trở thành lựa chọn phong cách của những ai muốn kết hợp tính thời trang vào thể thao.

On Running là thương hiệu giày thể thao đến từ Thụy Sĩ vài năm gần đây đã trở thành cái tên nổi cộm toàn cầu, nhờ cảm giác êm ái nhưng vẫn chắc chắn khi vận động. Tại Việt Nam, On Running cũng đang tạo nên làn sóng trong cộng đồng pickleball, khi ngày càng nhiều người chơi lựa chọn thương hiệu này nhờ tính năng hỗ trợ di chuyển nhanh, linh hoạt trên mặt sân.

Bên cạnh chiếc mũ Pom Pêche ngọt ngào và nữ tính, Minh Hằng còn biến hóa với những lựa chọn táo bạo hơn. Nổi bật là Airlift Solar Visor của Alo Yoga - thương hiệu đang "làm mưa làm gió" trong giới athleisure. Thiết kế với phần vành ánh kim loại độc đáo, giá khoảng 2,4 triệu đồng, mang đến nét hiện đại, cá tính, rất hợp để "chill" trên sân lẫn ngoài phố.

Chiếc váy mà Minh Hằng diện trong look này có thể tìm thấy ở nhiều thương hiệu thuộc các phân khúc khác nhau, kể cả trên các sàn thương mại điện tử như Shein với giá chỉ từ 15 USD (khoảng 390 nghìn đồng).

Song song đó, Minh Hằng cũng kết hợp những item dễ tiếp cận hơn, như chiếc mũ visor adidas tour có giá 850 nghìn đồng. Đây là một lựa chọn vừa vặn với nhiều phong cách, vẫn giữ tinh thần thể thao năng động, nhưng thân thiện với túi tiền của đông đảo tín đồ pickleball.