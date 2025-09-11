Phụ nữ trên 40 tuổi cứ mặc quần jeans theo 10 cách này, đảm bảo là vừa đẹp, vừa trẻ trung

So với mùa hè, mùa thu còn là khoảng thời gian lý tưởng hơn để mặc quần jeans nhờ tiết trời mát mẻ, dễ chịu. Quần jeans không bao giờ lỗi mốt trong tủ đồ của phái đẹp. Mẫu quần này là bảo chứng cho vẻ ngoài năng động, cá tính. Dẫu vậy, quần jeans vẫn có thể là mảnh ghép của những bộ đồ thanh lịch, sang trọng. Với sự đa-zi-năng này, phụ nữ ở mọi độ tuổi đều nên có quần jeans trong tủ đồ.

Để mặc đẹp trong suốt mùa thu năm nay, phụ nữ trên 40 tuổi hãy tham khảo 10 cách mặc quần jeans sau đây:

Áo sơ mi dài tay là lựa chọn luôn đúng trong mùa thu. Khi kết hợp item này với quần jeans ống suông, quý cô trên 40 tuổi có được bộ cánh đan xen giữa nét thanh lịch và trẻ trung. Độ sang chảnh của bộ đồ còn tăng thêm nữa nhờ giày cao gót mũi nhọn, túi xách màu đen. Sự xuất hiện của chiếc áo buộc ngang hông khá thú vị. Mẫu áo này giúp bộ cánh thêm nổi bật nhưng không làm giảm độ hài hòa.

Tông màu đỏ đang rất thịnh hành trong mùa thu năm nay. Quý cô trên 40 tuổi hãy tăng thêm sắc màu cho phong cách mùa thu với combo áo thun dài tay tông màu đỏ - trắng, kết hợp với quần jeans xanh. Tổng thể trang phục này cực kỳ nổi bật, nhưng vẫn hài hòa và còn toát lên nét sang chảnh. Đôi giày sneaker màu đỏ ăn nhập tuyệt đối với outfit.

Áo blouse bèo nhún rất điệu đà, nhưng vẫn có thể kết hợp được với quần jeans. Một trong những mẫu quần jeans phù hợp nhất với áo blouse điệu chính là quần ống loe và item này khá nữ tính. Bằng cách sơ vin và đi sandal cao gót, người mặc sẽ hoàn thiện được bộ cánh cực kỳ sang chảnh.

Áo gile len tăm cũng rất phù hợp với tiết trời mùa thu. Để tăng sự trẻ trung, phóng khoáng cho outfit, chị em nên kết hợp mẫu áo này cùng quần jeans ống suông. Tổng thể trang phục càng thêm trẻ trung, cuốn hút nhờ đôi sandal màu nâu, đế bệt.

Bộ cánh trên gây ấn tượng ở nét nữ tính và phóng khoáng. Chị em có thể áp dụng công thức này khi đi dạo phố, cà phê cuối tuần. Để giữ nguyên độ thoải mái của set trang phục, các quý cô nên đi giày bệt thay vì giày cao gót đứng dáng.

Áo sơ mi kẻ sọc và quần jeans ống đứng là sự kết hợp khá đơn giản, quen thuộc nhưng không bao giờ sai. Kiểu trang phục này mang đậm chất thu, đặc biệt là khi được tô điểm giày và túi xách mang tông màu nâu. Để tăng vẻ năng động và trẻ trung cho diện mạo, các quý cô trên 40 tuổi có thể áp dụng kiểu tóc búi gọn gàng.

Một trong những cặp bài trùng hoàn hảo mà phụ nữ trên 40 tuổi nên áp dụng đó là áo thun và quần jeans. Công thức này rất trẻ trung và năng động. Bằng cách tô điểm một chiếc áo sơ mi màu hồng pastel khoác ngoài, tổng thể bộ cánh thêm thanh lịch. Ngoài ra, áo sơ mi hồng pastel còn cộng thêm điểm ngọt ngào, nữ tính cho outfit.

Các quý cô trên 40 tuổi đừng chỉ giới hạn phong cách của mình với quần jeans xanh. Quần jeans trắng cũng rất đáng bổ sung cho tủ đồ. Mẫu quần này gây ấn tượng ở sự nữ tính, trẻ trung nhưng vẫn tao nhã. Quần jeans trắng kết hợp rất ăn ý với áo thun họa tiết, từ đó cân bằng tổng thể set trang phục. Thao tác sơ vin, chiếc thắt lưng làm tốt nhiệm vụ tôn dáng, giúp vẻ ngoài trở nên thanh lịch hơn. Bộ cánh thêm bắt mắt nhờ chiếc túi xách mang tông màu trắng và xanh lá làm chủ đạo.

Bộ cánh trên bao gồm những item không quá xa lạ với chị em, như là áo tank top, áo sơ mi denim hay quần jeans. Dẫu vậy, bộ cánh vẫn có sự hài hòa tuyệt đối về màu sắc, đồng thời giúp nét quyến rũ của người mặc thêm nổi bật. Chiếc túi xách màu xanh là mảnh ghép cực kỳ ăn nhập với tổng thể bộ đồ.

Áo blouse màu đen và quần jeans xanh tưởng không hợp mà hợp không tưởng. Công thức này có sự đan xen giữa nét sang trọng và độ trẻ trung. Bộ cánh còn tôn dáng rất hiệu quả nhờ mẫu áo dáng lửng.

Ảnh: Sưu tầm