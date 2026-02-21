Netizen không thể màng đến nhan sắc của Hari Won

Mới đây, trong đoạn clip được đăng tải trên MXH, Hari Won lại một lần nữa khiến khán giả không khỏi "ố á" bởi visual cực đỉnh ở tuổi 41. Theo đó, nữ ca sĩ – diễn viên sinh năm 1985 tự tin quay cam cận mặt với làn da căng bóng, mịn màng, gần như không lộ một nếp nhăn. Từng đường nét gương mặt vẫn giữ được độ tươi tắn, rạng rỡ đặc trưng, đủ khiến hội chị em phải xuýt xoa.

Hari Won khoe nhan sắc trẻ trung ở tuổi 41. (Nguồn: Hari Won)

Thế nhưng, điều thú vị là dù visual "hack tuổi" của Hari rõ ràng chiếm trọn spotlight, cư dân mạng lại bất ngờ bị phân tâm bởi một chi tiết khác trong khung hình: tủ nước hoa xếp kín phía sau lưng cô. Chỉ cần lia mắt qua cũng đủ thấy đó không phải vài chai trang trí cho có, mà là cả một bộ sưu tập đồ sộ được trưng bày như quầy hàng tại trung tâm thương mại.

Những quầy nước hoa được bày ngay ngắn, thẳng tắp bỗng chiếm trọn spotlight trong video của Hari Won. (Nguồn: TikTok)

Nhiều bình luận hài hước nhanh chóng xuất hiện: người xem thú nhận phải mở lại video cả chục lần chỉ để "soi" cho hết các chai nước hoa; người khác đùa rằng nhà của vợ chồng Hari - Trấn Thành trông chẳng khác nào một "tiệm sỉ lẻ nước hoa cao cấp". Thậm chí có ý kiến còn cho rằng số lượng và độ hoành tráng của kệ trưng bày này đủ khiến nhiều cửa hàng phải dè chừng.

Netizen còn gọi vui dàn nước hoa của nhà Hari Won còn hơn cả trung tâm thương mại. (Nguồn: TikTok)

Với những ai theo dõi Trấn Thành lâu năm, chuyện này không quá bất ngờ. Nam nghệ sĩ nổi tiếng là một trong những sao Việt có niềm đam mê đặc biệt với nước hoa, sở hữu bộ sưu tập được cho là lên tới hàng trăm chai, trải dài từ designer đến niche cao cấp. Bộ sưu tập của nam MC quy tụ toàn những thương hiệu nổi tiếng thế giới, với mỗi chai nước hoa có giá trung bình từ 10 - 30 triệu đồng, đưa tổng giá trị của BST lên mức hàng tỷ đồng. Với mức độ đầu tư mạnh tay cùng niềm đam mê đặc biệt, Trấn Thành được dân tình hài hước đặt cho biệt danh "người đàn ông thơm nhất Việt Nam".

BST nước hoa đồ sộ của Trấn Thành lên tới hàng trăm chai. (Nguồn: Trấn Thành)

Nếu quan sát kỹ hơn dàn nước hoa phía sau lưng Hari, có thể thấy đây không đơn thuần là những chai trưng bày cho đẹp mắt, mà là cả một "bản đồ mùi hương" quy tụ hàng loạt thương hiệu xa xỉ. Trước hết phải kể đến Creed với dòng Aventus huyền thoại - một trong những mùi hương nam tính được săn đón bậc nhất thế giới. Tại thị trường Việt Nam, một chai full size 100ml của Aventus hiện có giá dao động khoảng 9 triệu đồng, thậm chí cao hơn tùy thời điểm khan hàng.

Creed Aventus là dòng nước hoa được lòng phái mạnh. (Nguồn: Instagram)

Không dừng lại ở đó, kệ nước hoa còn xuất hiện các thiết kế đến từ Roja Dove – thương hiệu niche đình đám vốn nổi tiếng với mức giá "trên trời" và độ hiếm không phải ai cũng dễ sở hữu. Một số dòng cao cấp của Roja có thể lên tới 1.250 USD cho chai 100ml (khoảng hơn 32,5 triệu đồng) và thường phải đặt hàng trước khá lâu mới có. Đây cũng là cái tên được giới chơi nước hoa đánh giá cao bởi độ tinh xảo trong từng tầng hương và thiết kế sang trọng như một món trang sức.

BST Roja Dove của Trấn Thành. (Nguồn: Facebook)

Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến Clive Christian – thương hiệu từng được mệnh danh là một trong những hãng nước hoa đắt đỏ bậc nhất thế giới. Theo mức giá niêm yết hiện tại trên website chính thức, một chai cơ bản 50ml của Clive Christian có giá khoảng 300–490 Euro (tương đương 9-15 triệu đồng). Sở dĩ mức giá này cao như vậy là bởi hãng sử dụng những nguyên liệu quý hiếm và đắt đỏ bậc nhất trong ngành chế tác hương, từ tinh chất hoa hiếm cho tới các loại gỗ và nhựa thơm thượng hạng.

Clive Christian là thương hiệu mà Trấn Thành vô cùng yêu thích. (Nguồn: Trấn Thành)

Ngoài các dòng niche xa xỉ kể trên, bộ sưu tập còn có sự góp mặt của loạt thương hiệu đình đám khác như Tom Ford với những mùi hương đậm chất quyến rũ, Le Labo nổi tiếng với triết lý thủ công, Bond No. 9 mang đậm tinh thần New York, Kilian với các dòng hương gợi cảm đặc trưng, Christian Dior hay Penhaligon's – thương hiệu Anh quốc lâu đời. Tất cả đều là những cái tên đủ sức khiến bất kỳ tín đồ mùi hương nào cũng phải "đứng hình" vài giây khi bắt gặp, bởi mỗi chai không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện gu thẩm mỹ và đẳng cấp của người sở hữu.

Dòng nước hoa Boadicea The Victorious Trấn Thành sở hữu không dưới 70 chai có giá khoảng 200 triệu đồng. (Nguồn: Trấn Thành)

BST nước hoa của thương hiệu Penhaligon's của nam MC - đạo diễn. (Nguồn: Trấn Thành)

Chính vì vậy, khung hình tưởng chừng chỉ để khoe nhan sắc trẻ trung của Hari lại vô tình trở thành "triển lãm nước hoa thu nhỏ". Một bên là nhan sắc không tì vết của nữ nghệ sĩ, một bên là bộ sưu tập hương thơm đắt giá của Trấn Thành xếp lớp sau lưng – sự kết hợp này khiến dân tình không biết nên trầm trồ vì visual "không tuổi" hay vì độ chịu chơi của gia chủ.