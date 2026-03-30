Nam vũ công bị màn hình led 600kg rơi trúng người năm 2022 giờ ra sao?

Theo trang SkyPost, từ đó tới nay, Lý Khải Ngôn vẫn đang trong quá trình hồi phục lâu dài. Cha anh thường xuyên cập nhật tiến trình hồi phục của con trai thông qua những bức thư cầu nguyện, trước đó tiết lộ rằng Khải Ngôn đã bắt đầu sử dụng xe lăn điện từ đầu năm thay vì xe lăn tay. Sau nhiều tháng nỗ lực, hôm 28/3, Lý Khải Ngôn đã đăng tải một video ngắn trên mạng xã hội, tự mình thể hiện những tiến bộ mới nhất trong việc điều khiển xe lăn điện, khiến cư dân mạng ngạc nhiên trước sự cải thiện đáng kể của anh.

Trong đoạn video ngắn do anh đăng tải, anh đang đội mũ và đeo khẩu trang, ngồi trên xe lăn điện. Anh từ từ bước ra từ phía sau bức tường, bình tĩnh điều khiển xe lăn tiến về phía trước. Khi nhìn thấy máy quay của bạn mình, một nụ cười hiện lên trong mắt anh ấy, và sau đó anh ấy dễ dàng lùi xe, các động tác rất gọn gàng và hiệu quả. Trong quá trình đó, anh liếc nhìn máy quay, ánh mắt vẫn thể hiện niềm vui ngay cả khi đeo khẩu trang. Anh tinh nghịch nhún vai và quay đầu để tránh máy quay, thể hiện khả năng kiểm soát cơ thể tuyệt vời và trạng thái tinh thần tốt.

Anh ấy đã để lại một bình luận hài hước trong bài đăng: "Động lực bổ sung để luyện tập lái xe: Để tránh xa đám đông".

Cha anh cho biết Khải Ngôn bắt đầu chuyển từ xe lăn thủ công sang xe lăn điện vào đầu năm nay, một quá trình đầy thách thức. Khi mới cầm cần điều khiển, anh chỉ có thể di chuyển về phía trước theo một hướng, thường xuyên va vào tường hoặc khung cửa. Qua nhiều lần thử, cậu dần dần học được cách di chuyển nhẹ nhàng về phía trước, và sau đó lần lượt học được cách rẽ trái và phải.

Anh đã dành 11 tuần để làm quen và luyện tập nhằm thành thạo khả năng di chuyển theo bốn hướng "tiến, lùi, trái và phải". Sau một thời gian dài nỗ lực, anh ấy không chỉ thành thạo việc điều khiển xe lăn điện mà cả kỹ năng "đỗ xe" cũng dần trở thành sở trường của anh ấy. Giờ đây, anh ấy có thể di chuyển tự do trong không gian và thậm chí quay đầu một cách bình tĩnh trong những khoảng trống hẹp.

Trước đó, sau khi tai nạn xảy ra, anh được chẩn đoán chấn thương nặng ở đầu và cổ, xuất huyết não, gãy đốt sống cổ số 4, lệch đốt sống cổ số 5 và liệt tứ chi. Nam vũ công trải qua 3 ca đại phẫu để điều trị các chấn thương, ghép dây thần kinh và nắn lại cột sống cổ. Giữ lại được tính mạng, nhưng Lý Khải Ngôn bị liệt vĩnh viễn, đánh mất ước mơ biểu diễn trên sân khấu.

Theo tờ On, tình trạng của Lý Khải Ngôn cần được can thiệp, giám sát y tế liên tục để cơ hội phục hồi không chạm mốc 0% cũng như gặp phải biến chứng hậu phẫu thuật. Do trải qua nhiều ca phẫu thuật, sức khỏe của nam vũ công suy yếu, dễ bị nhiễm trùng nội tạng và lở loét cơ thể.

Phục hồi chức năng là gì?

Phục hồi chức năng là một lĩnh vực y học giúp người bệnh lấy lại hoặc cải thiện khả năng vận động, sinh hoạt và chất lượng cuộc sống sau khi bị chấn thương, bệnh lý hoặc suy giảm chức năng cơ thể. Đây không chỉ là tập luyện đơn thuần mà còn bao gồm vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu, ngôn ngữ trị liệu và hỗ trợ tâm lý, nhằm giúp người bệnh thích nghi tốt hơn với tình trạng sức khỏe của mình.

Những người cần phục hồi chức năng rất đa dạng, từ bệnh nhân sau tai biến mạch máu não, chấn thương cột sống, gãy xương, phẫu thuật lớn cho đến người mắc bệnh mạn tính như viêm khớp, Parkinson hay trẻ em chậm phát triển vận động, ngôn ngữ. Ngay cả người cao tuổi suy giảm thể lực hoặc người làm việc văn phòng bị đau cổ vai gáy kéo dài cũng có thể cần can thiệp phục hồi chức năng để cải thiện tình trạng.

Vai trò của phục hồi chức năng ngày càng được đánh giá cao, bởi nếu can thiệp đúng và sớm, người bệnh có thể giảm nguy cơ tàn phế, hạn chế biến chứng, rút ngắn thời gian hồi phục và tăng khả năng tự chăm sóc bản thân. Ngoài ra, phục hồi chức năng còn giúp giảm đau, cải thiện tuần hoàn, tăng sức mạnh cơ và hỗ trợ tinh thần, giúp người bệnh tự tin quay lại cuộc sống thường ngày.

Nhiều người thắc mắc liệu có thể tự phục hồi chức năng tại nhà hay không. Thực tế, một số bài tập đơn giản hoàn toàn có thể thực hiện tại nhà, đặc biệt trong giai đoạn duy trì hoặc phục hồi nhẹ. Tuy nhiên, việc tự tập cần có hướng dẫn ban đầu từ bác sĩ hoặc chuyên viên để tránh tập sai cách, gây tổn thương nặng hơn. Với các trường hợp nặng hoặc mới sau chấn thương, việc tập luyện cần được theo dõi sát sao tại cơ sở y tế.

Khi phục hồi chức năng, cần lưu ý tập luyện đúng kỹ thuật, tăng dần cường độ, không nóng vội. Nếu xuất hiện đau bất thường, chóng mặt hoặc mệt mỏi kéo dài, cần dừng lại và tham khảo ý kiến chuyên môn. Đồng thời, duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, nghỉ ngơi đầy đủ và kiên trì tập luyện là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả phục hồi lâu dài.