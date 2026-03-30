Số ca nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Đắk Lắk tăng lên 61 người

Ngày 30/3, Trung tâm Y tế Ea H’leo (Đắk Lắk) cho biết đã tiếp nhận 61 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một cửa hàng trên địa bàn xã Ea Đrăng.

Theo đơn vị này, các bệnh nhân nhập viện từ chiều 28/3, đầu tiên có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói nghi do ngộ độc thực phẩm. Sau đó, Trung tâm này liên tục tiếp nhận thêm hàng chục trường hợp khác có các triệu chứng tương tự.

Các bệnh nhân đều khai nhận sau khi ăn bánh mì tại cửa hàng Q.H. (xã Ea Đrăng) đều bị đau bụng dữ dội.

" Đến nay, đã có 4 người được xuất viện, 6 người chuyển lên tuyến trên, 51 người đang tiếp tục điều trị. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu liên quan để làm rõ nguyên nhân ", lãnh đạo Trung tâm Y tế Ea H'leo cho hay.

Ngay sau khi ghi nhận vụ việc, Trung tâm Y tế Ea H’leo đã báo cáo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk.

UBND xã Ea Đrăng cũng đã kiểm tra cơ sở này và yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.