Nữ nhân viên văn phòng 35 tuổi cấp cứu vì đau bụng dữ dội, bác sĩ phát hiện túi mật vỡ, rơi ra 60 viên...

Theo trang SkyPost, cô Vương, một phụ nữ 35 tuổi đến từ Nam Kinh (Trung Quốc), bận rộn với công việc và thường xuyên bỏ bữa sáng, thậm chí cả bữa trưa và bữa tối cũng không đều đặn. Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cô đã vài lần cảm thấy khó chịu nhẹ ở vùng bụng trên bên phải, nhưng do lịch trình làm việc bận rộn, cô không để ý đến và chỉ chịu đựng. Mãi đến sau một bữa tiệc tối, vấn đề kéo dài bấy lâu nay mới bùng phát; cơn đau bụng dữ dội khiến cô không thể đứng thẳng dậy, và gia đình đã lập tức đưa cô đến Bệnh viện Đa khoa Nam Kinh để điều trị.

Sau khi chẩn đoán, cô Vương được xác nhận mắc nhiều sỏi mật và cần phải nhập viện để phẫu thuật. Các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật cắt bỏ túi mật nội soi qua một vết mổ nhỏ khoảng 2 cm ở rốn và lấy ra hơn 60 viên sỏi mật. Cô Vương đã rất sốc khi nhìn thấy những "sản phẩm" này sau ca phẫu thuật, thừa nhận rằng không có gì lạ khi cô đau đến mức không thể duỗi thẳng lưng.

Bỏ bữa sáng là một yếu tố nguy cơ gây sỏi mật. Các bác sĩ giải thích rằng sự hình thành sỏi mật có liên quan chặt chẽ đến thói quen ăn uống và lối sống. Các yếu tố góp phần chính bao gồm nhịn ăn kéo dài và bỏ bữa sáng, khiến túi mật ở trạng thái không co bóp trong thời gian dài. Kết hợp với chế độ ăn nhiều dầu, chất béo và cholesterol trong thời gian dài, điều này có thể dẫn đến sự mất cân bằng trong thành phần mật, làm tăng thêm nguy cơ sỏi mật.

Ngoài ra, các bệnh lý tiềm ẩn như tiểu đường, cholesterol cao và xơ gan cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa mật. Một số loại thuốc và sự mất cân bằng nội tiết tố ở phụ nữ cũng có thể ảnh hưởng đến chức năng túi mật. Nguy cơ thậm chí còn cao hơn nếu có tiền sử gia đình mắc các bệnh liên quan hoặc nếu phụ nữ trên 40 tuổi.

Đau quặn mật là một triệu chứng điển hình. Hãy chú ý kỹ nếu bạn bị đau dữ dội ở vùng bụng trên bên phải, lan lên vai phải và lưng, kèm theo buồn nôn và nôn mửa, sau khi ăn thức ăn nhiều chất béo, hoặc vào ban đêm và sáng sớm. Trong các cơn không cấp tính, bạn có thể cảm thấy đau âm ỉ hoặc đầy hơi ở vùng bụng trên bên phải, hoặc cảm thấy chướng bụng và khó tiêu sau khi ăn, điều này dễ bị nhầm lẫn với các vấn đề về dạ dày. Khoảng một nửa số bệnh nhân được chẩn đoán tình cờ trong quá trình khám sức khỏe. Mặc dù họ có thể không cảm thấy khó chịu rõ ràng vào lúc đó, nhưng việc theo dõi thường xuyên vẫn cần thiết để ngăn ngừa các biến chứng.

Chuyên gia dinh dưỡng người Đài Loan (Trung Quốc), Cao Minh Minh nhận định sỏi mật là một căn bệnh thầm lặng; nhiều người chỉ phát hiện ra mình bị sỏi mật khi trải qua những cơn đau dữ dội và tìm đến sự trợ giúp y tế, nếu không họ có thể không bao giờ biết mình mắc bệnh. Chức năng chính của túi mật là lưu trữ mật để giúp tiêu hóa chất béo, và mọi người có thể cải thiện tình trạng sức khỏe và ngăn ngừa các cơn đau do sỏi mật thông qua sáu điều chỉnh chế độ ăn uống:

- Nấu ăn đơn giản: Nên sử dụng phương pháp hấp và luộc thay vì chiên để tránh ăn quá nhiều dầu mỡ.

- Hãy ăn nhiều thực phẩm nguyên chất hơn, bạn cũng có thể thay thế tinh bột tinh chế bằng tinh bột chưa tinh chế.

- Tăng cường lượng chất xơ trong chế độ ăn uống của bạn. Chất xơ giúp hấp thụ axit mật và đào thải chúng qua phân.

- Tránh ăn quá nhiều: Ăn quá nhiều có thể khiến túi mật co thắt mạnh dẫn đến sỏi mật bị mắc kẹt bên trong.

- Tránh đồ ngọt: Giảm lượng đường và chất béo nạp vào cơ thể để tránh làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa.

- Cân nhắc khi tin vào những phương pháp dân gian. Sỏi mật không thể tự khỏi một khi đã hình thành. Chúng chỉ có thể được điều trị bằng cách điều chỉnh chế độ ăn uống để giảm tần suất các cơn đau hoặc bằng phương pháp phẫu thuật cắt bỏ túi mật.