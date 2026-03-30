Bộ phận của lợn được ví tốt "bằng mười vị thuốc", nhiều người không biết vẫn chê

Mỗi con lợn chỉ có một quả tim nên không phải lúc nào cũng sẵn để mua, nếu không đi chợ từ sáng sớm thì đôi khi có tiền cũng chưa chắc đã mua được phần "thịt" này.

Bộ phận còn đắt giá hơn cả thịt lợn, nếu dùng thường xuyên sẽ tăng cường sức khỏe tim mạch đó chính là phần tim lợn.

Tim lợn chứa nhiều protein và các vitamin, khoáng chất quan trọng. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), 100g tim lợn cung cấp khoảng:

-Protein 26,5g: Protein trong tim lợn là loại protein hoàn chỉnh, chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu, giúp xây dựng và sửa chữa các mô cơ trong cơ thể.

- Chất béo 5,4g: Tim lợn có hàm lượng chất béo bão hòa thấp hơn so với nhiều loại thịt khác, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

- Vitamin B12 15mcg: Tim lợn là một nguồn cung cấp tuyệt vời của vitamin B12, giúp cải thiện chức năng thần kinh và sản xuất hồng cầu, đáp ứng hơn 600% nhu cầu hàng ngày của cơ thể.

- Sắt 6,6mg: Sắt trong tim lợn là loại sắt heme, dễ hấp thụ hơn so với sắt thực vật, giúp cải thiện tình trạng thiếu máu và tăng cường chức năng tuần hoàn.

Tăng cường miễn dịch: Tim lợn chứa nhiều khoáng chất thiết yếu như kẽm và sắt, giúp củng cố hệ miễn dịch của cơ thể. Kẽm là một nguyên tố vi lượng có vai trò quan trọng trong việc sản xuất tế bào miễn dịch và bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây bệnh.

Các món ngon từ tim lợn tốt cho sức khỏe

- Dưỡng tâm an thần, chữa mất ngủ: Tim lợn 100g, hạt sen bỏ tâm 20g, bách hợp 25g. Đem tim lợn đi thái lát, cho nước vào nấu 30 phút, sau đó bỏ hạt sen và bách hợp, nấu nhừ. Ăn hạt sen và tim lợn, uống canh.

- Hỗ trợ điều trị đái tháo đường kèm mất ngủ, tâm huyết hư suy: Tim lợn 1 quả 250g, đương quy 60g, gia vị vừa đủ. Mổ tim lợn rửa sạch, nhét đương quy vào, sau khi nấu chín là bạn có thể thưởng thức.

- Cải thiện sức khỏe cho người già tim yếu, mệt mỏi, thấp khớp: Tim lợn 1 quả khoảng 200g, nhân sâm 3g, đông trùng hạ thảo 5g. Đun nước sôi, cho tim lợn vào đun sôi 30 phút, sau đó cho cả 2 vị thuốc vào nấu tiếp khoảng 15 phút cho chín. Ăn cả nước lẫn cái.

Những lưu ý quan trọng khi ăn tim lợn

Theo ThS.BS Lê Thị Hải (Viện Dinh dưỡng Quốc gia) trẻ em, phụ nữ có thai, người bị thiếu sắt thiếu máu, thanh thiếu niên có thể ăn tim lợn tuy nhiên không nên ăn quá nhiều, mỗi tuần có thể ăn 2-3 lần, mỗi lần ăn 50-70g với người lớn và 30-50g với trẻ nhỏ.

Để chọn được thực phẩm tươi mới khi đi chợ nên mua loại tim còn đàn hồi tốt, bề mặt nhẵn không có nốt sần cục, màu đỏ tươi sẫm. Tốt nhất nên mua những loại đã biết được nguồn gốc từ nơi giết mổ, đã qua kiểm dịch từ những con vật khỏe mạnh không mắc bệnh.

Tim lợn dù tốt nhưng giàu cholesterol, chất này có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng của bệnh cao huyết áp, mỡ máu cao, do đó bệnh nhân có mỡ máu cẩn trọng khi ăn tim lợn. Người cao tuổi, thừa cân - béo phì, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh gout, thận hư nhiễm mỡ thì cũng không nên ăn bộ phận này.

Cách chế biến tim lợn cũng ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng của nó. Nhiều người thích chiên hoặc xào tim lợn, nhưng phương pháp này có thể làm tăng hàm lượng chất béo không có lợi.

Lưu ý: Cách chế biến lành mạnh như luộc, hấp hoặc nấu súp sẽ giúp giữ lại các chất dinh dưỡng cần thiết mà không làm tăng thêm calo không cần thiết.