2 kiểu ăn phổ biến khiến thận “kêu cứu”: Bác sĩ cảnh báo

Thận được ví như “bộ lọc sống” của cơ thể, đảm nhiệm vai trò loại bỏ chất thải, cân bằng nước – điện giải và duy trì môi trường nội môi ổn định. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, chính những xu hướng ăn uống được xem là “hiện đại” lại đang vô tình tạo áp lực lớn lên cơ quan này nếu áp dụng sai cách.

Tiến sĩ Nguyễn Đình Liên, Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu – Nam học, Bệnh viện E cho biết chế độ ăn giàu đạm, đặc biệt là từ thịt đỏ và thực phẩm chế biến sẵn, nếu kéo dài có thể làm gia tăng nguy cơ tổn thương thận.

Ăn nhiều thịt đỏ: Lợi bất cập hại nếu lạm dụng

Các loại thịt đỏ như bò, cừu vốn là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, rất phổ biến trong chế độ ăn của người tập thể hình hoặc theo đuổi lối sống “eat clean”. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là việc tiêu thụ quá mức lại có thể phản tác dụng.

Chế độ ăn quá nhiều thịt không tốt cho thận (ảnh minh họa).

Theo bác sĩ Liên, khi cơ thể chuyển hóa protein sẽ sinh ra ure – một chất thải chứa nitơ mà thận phải lọc và đào thải. Nếu lượng protein nạp vào quá lớn trong thời gian dài, thận buộc phải tăng cường hoạt động, từ đó tạo áp lực lên các đơn vị lọc (cầu thận).

“Tình trạng này kéo dài có thể khiến chức năng thận suy giảm dần, thậm chí thúc đẩy tiến triển của bệnh thận mạn tính ở những người có yếu tố nguy cơ”, bác sĩ Liên cảnh báo.

Không chỉ vậy, thịt đỏ còn có tính axit cao, khiến thận phải liên tục điều chỉnh để giữ cân bằng pH trong cơ thể. Sự quá tải kéo dài có thể dẫn đến rối loạn chuyển hóa và làm trầm trọng thêm các vấn đề về thận.

Lời khuyên được đưa ra là chỉ nên tiêu thụ thịt đỏ ở mức vừa phải, khoảng 1–2 bữa mỗi tuần, ưu tiên phần thịt nạc và kết hợp đa dạng nguồn đạm từ cá, trứng, đậu.

Thực phẩm chế biến sẵn: “Kẻ thù giấu mặt” của thận

Bên cạnh thịt đỏ, nhóm thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói, thịt nguội hay đồ hộp cũng bị xếp vào danh sách cần hạn chế.

Nguyên nhân là các sản phẩm này thường chứa hàm lượng natri (muối) và phốt phát rất cao. Khi tiêu thụ thường xuyên, thận phải làm việc liên tục để điều hòa điện giải và đào thải lượng muối dư thừa.

Hệ quả là nguy cơ tăng huyết áp – một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến suy thận. Ngoài ra, dư thừa phốt phát còn ảnh hưởng đến xương và làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch.

Đây là nhóm thực phẩm tiện lợi nhưng không nên sử dụng thường xuyên nếu muốn bảo vệ thận lâu dài, bác sĩ Liên nhấn mạnh.

Ăn uống thế nào để bảo vệ thận?

Để giảm nguy cơ mắc bệnh thận, các chuyên gia khuyến cáo cần điều chỉnh chế độ ăn theo hướng cân bằng và lành mạnh hơn:

- Hạn chế thịt đỏ, tránh lạm dụng protein động vật

- Giảm tối đa thực phẩm chế biến sẵn, nhiều muối

- Tăng cường rau xanh, trái cây tươi và thực phẩm tự nhiên

- Uống đủ nước mỗi ngày để hỗ trợ thận đào thải chất độc

Đặc biệt, những người có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường cần kiểm soát tốt tình trạng sức khỏe, bởi đây là các yếu tố nguy cơ hàng đầu gây tổn thương thận.

Bác sĩ Liên cũng khuyến cáo nên duy trì khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm những bất thường. Bởi trên thực tế, bệnh thận thường tiến triển âm thầm, ít biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn đầu.

Xu hướng ăn uống giàu đạm hay tiện lợi không sai, nhưng việc áp dụng thiếu kiểm soát lại có thể gây hệ lụy cho sức khỏe, đặc biệt là với thận.

“Không có thực phẩm nào hoàn toàn tốt hay xấu, vấn đề nằm ở liều lượng và cách sử dụng. Một chế độ ăn cân bằng, đa dạng mới là nền tảng bền vững để bảo vệ cơ thể”, bác sĩ Liên khuyến cáo.