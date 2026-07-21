Mỹ đánh giá loại cá "tốt bậc nhất thế giới", ở Việt Nam hễ ra chợ là thấy

Ít ai ngờ loại cá dân dã quen thuộc ở Việt Nam lại được chuyên gia Mỹ đánh giá cao nhờ giá trị dinh dưỡng vượt trội, không thua kém nhiều loại cá đắt tiền.

Cá từ lâu đã được xem là nguồn thực phẩm giàu protein, ít calo và chứa nhiều dưỡng chất quan trọng. Theo khuyến nghị của Hiệp hội Tim mạch Mỹ và Hướng dẫn chế độ ăn dành cho người Mỹ, người trưởng thành nên ăn khoảng hai khẩu phần hải sản mỗi tuần để bổ sung các chất béo có lợi cho cơ thể. Tuy nhiên, phần lớn người dân vẫn chưa đạt được mức tiêu thụ này.

Trong số rất nhiều loại cá tốt cho sức khỏe, một cái tên đang được các chuyên gia đặc biệt đánh giá cao chính là cá mòi.

Cá mòi đang được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là một trong những lựa chọn hàng đầu cho chế độ ăn lành mạnh. Ảnh minh họa.

Trong một bài viết trên tờ Today , chuyên gia dinh dưỡng Mỹ Samantha Cassetty nhận định cá mòi, đặc biệt là cá mòi đóng hộp, là một trong những loại cá đáng bổ sung nhất vào thực đơn hằng ngày.

Theo bà Samantha, cá mòi hội tụ nhiều ưu điểm nổi bật: giá thành hợp lý, dễ bảo quản và có giá trị dinh dưỡng cao.

"Cá mòi đóng hộp là ngôi sao của thế giới hải sản. Chúng có giá cả phải chăng, bảo quản thuận tiện và chứa nguồn dưỡng chất mạnh mẽ, đó là lý do chúng xứng đáng đứng ở vị trí hàng đầu", chuyên gia này chia sẻ.

Điều thú vị là đây không phải loại cá xa lạ với người Việt. Trước đây, cá mòi từng rất phổ biến trong tự nhiên, nhưng hiện nay loại cá này ngày càng được xem là đặc sản. Giá cá mòi thường dao động khoảng 50.000-120.000 đồng/kg tùy thời điểm và khu vực.

Vì sao cá mòi được đánh giá cao hơn nhiều loại cá khác?



Một trong những điểm nổi bật nhất của cá mòi là hàm lượng omega-3 dồi dào loại chất béo có lợi nổi tiếng với khả năng hỗ trợ sức khỏe tim mạch, não bộ và giảm tình trạng viêm trong cơ thể.

Chuyên gia Samantha Cassetty cho biết cá mòi chứa lượng omega-3 từ biển rất đáng kể, thậm chí cá mòi đóng hộp còn có thể cung cấp nhiều dưỡng chất này hơn một số loại cá phổ biến như cá hồi.

Omega-3 cũng được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Một nghiên cứu của Đại học Harvard cho thấy việc ăn một đến hai khẩu phần cá mòi mỗi tuần có thể giúp bổ sung lượng axit béo cần thiết, góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Không chỉ giàu omega-3, cá mòi còn chứa nhiều khoáng chất quan trọng như kali, magie, kẽm những dưỡng chất có vai trò trong việc duy trì huyết áp ổn định và cải thiện sức khỏe chuyển hóa.

Cá mòi rất phổ biến ở chợ Việt. Ảnh: Getty.

Chuyên gia Zumpano gợi ý một cách chế biến đơn giản mà tốt cho sức khỏe rưới nước cốt chanh và dầu ô liu lên cá mòi, ăn kèm cà chua, húng quế, oregano hoặc các loại rau thơm khác, vừa ngon miệng, vừa tăng hấp thu omega-3.

Một lợi thế đặc biệt của cá mòi là phần xương nhỏ mềm có thể ăn được, giúp loại cá này trở thành nguồn cung cấp canxi tự nhiên rất tốt.

Theo chuyên gia Samantha, một hộp cá mòi có thể cung cấp lượng canxi tương đương với một cốc sữa. Ngoài ra, cá mòi còn giàu vitamin D dưỡng chất quan trọng giúp cơ thể hấp thụ canxi tốt hơn, đồng thời hỗ trợ hệ miễn dịch và sức khỏe xương.

Bên cạnh đó, omega-3 trong cá mòi cũng có liên quan đến sức khỏe mắt. Một số nghiên cứu cho thấy việc bổ sung đủ omega-3 có thể giúp giảm nguy cơ mắc các vấn đề như thoái hóa điểm vàng hoặc khô mắt.

Một khẩu phần 85 gram cá mòi cung cấp tới 2 gram omega-3, thuộc hàng cao nhất trong các loại cá. Ngoài ra, cá mòi còn chứa hàng loạt dưỡng chất khác: canxi, sắt, magiê, phốt pho, kẽm, đồng, selen, cùng các vitamin A, D, E, K và nhóm B những thành phần cần thiết cho xương, tim và hệ miễn dịch (theo WebMD).

Cá mòi còn hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Không chỉ tốt cho tim và xương, cá mòi còn được xem là thực phẩm có lợi với người cần kiểm soát đường huyết.

Một nghiên cứu công bố năm 2021 trên tạp chí Clinical Nutrition cho thấy những người bị tiền tiểu đường khi bổ sung cá mòi vào chế độ ăn hai lần mỗi tuần có thể giảm nguy cơ tiến triển thành tiểu đường tuýp 2 và mắc các vấn đề tim mạch.

Ngoài omega-3, cá mòi còn chứa nhiều dưỡng chất có tác dụng chống oxy hóa và hỗ trợ giảm viêm như canxi, kali, magie, kẽm, sắt, taurine và arginine.

Cách ăn cá mòi ngon và dễ áp dụng

Cá mòi có hương vị khá đậm đà, vì vậy những người mới ăn có thể kết hợp với các nguyên liệu khác để dễ thưởng thức hơn.

Một số cách chế biến được gợi ý:

- Nghiền cá mòi trộn cùng quả bơ để làm sốt ăn với bánh mì.

- Xào cá mòi cùng mì ống, tỏi và dầu ô liu.

- Chiên cá mòi rồi ăn kèm chanh tươi và các loại rau thơm để cân bằng hương vị.

- Kho cá mòi với nghệ, tiêu hoặc chế biến thành món chả cá theo cách truyền thống của Việt Nam.

Không cần tìm kiếm những loại hải sản đắt tiền, đôi khi một loại cá quen thuộc như cá mòi lại có thể mang đến nguồn dinh dưỡng đáng kinh ngạc. Với sự kết hợp giữa giá thành hợp lý, khả năng bảo quản tốt và hàm lượng dưỡng chất cao, cá mòi xứng đáng có một vị trí trong thực đơn của nhiều gia đình.