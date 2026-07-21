Ca sinh 4 cùng trứng cực hiếm, tỷ lệ chỉ 1/15 triệu ca mang thai

Cặp vợ chồng Australia vừa đón 4 bé gái sinh cùng trứng với tần suất xuất hiện là 1/15 triệu ca mang thai; việc 4 bé dùng chung dây rốn cũng chưa từng có.

Jenitar Na’amoana (34 tuổi, sinh sống tại thành phố Brisbane, bang Queensland, Australia) và ông xã Jortham vừa chào đón 4 bé gái sinh cùng trứng hiếm có, trở thành phụ huynh của tổng cộng 8 đứa con.

Cặp đôi từng vô cùng kinh ngạc khi bác sỹ nói Na’amoana mang thai sinh 4 cùng trứng . Hiện tượng thụ thai hiếm hoi này xảy ra sau khi một trứng duy nhất được thụ tinh và phân chia thành 4 phôi.

Bác sĩ Alexa Bendall, chuyên gia về y học bào thai và sản khoa, người trực tiếp theo dõi sức khỏe cho sản phụ tại Bệnh viện Phụ sản và Trẻ em Royal Brisbane, chia sẻ rằng ca sinh 4 cùng trứng có tỷ lệ xuất hiện cực thấp - 1/15 triệu ca mang thai tự nhiên.

Ngoài ra, 4 em bé này dùng chung nhau thai và đây là điều chưa từng xảy ra từ trước đến nay.

Ngay cả sinh tư khác trứng cũng rất hiếm, các thống kê khoa học cho thấy tỷ lệ này là 1/700.000 - 1/800.000 ca mang thai tự nhiên.

4 bé gái sinh cùng trứng tại Australia.

Được chẩn đoán là ca sinh có mức độ nguy hiểm cao, sản phụ Jenitar phải nhập viện vào tuần 25 của thai kỳ. Sau đó, cô vẫn duy trì thai kỳ suôn sẻ đến tuần thứ 28 mà không gặp bất kỳ biến chứng nào. Jenitar hạ sinh 4 bé gái Emily, Harriet, Catherine và Alexa bằng phương pháp sinh mổ tại bệnh viện ở Herston, Queensland vào ngày 14/7.

Bác sĩ Bendall nói thêm: “Việc chúng tôi giúp được 4 em bé khỏe mạnh, xinh xắn chào đời ở tuần thai thứ 28 cộng thêm 4 ngày quả thực là điều kỳ diệu. Các y bác sỹ rất hạnh phúc khi được góp phần vào câu chuyện kỳ diệu này” .

Hiện tại, sức khỏe của cả mẹ và các bé đều ổn định. Do sinh non, 4 đứa trẻ sẽ tiếp tục ở lại khoa chăm sóc đặc biệt sơ sinh (NICU) trong vài tuần tới để cứng cáp hơn.

“Thật sự là phép màu khi con của tôi chào đời bình an. Chúng tôi ngập tràn hạnh phúc, thực tế của việc chăm sóc cùng lúc 4 trẻ sơ sinh cũng mang lại những thử thách chưa từng tưởng tượng nổi”, Jenitar chia sẻ trên trang GoFundMe được lập ra nhằm kêu gọi hỗ trợ chi phí mua một chiếc ô tô lớn, các vật dụng thiết yếu cho trẻ sơ sinh và viện phí.

Tính đến ngày 20/7, trang quyên góp đã thu hút hơn 27.000USD (khoảng 710 triệu đồng).