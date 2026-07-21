"Thần bài" nổi tiếng Hồng Kông qua đời: Từng bị bắt giữ, từng ngồi xe lăn, nhiều lần lộ tín hiệu đột quỵ

Thông tin nam tài tử gạo cội tốp đầu xứ Cảng Thơm: Tạ Hiền (cha của Tạ Đình Phong) đột ngột ra đi ở tuổi 89 đã khiến toàn bộ làng giải trí châu Á chấn động.

Ngày 20/7/2026, nam diễn viên kỳ cựu Tạ Hiền (Patrick Tse) đã chính thức trút hơi thở cuối cùng sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Trên trang cá nhân, con trai ông là tài tử nổi tiếng Tạ Đình Phong (Nicholas Tse) đã nghẹn ngào báo tin buồn và tri ân những cống hiến trọn đời của cha.

Nam diễn viên Tạ Hiền giành được rất nhiều giải thưởng danh giá trong suốt sự nghiệp (Ảnh chụp 2022)

Được biết, trước khi nhắm mắt, cố nghệ sĩ đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương lớn, đồng thời khiến người hâm mộ nhìn lại những nghi vấn về sức khỏe mà nam nghệ sĩ từng lộ ra ngoài, dù lúc sinh thời ông và gia đình chưa từng lên tiếng thừa nhận.

Hào quang của huyền thoại và những biến cố sức khỏe lúc tuổi già

Tạ Hiền sinh năm 1936, là ngôi sao bảo chứng cho thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc). Biệt danh "Thần bài" hay "Anh tư" của ông xuất phát từ vai diễn thần bài Long Tứ kinh điển trong bộ phim "Vua bài" (King Of Gambler) năm 1980. Trong suốt sự nghiệp, ông ghi dấu ấn qua loạt tác phẩm lớn như Anh hùng xạ điêu, Tiêu Thập Nhất Lang, Đội bóng Thiếu Lâm. Phim gần nhất ông đóng là "Time" (2021) nói về cuộc sống người già, mang về cho ông giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Điện ảnh Hồng Kông năm 2022.

Hình ảnh trong bộ phim cuối cùng mà Tạ Hiền tham gia năm 2021

Bên cạnh cuộc đời phong lưu từng vướng biến cố pháp lý bị bắt giữ, những năm tháng xế chiều của ông là cuộc chiến với sự suy giảm thể trạng.

Hơn 5 năm qua, ông phải ở ẩn, mỗi khi ra ngoài phải có ít nhất hai người đi cùng chăm sóc và phải ngồi xe lăn. Nhiều nguồn tin rò rỉ nghi vấn ông từng bị tai biến mạch máu não, song phía gia đình hoàn toàn không phản hồi và giữ im lặng tuyệt đối.

"Thần bài" xứ Cảng Thơm bên gia đình

Chính vì lúc sinh thời, "Thần bài" chưa từng thừa nhận bạo bệnh và phía gia đình cũng không đưa ra thông tin chính thức nào, nên sự ra đi đột ngột sau thông tin hôn mê của ông càng khiến người hâm mộ lẫn cộng đồng mạng đổ xô đồn đoán.

Trên các diễn đàn, netizen liên tục chia sẻ lại các video cũ và bàn luận về những biểu hiện thể trạng những năm cuối đời của nam tài tử, vốn có nhiều nét tương đồng với các dấu hiệu cảnh báo tai biến:

- Biểu hiện lệch cơ mặt: Tại lễ trao giải năm 2022, Tạ Hiền lộ rõ cơ mặt bất đối xứng và nụ cười hơi méo. Dù nam diễn viên Lâm Gia Đống (Lam Ka-tung) từng giải thích đây là do ảnh hưởng của việc chỉnh nha, nhưng biểu hiện này rất giống với hiện tượng liệt cơ mặt đột ngột ở người già, một dấu hiệu dễ bị chủ quan bỏ qua.

Hình ảnh "thần bài" Tạ Hiền ngồi xe lăn được người hâm mộ chia sẻ khoản tháng 4/2026

- Biểu hiện mất thăng bằng: Việc ông đi lại loạng choạng, sau đó phải dùng gậy và ngồi xe lăn tại đỉnh Victoria Peak (Hồng Kông, Trung Quốc) thường được dư luận nghĩ do lão hóa xương khớp tuổi 90. Tuy nhiên, tình trạng sa sút vận động này cũng tương tự như tín hiệu hệ thần kinh gặp bất ổn.

- Biểu hiện rơi vào hôn mê sâu: Việc cố nghệ sĩ đột ngột hôn mê một tuần trước khi qua đời cũng trùng khớp với diễn tiến thường thấy ở các ca bệnh trở nặng khi các dấu hiệu bất thường giai đoạn đầu không được phát hiện kịp thời.

Cách phòng ngừa và nhận biết đột quỵ

Từ những tranh luận xung quanh nguyên nhân tử vong và dấu hiệu lạ của cố nghệ sĩ Tạ Hiền, cộng đồng mạng cũng tích cực chia sẻ lại những kiến thức phổ thông quan trọng về việc chủ động bảo vệ sức khỏe trước căn bệnh nguy hiểm này. Nhất là với người cao tuổi. n

Các biện pháp kiểm soát và ngăn ngừa nguy cơ tai biến thiết thực nhất bao gồm:

- Kiểm soát chặt chẽ các bệnh lý nền và chỉ số cơ thể: Huyết áp cao, tiểu đường và mỡ máu cao là những nguyên nhân hàng đầu làm xơ vữa động mạch, hình thành cục máu đông gây tắc mạch não. Mỗi người cần chủ động theo dõi thể trạng, uống thuốc đúng liều nếu có chỉ định và kiểm tra sức khỏe định kỳ để giữ các chỉ số ở mức an toàn.

- Tầm soát xơ vữa mạch máu định kỳ: Những người có thói quen hút thuốc lá, áp lực công việc cao hoặc có yếu tố nguy cơ cần thực hiện siêu âm Doppler mạch cảnh và chụp MRI mạch máu não định kỳ để phát hiện sớm các mảng xơ vữa hoặc túi phình mạch máu trước khi chúng bùng phát.

Cần hết sức cảnh gíac với các dấu hiệu đột quỵ, nhất là ở người cao tuổi (Ảnh minh họa)

- Duy trì lối sống lành mạnh: Cần cắt giảm tối đa lượng muối và mỡ động vật trong khẩu phần ăn hằng ngày, tăng cường rau xanh và trái cây. Tuyệt đối từ bỏ thuốc lá, hạn chế bia rượu, tránh thức đêm hay lao lực quá độ vì các thói quen này làm tăng áp lực lên thành mạch một cách đột ngột.

- Nằm lòng quy tắc FAST để nhận diện sớm: Khi bản thân hoặc người xung quanh có biểu hiện méo miệng (Face), yếu tay chân (Arms), nói ngọng líu lưỡi (Speech), cần lập tức đến bệnh viện ngay (Time). Việc cấp cứu trong "giờ vàng" (trước 4,5 giờ đầu) là yếu tố quyết định cứu sống bệnh nhân và giảm thiểu di chứng tàn phế.

Nguồn và ảnh: HK01, Asia One, Sina