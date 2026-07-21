Mới đây, fanpage chính thức của Bệnh viện Bạch Mai đăng tải một clip với tiêu đề “Có những liều thuốc không bao giờ nằm trong toa…”

Ảnh cắt từ clip

Clip kéo dài hơn 30 giây được đăng tải ngày 16/7 trên fanpage chính thức của Bệnh viện Bạch Mai. Trong clip, một nam bác sĩ mặc áo blouse trắng ngồi chơi đàn piano tại sảnh chính của Bệnh viện Bạch Mai - cơ sở Ninh Bình.

Dưới phần chú thích, Bệnh viện Bạch Mai viết: “Có những liều thuốc không bao giờ nằm trong toa…”

“Giữa những hối hả và lo âu thường nhật, tiếng đàn của Bác sĩ Hà An (Viện Thần kinh) cất lên như một cái ôm thật khẽ. Y thuật chữa lành thể xác, còn âm nhạc lại âm thầm xoa dịu những tâm hồn đang mỏi mệt.”

“Một khoảnh khắc bình yên trọn vẹn tại sảnh Bệnh viện Bạch Mai - Cơ sở Ninh Bình.”

Dù chỉ kéo dài chưa đến nửa phút, clip đã thu hút 501.000 lượt xem, 6.100 lượt thích và hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ.

Clip bác sĩ Hà An chơi đàn piano tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.



Một người dùng mạng viết: “Thật sự rất xúc động. Nghề y không chỉ chữa lành bằng thuốc men hay kỹ thuật mà còn bằng sự đồng cảm và những điều rất giản dị. Một bản nhạc có thể không nằm trong phác đồ điều trị, nhưng lại giúp xoa dịu nỗi lo, tiếp thêm sự bình tĩnh và hy vọng cho người bệnh cũng như người nhà. Cảm ơn bác sĩ và Bệnh viện Bạch Mai đã lan tỏa một hình ảnh rất đẹp, rất nhân văn của nghề y.”

Người khác bình luận: “Mình rất thích hình ảnh bàn tay của nghệ sĩ piano, càng thích hơn khi bàn tay nghệ sĩ đó lại là của một bác sĩ giỏi”.

Người thứ ba nhận xét ngắn gọn: “Âm nhạc xoa dịu nỗi đau”.

Cũng trong phần bình luận, Bệnh viện Bạch Mai tiết lộ thêm: “Không chỉ nỗ lực mang lại sức khỏe thể chất, Bệnh viện Bạch Mai luôn mong muốn được chăm sóc và xoa dịu đời sống tinh thần của nhân dân. Một chút chậm lại, một chút tĩnh lặng giữa sảnh bệnh viện để thấy lòng nhẹ nhàng hơn.”

Trên thực tế, nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy âm nhạc mang lại lợi ích rõ rệt cho sức khỏe tinh thần. Một tổng quan công bố trên The Lancet (2024) kết luận các can thiệp bằng âm nhạc có thể giúp giảm triệu chứng trầm cảm, lo âu và cải thiện chất lượng cuộc sống ở nhiều nhóm đối tượng. Trong khi đó, Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ (American Psychological Association - APA) cho biết nghe nhạc còn giúp giảm căng thẳng, điều hòa cảm xúc và hỗ trợ tăng khả năng phục hồi tâm lý sau những áp lực trong cuộc sống.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 26/06. Bệnh viện được xây dựng trên diện tích hơn 120.000m², quy mô 1.000 giường bệnh, gồm 37 khoa/phòng, với đội ngũ 1.300 cán bộ, viên chức và người lao động.

Bộ Y tế kỳ vọng đến năm 2030, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sẽ trở thành trung tâm y học chuyên sâu của khu vực Đồng bằng sông Hồng, làm chủ nhiều kỹ thuật hiện đại, phát triển theo mô hình bệnh viện thông minh, từng bước hình thành quần thể y tế kết hợp khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học quy mô quốc gia.