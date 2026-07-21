Có những gia đình 2 thế hệ cùng mắc nhiều loại ung thư khi còn trẻ khiến nhiều người nghĩ đến sự trùng hợp. Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội cho biết đây có thể là dấu hiệu của hội chứng Lynch - nguyên nhân di truyền

Thưa PGS.TS Phạm Cẩm Phương, tại Bệnh viện Bạch Mai đã ghi nhận những trường hợp gia đình có nhiều người cùng mắc ung thư. Thực tế này phản ánh điều gì?

Trong quá trình điều trị, chúng tôi gặp không ít gia đình có nhiều thành viên lần lượt mắc ung thư đại trực tràng hoặc ung thư nội mạc tử cung khi còn khá trẻ. Có gia đình cả cha, chú và con trai đều mắc ung thư đại trực tràng khi mới ngoài 30 tuổi. Cũng có những trường hợp người mẹ qua đời vì ung thư nội mạc tử cung thì chỉ vài năm sau, con gái cũng được chẩn đoán mắc bệnh tương tự.

Nhiều người cho rằng đây là sự trùng hợp hoặc do “số phận”, nhưng thực tế y học đã xác định một trong những nguyên nhân quan trọng là hội chứng Lynch - hội chứng ung thư di truyền do đột biến gen và có thể truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Hội chứng Lynch - hội chứng ung thư di truyền do đột biến gen và có thể truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác

Hội chứng Lynch làm gia tăng nguy cơ ung thư như thế nào, thưa PGS?

Hội chứng Lynch xuất hiện do đột biến các gen có chức năng sửa chữa sai sót của ADN. Bình thường, hệ thống này sẽ phát hiện và sửa chữa những lỗi phát sinh trong quá trình tế bào phân chia. Khi cơ chế sửa chữa bị khiếm khuyết, các tổn thương ADN sẽ tích lũy theo thời gian, tạo điều kiện cho tế bào ung thư hình thành.

Người mang hội chứng Lynch có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng lên tới khoảng 80% và ung thư nội mạc tử cung khoảng 60% trong suốt cuộc đời. Ngoài ra, nguy cơ mắc các ung thư khác như dạ dày, đường mật, ruột non và hệ tiết niệu cũng cao hơn so với dân số chung.

Đây là đột biến di truyền theo kiểu trội trên nhiễm sắc thể thường. Nếu bố hoặc mẹ mang gen đột biến thì mỗi người con có khoảng 50% khả năng thừa hưởng, không phụ thuộc vào giới tính.

Làm thế nào để nhận biết một gia đình có nguy cơ mắc hội chứng Lynch?

Việc nhận diện hội chứng Lynch không chỉ dựa vào một cá nhân mà cần đánh giá tiền sử bệnh của cả gia đình. Chúng tôi đặc biệt lưu ý khi trong cùng một bên nội hoặc bên ngoại có từ hai đến ba người trở lên mắc các ung thư liên quan như ung thư đại trực tràng, ung thư nội mạc tử cung, ung thư dạ dày hoặc ung thư buồng trứng.

Một dấu hiệu quan trọng khác là có người thân được chẩn đoán ung thư trước 50 tuổi hoặc một người mắc từ hai loại ung thư nguyên phát trở lên, chẳng hạn từng điều trị ung thư đại trực tràng rồi sau đó tiếp tục mắc ung thư nội mạc tử cung hoặc ung thư dạ dày.

Bên cạnh đó, các xét nghiệm sinh học phân tử trên khối u như phát hiện mất ổn định vi vệ tinh mức độ cao (MSI-H) hoặc thiếu biểu hiện các protein sửa chữa ADN cũng là những dấu hiệu gợi ý mạnh đến hội chứng Lynch.

Những ai nên được chỉ định xét nghiệm di truyền để phát hiện hội chứng này?

Xét nghiệm di truyền không phải chỉ định đại trà mà ưu tiên cho các nhóm nguy cơ cao. Đó là những người có bố, mẹ, anh chị em ruột hoặc con đã được xác định mang đột biến gen liên quan đến hội chứng Lynch.

Những gia đình có tiền sử đáp ứng các tiêu chuẩn lâm sàng quốc tế như Amsterdam hoặc Bethesda sửa đổi, với nhiều người mắc các ung thư liên quan hoặc mắc bệnh khi còn trẻ dưới 50 tuổi cũng cần được tư vấn và xét nghiệm.

Ngoài ra, những người đã hoặc đang điều trị ung thư đại trực tràng hoặc ung thư nội mạc tử cung ở tuổi trẻ cũng nên được đánh giá nguy cơ di truyền để xây dựng kế hoạch theo dõi lâu dài cho bản thân và các thành viên trong gia đình.

Xét nghiệm di truyền mang lại lợi ích gì trong phòng chống ung thư?

Tầm soát thông thường giúp phát hiện ung thư khi khối u đã hình thành, còn xét nghiệm di truyền có thể xác định nguy cơ ngay từ trước khi bệnh xuất hiện. Đây là lợi thế rất lớn trong dự phòng.

Nếu phát hiện mang đột biến gen, người bệnh sẽ được xây dựng phả hệ sức khỏe, đánh giá nguy cơ cho các thành viên trong gia đình và lập chương trình theo dõi cá thể hóa.

Ví dụ, thay vì nội soi đại tràng từ 50 tuổi như khuyến cáo chung, người mang hội chứng Lynch có thể được chỉ định nội soi định kỳ từ 20-25 tuổi và lặp lại mỗi 1-2 năm. Việc phát hiện, cắt bỏ polyp ở giai đoạn sớm có thể giảm đáng kể nguy cơ tiến triển thành ung thư.

Hiện Bệnh viện Bạch Mai đang triển khai việc sàng lọc hội chứng Lynch như thế nào?

Viện Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai đang triển khai gói tư vấn và sàng lọc nguy cơ ung thư đại trực tràng, ung thư nội mạc tử cung do di truyền với chi phí khoảng 18 triệu đồng.

Gói dịch vụ bao gồm khám và tư vấn chuyên sâu để đánh giá tiền sử bản thân cũng như gia đình, xây dựng phả hệ sức khỏe nhằm xác định nguy cơ di truyền qua nhiều thế hệ và thực hiện xét nghiệm giải trình tự gen thế hệ mới (NGS) từ mẫu máu để phát hiện các đột biến trên những gen liên quan đến hội chứng Lynch như MLH1, MSH2, MSH6 và PMS2.

Xét nghiệm di truyền thường chỉ cần thực hiện một lần trong đời vì bộ gen của mỗi người không thay đổi theo thời gian. Kết quả sẽ là cơ sở để bác sĩ xây dựng chiến lược tầm soát, theo dõi lâu dài cho người bệnh cũng như những người thân có nguy cơ, góp phần phát hiện sớm và giảm gánh nặng do ung thư di truyền gây ra.

Cảm ơn PGS!