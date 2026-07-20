Rạng sáng 18/7/2026, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện lấy và ghép đa tạng từ người hiến chết não 22 tuổi. Trong đó, 4 người bệnh được ghép tạng thành công, gồm một ca ghép gan, một ca ghép tim và hai ca ghép thận.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh chia sẻ, người hiến tạng bị xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình động mạch cảnh trong trái. Sau khi được sơ cấp cứu, hồi sức và đặt nội khí quản tại Bệnh viện Nhân dân 115, người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Nam Sài Gòn. Dù cơ hội hồi phục rất mong manh, gia đình vẫn xin chuyển người bệnh về Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị. Tại đây, gia đình bày tỏ mong muốn hiến tặng mô, tạng để cứu những người bệnh khác nếu việc điều trị không thành công.

Sau thời gian điều trị tích cực, tình trạng người bệnh không cải thiện và được xác định chết não theo đúng quy trình chuyên môn và quy định pháp luật. Thực hiện đúng nguyện vọng của gia đình, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh đã báo cáo Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia để thực hiện công tác điều phối, phân bổ tạng hiến theo quy định.

PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc (Giám đốc Bệnh viện) chủ trì cuộc họp, chỉ đạo công tác phân công nhân sự và chuẩn bị nguồn lực cho quá trình lấy, ghép đa tạng.

Ban Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh họp triển khai phương án lấy và ghép đa tạng ngay khi tiếp nhận thông tin điều phối từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia.

Ngay khi tiếp nhận phương án điều phối, Ban Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc họp do PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc (Giám đốc Bệnh viện) chủ trì. Trên cơ sở đánh giá tình trạng người hiến, người nhận và các điều kiện chuyên môn, Bệnh viện triển khai đồng bộ công tác phân công nhân sự, chuẩn bị nguồn lực và tổ chức lấy, ghép nhiều tạng trong cùng thời điểm.

Trong ngày 18/7, nhiều phòng mổ tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh đồng loạt sáng đèn. Gan được ghép cho người bệnh nữ 61 tuổi mắc ung thư biểu mô tế bào gan. Hai thận được ghép cho hai người bệnh nữ, 53 tuổi và 48 tuổi, cùng mắc suy thận giai đoạn cuối. Tim được ghép cho người bệnh nam 25 tuổi mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim giai đoạn cuối, đã nhiều lần nhập viện và chờ ghép tim cấp cứu suốt 2 tháng qua trong tình trạng nguy kịch. Song song đó, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh phối hợp, hỗ trợ ê-kíp Bệnh viện Phổi Trung ương và Bệnh viện E lấy, bảo quản phổi hiến và vận chuyển tạng bằng đường hàng không ra Hà Nội.

Các y bác sĩ dành phút mặc niệm, cúi đầu tri ân và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với nghĩa cử cao đẹp của người hiến.

Ê-kíp ghép gan thực hiện ca phẫu thuật cho người bệnh mắc ung thư biểu mô tế bào gan.

Ê-kíp ghép thận triển khai phẫu thuật cho người bệnh suy thận giai đoạn cuối.

Ê-kíp ghép tim triển khai phẫu thuật cho người bệnh suy tim giai đoạn cuối.

Ê-kíp Bệnh viện Đại học Y Dược phối hợp với Bệnh viện Phổi Trung ương và Bệnh viện E thực hiện lấy phổi từ người hiến chết não.

Đây là lần thứ tư Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh kích hoạt quy trình lấy và ghép đa tạng. Kết quả này có được nhờ sự chỉ đạo xuyên suốt của Ban Giám đốc, kinh nghiệm tích lũy qua những trường hợp trước đó cùng hệ thống quy trình chuyên môn được xây dựng và chuẩn hóa trong nhiều năm. Trên nền tảng ấy, các ê-kíp đã phối hợp nhịp nhàng, chủ động hỗ trợ lẫn nhau và kiểm soát chặt chẽ từng công đoạn, qua đó bảo toàn chất lượng tạng hiến, bảo đảm an toàn cho người bệnh và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khi nhiều ca ghép được triển khai đồng thời. Bệnh viện kỳ vọng người bệnh sau ghép sẽ hồi phục thuận lợi và đạt kết quả điều trị tốt.

Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh cũng trân trọng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến người hiến tạng và gia đình. Trong thời khắc đau buồn nhất, quyết định đầy nhân văn ấy đã trở thành minh chứng thiêng liêng cho tinh thần sẻ chia: Khi một cuộc đời dừng lại, tình yêu thương vẫn có thể mở ra những cuộc đời mới. Bệnh viện tiếp tục phát triển chương trình ghép tạng theo hướng chuyên sâu, đồng bộ và bền vững; không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, tăng cường phối hợp đa chuyên khoa, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật, qua đó mở rộng cơ hội điều trị cho những người bệnh đang từng ngày chờ ghép.

(Ảnh: BVCC)