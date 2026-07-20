Trong những ngày hè nóng bức nhất, hãy tránh 5 điều kiêng kỵ này, đặc biệt là điều thứ 3

Theo các chuyên gia, đây cũng là thời điểm nhiều người vô tình mắc phải những thói quen tưởng như vô hại nhưng lại ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe.

Những ngày nắng nóng gay gắt không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn làm tăng nguy cơ say nắng, mất nước, rối loạn tiêu hóa và các bệnh tim mạch. Theo các chuyên gia, đây cũng là thời điểm nhiều người vô tình mắc phải những thói quen tưởng như vô hại nhưng lại ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe.

Dưới đây là 5 điều nên hạn chế để cơ thể thích nghi tốt hơn với thời tiết oi bức.

1. Đừng lạm dụng điều hòa hay đồ lạnh

Nhiều người có thói quen bật điều hòa ở nhiệt độ rất thấp, ngủ cả đêm trong phòng kín hoặc tắm nước lạnh ngay sau khi đi ngoài trời nắng về.

Theo các chuyên gia, việc thay đổi nhiệt độ quá đột ngột có thể khiến cơ thể khó thích nghi, làm tăng nguy cơ cảm lạnh, co mạch, đau cơ hoặc khiến người có bệnh tim mạch, huyết áp dễ gặp biến chứng hơn.

Để sử dụng điều hòa an toàn, nên:

Duy trì nhiệt độ khoảng 26-28°C.

Không để luồng gió thổi trực tiếp vào người khi ngủ.

Sau khi vận động hoặc đi nắng về, nên nghỉ vài phút rồi mới tắm hoặc vào phòng điều hòa.

2. Không tập luyện đến mức đổ mồ hôi quá nhiều

Mùa hè vẫn cần duy trì vận động nhưng không đồng nghĩa với việc tập càng nặng càng tốt.

Thời tiết nóng khiến cơ thể mất nước và điện giải nhanh hơn bình thường. Nếu tập luyện cường độ cao trong khung giờ nắng gắt, nguy cơ kiệt sức vì nhiệt, chuột rút hoặc say nắng sẽ tăng lên đáng kể.

Các chuyên gia khuyến cáo nên:

Tập vào sáng sớm hoặc chiều muộn.

Ưu tiên cường độ vừa phải.

Bổ sung nước trước, trong và sau khi tập.

Mục tiêu là vận động đều đặn để nâng cao sức khỏe chứ không phải cố gắng tập đến mức mồ hôi chảy thành dòng.

3. Hạn chế ăn quá nhiều đồ sống, đồ lạnh

Kem, nước đá hay các món ăn lạnh giúp tạo cảm giác dễ chịu tức thì nhưng nếu sử dụng quá nhiều có thể gây khó chịu đường tiêu hóa ở một số người, đặc biệt là người cao tuổi hoặc người có bệnh lý dạ dày.

Mùa hè cũng là thời điểm vi khuẩn phát triển mạnh, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Để bảo vệ hệ tiêu hóa, nên:

Ăn chín, uống sôi.

Hạn chế thực phẩm để lâu ngoài nhiệt độ phòng.

Rửa sạch rau quả trước khi sử dụng.

Bảo quản thực phẩm đúng cách trong tủ lạnh.

Thay vì các món nhiều dầu mỡ, nên ưu tiên rau xanh, trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt và nguồn protein nạc để cơ thể dễ tiêu hóa hơn.

4. Đừng để cảm xúc căng thẳng kéo dài

Nhiệt độ môi trường tăng cao không chỉ ảnh hưởng đến thể chất mà còn tác động đến tâm trạng.

Nhiều nghiên cứu cho thấy thời tiết nóng có thể khiến con người dễ cáu gắt, mất kiên nhẫn và căng thẳng hơn bình thường.

Ở người mắc bệnh tim mạch hoặc tăng huyết áp, những cơn tức giận dữ dội có thể làm huyết áp tăng nhanh, tăng nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch.

Để giữ tinh thần ổn định trong mùa hè, hãy:

Ngủ đủ giấc.

Tránh làm việc quá sức.

Dành thời gian thư giãn, hít thở sâu hoặc thiền.

Uống đủ nước để hạn chế cảm giác mệt mỏi.

5. Giữ môi trường sống khô thoáng

Độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để nấm mốc, vi khuẩn và nhiều tác nhân gây dị ứng phát triển.

Nếu thường xuyên đóng kín cửa vì bật điều hòa, không khí trong nhà có thể trở nên ngột ngạt, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh hô hấp hoặc khiến người bị hen suyễn, viêm mũi dị ứng khó chịu hơn.

Các chuyên gia khuyến nghị:

Mở cửa thông gió vào thời điểm thích hợp trong ngày.

Vệ sinh điều hòa định kỳ.

Giữ nhà cửa khô ráo.

Hạn chế để trẻ nhỏ ngồi lâu trên nền nhà lạnh, đặc biệt khi sàn còn ẩm.

Chăm sóc sức khỏe mùa hè không chỉ là tránh nắng

Theo các chuyên gia, điều quan trọng nhất trong những ngày nắng nóng là duy trì lối sống điều độ: ăn uống cân bằng, uống đủ nước, ngủ đủ giấc, vận động hợp lý và lắng nghe tín hiệu của cơ thể.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao, chóng mặt, buồn nôn, tim đập nhanh, đau đầu dữ dội hoặc ngất sau khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến nơi mát, bổ sung nước nếu còn tỉnh táo và đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.