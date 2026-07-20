Tưởng chỉ có sữa, hóa ra 3 loại quả bình dân ngoài chợ rất tốt cho xương trẻ

Ít ai biết, những loại quả dân dã này lại chứa canxi cùng nhiều vitamin quan trọng, góp phần giúp trẻ cao lớn, xương chắc khỏe hơn.

Nhắc đến canxi, nhiều người thường nghĩ ngay đến sữa và các sản phẩm từ sữa. Tuy nhiên, ít ai biết rằng một số loại trái cây quen thuộc như đu đủ, cam, ổi...cũng chứa một lượng canxi nhất định, đồng thời cung cấp vitamin và khoáng chất cần thiết, góp phần hỗ trợ quá trình phát triển xương, răng của trẻ.



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Canxi là khoáng chất quan trọng giúp hình thành và duy trì hệ xương, răng chắc khỏe. Ngoài ra, dưỡng chất này còn tham gia vào hoạt động của cơ bắp, hệ thần kinh và tim mạch. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), sữa vẫn là nguồn cung cấp canxi dồi dào cho trẻ, nhưng việc bổ sung đa dạng thực phẩm trong chế độ ăn hằng ngày cũng giúp trẻ nhận được nhiều dưỡng chất có lợi khác.

Đu đủ: Vị ngọt dễ ăn, giàu vitamin hỗ trợ phát triển

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Đu đủ là loại quả quen thuộc, mềm, dễ tiêu hóa và phù hợp với nhiều lứa tuổi. Trong 100 g đu đủ có khoảng 20 mg canxi, góp phần bổ sung thêm khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Không chỉ có canxi, đu đủ còn chứa nhiều vitamin C, vitamin A, folate và chất xơ. Vitamin C giúp cơ thể sản xuất collagen - thành phần quan trọng trong cấu trúc xương, sụn và mô liên kết. Trong khi đó, vitamin A hỗ trợ thị lực, miễn dịch và quá trình tăng trưởng của trẻ.

Cha mẹ có thể cho trẻ ăn đu đủ chín trực tiếp hoặc kết hợp cùng sữa chua để tăng thêm giá trị dinh dưỡng.

Cam: Tăng cường vitamin C, hỗ trợ hấp thu dưỡng chất

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Cam không phải loại quả chứa nhiều canxi nhất, nhưng vẫn là lựa chọn tốt nhờ cung cấp khoảng 40-45 mg canxi trong 100 g quả tươi.

Điểm nổi bật của cam là hàm lượng vitamin C cao, giúp hỗ trợ quá trình hình thành collagen - yếu tố quan trọng giúp xương, sụn và mô liên kết phát triển khỏe mạnh. Ngoài ra, vitamin C còn góp phần nâng cao sức đề kháng cho trẻ.

Cam nên được ưu tiên dùng dưới dạng quả tươi để giữ lại chất xơ. Nếu cho trẻ uống nước cam, cha mẹ nên hạn chế thêm đường.

Ổi: Loại quả bình dân nhưng giàu dưỡng chất

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Ổi là một trong những loại trái cây quen thuộc có giá trị dinh dưỡng cao. Mỗi 100 g ổi cung cấp khoảng 18 mg canxi, cùng lượng vitamin C dồi dào.

Nhờ chứa nhiều vitamin C, ổi giúp cơ thể tăng cường sản xuất collagen, hỗ trợ cấu trúc xương và các mô liên kết. Bên cạnh đó, loại quả này còn giàu chất xơ, kali và các chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe.

Với trẻ nhỏ, cha mẹ nên chọn ổi chín mềm, cắt miếng nhỏ hoặc bỏ hạt để tránh nguy cơ hóc.

Làm thế nào để trẻ thích ăn trái cây hơn?

Trái cây không chỉ là món ăn vặt thơm ngon, dễ được trẻ yêu thích mà còn là "kho dinh dưỡng" tự nhiên với nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ và các hợp chất có lợi cho cơ thể. Duy trì thói quen ăn trái cây thường xuyên có thể giúp trẻ phát triển khỏe mạnh, tăng sức đề kháng và hỗ trợ phòng ngừa nhiều vấn đề sức khỏe.

Theo khuyến nghị dinh dưỡng, trẻ 2-3 tuổi nên ăn khoảng một cốc trái cây mỗi ngày; trẻ từ 4 tuổi trở lên cần khoảng 1,5-2 cốc tùy theo độ tuổi và giới tính. Một cốc thường tương đương với lượng trái cây đã cắt nhỏ.

Dù trái cây có nhiều lợi ích, không phải trẻ nào cũng thích ăn. Cha mẹ có thể tạo thói quen bằng một số cách đơn giản:

- Cắt trái cây thành miếng nhỏ, hình dạng bắt mắt để trẻ dễ ăn.

- Cho trẻ tự lựa chọn loại quả yêu thích.

- Kết hợp nhiều loại trái cây trong một bữa ăn.

- Làm sinh tố, sữa chua trái cây hoặc món tráng miệng từ trái cây.

Một chế độ ăn đa dạng với đủ rau củ và trái cây sẽ giúp trẻ nhận được nhiều dưỡng chất quan trọng, tạo nền tảng cho sự phát triển khỏe mạnh cả về thể chất lẫn trí tuệ.

(t/h Znews, Thanh Niên)