Loại cây quý như "nhân sâm người nghèo", mọc đầy bờ rào nhưng ít ai hay biết

Ít ai ngờ loại cây mọc um tùm bên hàng rào ở quê, tỏa mùi hăng đặc trưng và thường chỉ được dùng ăn kèm các món dân dã, lại đang thu hút sự chú ý của giới nghiên cứu nhờ khả năng hỗ trợ tiêu hóa và chống viêm.

Ăn lá mơ thường xuyên có thể mang lại những lợi ích gì cho cơ thể?

Lá mơ lông (Paederia foetida) là loại rau quen thuộc trong ẩm thực và y học dân gian ở nhiều quốc gia châu Á. Từ lâu, loại cây này đã được sử dụng trong các bài thuốc truyền thống nhằm hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy hơi, khó chịu bụng và cải thiện tình trạng đau bụng, theo The Times of India (Ấn Độ).

Không chỉ được lưu truyền trong dân gian, lá mơ lông còn thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu. Nhiều công trình đăng trên cơ sở dữ liệu của Trung tâm Thông tin Công nghệ Sinh học Quốc gia Mỹ (NCBI) cho thấy loại lá này chứa các hợp chất có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm và có khả năng hỗ trợ cải thiện một số rối loạn tiêu hóa.

Ăn lá mơ thường xuyên tốt cho sức khỏe.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Từ lâu, lá mơ đã được xem là "khắc tinh" của nhiều vấn đề đường ruột nhờ chứa các hoạt chất có khả năng kháng khuẩn tự nhiên. Loại lá này giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn, amip và một số ký sinh trùng trong đường tiêu hóa. Trong dân gian, lá mơ thường được dùng để hỗ trợ cải thiện tiêu chảy, đầy hơi, khó tiêu hoặc đau bụng do ăn uống không hợp vệ sinh nhờ đặc tính thanh nhiệt, kiện tỳ và giảm co thắt ruột.

Hỗ trợ giảm viêm, đau nhức xương khớp

Không chỉ tốt cho tiêu hóa, lá mơ còn có tính mát và khả năng hỗ trợ giảm viêm khá hiệu quả. Người lớn tuổi thường dùng lá mơ sắc nước uống hoặc giã nát đắp lên vùng đau nhức khi thời tiết thay đổi. Một số hoạt chất trong lá được cho là giúp lưu thông khí huyết, giảm cảm giác tê mỏi, hạn chế tình trạng phong thấp và hỗ trợ giảm tích tụ axit uric tại khớp, từ đó có lợi cho người mắc gout.

Góp phần thanh lọc cơ thể, hỗ trợ giải độc gan

Nhờ đặc tính lợi tiểu tự nhiên, lá mơ giúp cơ thể đào thải độc tố tốt hơn và giảm áp lực cho gan, thận. Trong y học dân gian, nước lá mơ còn được dùng để hỗ trợ tẩy giun, đặc biệt là giun đũa và giun kim. Đây được xem là phương pháp tự nhiên, lành tính và phù hợp với cả trẻ nhỏ nếu sử dụng đúng cách.

Hỗ trợ cải thiện các vấn đề ngoài da

Lá mơ chứa nhiều hợp chất kháng khuẩn và chống nấm tự nhiên nên thường được dùng để hỗ trợ điều trị ghẻ lở, mụn nhọt, rôm sảy hoặc các vùng da bị nấm ngứa. Khi giã nát lấy nước cốt thoa lên vùng tổn thương, lá mơ có thể giúp giảm sưng đỏ, làm dịu da và hạn chế nguy cơ nhiễm trùng lan rộng.

Giúp bồi bổ cơ thể, cải thiện thể trạng

Không chỉ là loại rau ăn kèm quen thuộc, lá mơ còn chứa protein cùng nhiều vitamin cần thiết cho cơ thể. Những món ăn từ lá mơ có thể giúp kích thích vị giác, hỗ trợ hấp thu dưỡng chất và phù hợp với người mới ốm dậy, trẻ biếng ăn hoặc người suy nhược. Đây cũng là nguồn thực phẩm dân dã, dễ tìm nhưng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Dù mang lại nhiều công dụng, lá mơ vẫn cần được sử dụng đúng cách. Trước khi ăn sống, nên rửa sạch và ngâm nước muối loãng để loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn và ký sinh trùng bám trên bề mặt lá. Với những người muốn dùng lá mơ để hỗ trợ điều trị bệnh mạn tính, nên tham khảo ý kiến bác sĩ để có liều lượng phù hợp và an toàn.

Cách dùng lá mơ đúng cách, không phải ai cũng biết

Dù được xem là loại rau dân dã giàu giá trị dinh dưỡng và có nhiều tiềm năng hỗ trợ sức khỏe, lá mơ lông vẫn cần được sử dụng đúng cách. Các chuyên gia cho biết phần lớn nghiên cứu hiện nay mới dừng ở giai đoạn tiền lâm sàng, nên chưa đủ cơ sở để xem đây là "thần dược" chữa bệnh.

Ngoài ra, ăn sống nhưng không đảm bảo vệ sinh có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn hoặc ký sinh trùng. Việc sử dụng quá nhiều trong thời gian dài cũng có thể gây kích ứng đường tiêu hóa, theo cảnh báo từ Harvard Health Publishing (Mỹ).

Các chuyên gia khuyến nghị:

Dùng lá mơ lông như thực phẩm hỗ trợ, không thay thế thuốc điều trị. Bác sĩ Rashmi Gupta khuyên chỉ nên dùng khoảng 1-2 lá mỗi ngày và kết hợp trong bữa ăn.

Rửa sạch, ngâm kỹ trước khi ăn sống.

Tránh lạm dụng hoặc dùng liều cao kéo dài.

Người có bệnh lý tiêu hóa nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Gợi ý món ăn quen thuộc ngon hơn bất ngờ khi kết hợp với lá mơ lông

Ảnh minh họa

Nem rán cuốn lá mơ lông: Vị giòn béo thêm phần thanh nhẹ

Nem rán vốn đã là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình Việt. Thế nhưng, khi cuốn nem rán cùng lá mơ lông rồi chấm với nước mắm chua ngọt, món ăn lại mang đến một trải nghiệm khác biệt.

Vị bùi, thơm đặc trưng của lá mơ hòa quyện với lớp vỏ nem giòn rụm giúp giảm cảm giác dầu mỡ, tạo nên sự cân bằng hài hòa.

Trứng gà chiên lá mơ: Món ăn đơn giản mà hấp dẫn

Trứng gà kết hợp với lá mơ lông là món ăn dân dã được nhiều người yêu thích. Lá mơ có thể thái nhỏ trộn cùng trứng rồi đem chiên hoặc hấp.

Thành phẩm có màu sắc đẹp mắt, mùi thơm đặc trưng, vị béo của trứng hòa cùng vị bùi của lá mơ tạo nên món ăn vừa ngon vừa dễ thực hiện.

Thịt ba chỉ luộc cuốn lá mơ chấm mắm tôm

Thịt ba chỉ luộc vốn có độ béo nhất định, vì vậy khi ăn cùng lá mơ lông sẽ giúp món ăn trở nên hài hòa hơn.

Lá mơ không chỉ làm tăng mùi thơm mà còn giúp phần thịt luộc trở nên đỡ ngấy, đặc biệt khi kết hợp cùng mắm tôm đậm đà.